刚果因延后总统大选爆发严重警民冲突

(德国之声中文网) 不满刚果政府延后大选的抗议群众週四 (12月27日) 在刚果东部的城市贝尼 (Beni) 与布滕博 (Butembo) 与警方爆发严重冲突。警方试图朝空中鸣枪，并用催泪瓦斯驱逐抗议群众。根据路透社报导，目击者指出示威民众将贝尼的一间伊波拉治疗中心洗劫一空，导致24名伊波拉病人因此从治疗中心逃跑。

反对派的重要票仓北基伍省 (Norh Kivu)是其中一个受延后选举公告影响的区域。根据媒体报导，至少六人已遭逮捕。

刚果民主共和国的选举委员会週四以伊波拉疫情扩散与种族冲突为由，宣布将刚果东部一些地区的选举延后至明年三月。但是其他区域的选举不受影响，因此大部分选民仍将于週日 (12月30日) 进行总统大选的投票。数据显示只有3%的选民会因此错过选举。

许多反对党领袖试图发起一个全国性的杯葛，呼吁民众在选举委员会撤除延后选举的公告前，拒绝出门投票。一名贝尼市的社区领袖卡塔利可 (Teddy Kataliko)表示:「我呼吁所有省分都加入杯葛选举的行列。」

解放刚果党的国会候选人瓦丹比 (Philemon Ndambi Wandambi) 在接受德国之声访问时表示，政府的这个决定，明显是一个阻止贝尼与布滕博两城市选民投票的阴谋。他指出，伊波拉疫情并不足以成为延后选举的正当理由，指控这只是政府的藉口。另一名反对党维权人士则说，贝尼会如期在週日进行选举。

不少非政府组织则认为刚果政府决定违法，国际社会应该予以谴责。德国基督教组织中非大公协会 (Ecumenical Network Central Africa) 的艾美斯 (Gesine Ames) 告诉德国之声，联合国或欧盟国家应该对刚果政府的决定做出回应。她表示:「如果反对党候选人在明年三月的选举中赢得大多数选票，但刚果却已选出总统，这该怎麽处理?」

刚果选举一再拖延

刚果总统卡比拉 (Joseph Kabila) 18年前因其父亲遭随扈暗杀而继位成为总统。原本预计在2016年退位的他，当时确以选举委员会需要更多时间准备为由，将选举延后至今年。週日的选举结果将是刚果独立以来首次的民主政权转移。然而，竞选期间却暴力事件频传，不少反对党的活动都受到打压。外界一致认为这些事件都由执政党候选人沙达立 (Emmanuel Ramazani Shadary) 一手策画。

此外，欧盟这个月稍早重启对14名刚果政治人物的制裁，因此引发刚果政府週四 (12月27日) 要求欧盟驻刚果大使在週日选举前离境。欧盟批评刚果政府，表示这对选举毫无帮助。刚果外交部长则强调，刚果已尝试说服欧盟不要重启制裁，或是延后制裁，但刚果政府仍执意驱逐欧盟大使。

Silja Fröhlich/Nik Martin/杨威廉/罗法