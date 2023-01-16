 刘鹤达沃斯致辞解读经济政策 强调对外开放 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2023

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刘鹤达沃斯致辞解读经济政策 强调对外开放

中国国务院副总理刘鹤1月17日在世界经济论坛2023年年会致辞，明确发出了坚持对外开放，扩大对外贸易、吸引外资的信号。在回答有关中国疫情的提问时，他称，"达峰的时间和恢复正常的时间"超出预期，"最近以来生产生活全面恢复正常"。

中国副总理刘鹤1月17日在世界经济论坛2023年年会致辞

中国副总理刘鹤1月17日在世界经济论坛2023年年会致辞

（德国之声中文网）本周二，中国国务院副总理刘鹤出席达沃斯世界经济论坛并致辞。这是自2020年冠病疫情爆发以来，中国高级官员首次参加世界经济论坛。刘鹤2018年3月在两会上当选副总理，分管经济，后牵头中美贸易谈判。在去年10月举行的中共二十大上，他未入选第二十届中央委员会，预计将在今年卸任。

在达沃斯致辞中，刘鹤表示，2023年中国将"继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，努力保持合理的经济增长，保持物价和就业总体稳定"，"要着力扩大国内需求，推动产业链供应链循环畅通，支持民营经济健康发展，深化国有企业改革，欢迎更多外资来华，防范化解经济金融风险"。他提到中国经济2022年增长3%，并表示相信"经过努力，2023年中国经济将实现整体性好转，增速达到正常水平是大概率事件，预计今年进口会明显增加，企业会加大投资力度，居民消费会回归常态"。

多次提对外开放

刘鹤多次提到对外开放，指出中国取得GDP过去十年从54万亿元增加到121万亿元等成绩的一个经验是必须坚持全方位扩大对外开放。"对外开放是中国的基本国策，开放是促进改革和发展、推动中国经济进步的重要动力，中国的大门只会越开越大"。在谈到"中国促进经济双循环的考虑"时，他还说道，"中国的基本国情决定了必须对外开放，不断提高对外开放质量和水平"。

致辞中，刘鹤提到要"毫不动摇支持民营经济发展壮大"，并讲到，"有的人说中国要搞计划经济，这是绝对不可能的"。

刘鹤还谈到中国"防范化解金融风险特别是房地产业相关风险的情况"，称"经过努力，中国的金融体系总体保持了稳健，守住了不发生系统性风险的底线"。就房地产业，刘鹤提到"与房地产相关的贷款占银行信贷的比重接近40%，房地产业相关收入占地方综合财力的50%，房地产占城镇居民资产的60%"。他说，"2021年下半年以来，中国房地产市场出现价格和销售急剧下降现象"，并称通过努力，"市场供求关系开始明显改善"，"从未来看，中国仍处于城市化较快发展阶段，巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑"。

就推动共同富裕，他解释说，"我们讲的共同富裕，强调的是避免两极分化，最终还是要靠共同发展，靠每个人的艰苦奋斗和勤劳致富，绝不是搞平均主义和福利主义"。

刘鹤最后发出呼吁，称"我们必须放弃冷战思维"，并呼吁"大国在加息的同时，应高度重视此举对新兴市场国家和发展中国家产生的负面外溢性，防止加重债务和金融风险"。在应对全球气候变化方面，他表示"将坚守对国际社会做出的承诺，积极推动气候变化领域国际合作"。

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谈疫情称"最近以来生产生活全面恢复正常"

据上海报业集团下属的财联社报道，刘鹤还在达沃斯世界经济论坛上回答了有关中国新冠疫情形势的提问。他说，中国去年12月8日开始从全面的动态清零的防疫政策转向治疗重症的防疫政策，"转型总体平稳顺利"，"达峰的时间和恢复正常的时间是比较快的，从某种意义上超出了我们的预期"。他还称"最近以来生产生活全面恢复正常"，"今年春节期间，将有50亿人次的游客要探亲访友"。刘鹤承认"目前的重点难点仍然在老年人具有基础病的患者"，但表示"从整体情况来看，医院、病床、医生、护士、各种药品的供应，是完全可以保障的"。

刘鹤的上述表态不同于专家的判断。曾经担任中国疾控中心首席科学家的曾光1月12日在一次讲话中说，全国发病高峰还会持续二至三个月，重症高峰持续时间会更长。他还表示对农村防控形势非常担忧，那里有大量"老弱病残"，且医疗基础和防护条件差。北京大学国家发展研究院近日估算，截至今年1月11日，中国全国新冠病感染率累积约64%，感染人数累积约9亿。许多专家估计，随着数以亿计的人春节返乡，病毒传播还将激增，死亡人数也将继续增加。中国官方近日首次称，自12月8日到1月12日，院内统计的死亡人数接近6万人。而外国专家估计，这一数字可能只是冰山一角，实际数字要高出十倍以上。

与耶伦会晤

1月18日，刘鹤将在苏黎世与美国财长耶伦举行双边会晤。华尔街日报1月17日的报道写道，"中国官员正采取行动重振国内经济，并软化其对华盛顿方面的言论。与此同时，美国和耶伦在仔细审视他们认为的中国技术构成的国家安全风险，同时也力争避免对全球经济增长的一个引擎造成不必要的伤害。"

美国财长耶伦

美国财长耶伦

刘鹤与耶伦会晤的一个要点或是关税问题。华尔街日报报道提到，耶伦主张美国放松对中国商品的部分关税。"据知情人士透露，在去年夏天耶伦与刘鹤的一次电话交谈中，刘鹤表示，他看到了耶伦就关税问题发表的言论，他敦促美国放宽关税"。

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