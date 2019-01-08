刘鹤月底访美 贸易停战有谱?

(德国之声中文网) 彭博社报导，中国国务院副总理刘鹤预计在1月30日与31日出访华盛顿，与美方代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 与姆努钦 (Steven Mnuchin) 会面。然而报导也说确切出访时间可能还有变动。该层级的会面可能替中美贸易战做出重要的决定。美国财政部长姆努钦接受记者访问时说，希望刘鹤月底能抵达华盛顿，并认为美国政府停摆应该不会影响贸易谈判。

美国总统特朗普週四 (1月10日) 表示，虽然目前談判未有具体进展，美国在贸易战谈判中表现得很成功。美国商会的国际事务负责人薄迈伦 (Myron Brilliant) 接受採访时表示，本週在北京的会谈对展开更高层级的谈判是很重要的一步。他说:「据我了解，刘鹤接下来应该会访美，但具体时间还不确定。目前讨论的时间点是在中国农曆新年前后。」

薄迈伦说，如果刘鹤在2月5日前访美的话，双方有机会在3月2日停火期限到前，进行最后一次的谈判。中国商务部週四 (1月10日) 正在与美方进行商讨，并强调双方都十分严肃与真诚地看待贸易谈判。

中国商务部发言人高峰说，强迫技术转移、智慧财产权及非关税壁垒都是本週北京会谈的重点，并强调双方在这些议题上的谈判已有所进展。

此前，中国不断淡化外界对其盗取智慧财产权的指控，并否认强迫外国公司进行技术转移。美国总统特朗普也曾表示，如果中国无法在3月2日前在这些议题上做出适当调整，他将提高对200亿中国进口商品所课的关税。

美国谈判代表莱特希泽预计将与刘鹤会谈

礼貌聆听但是不会退让

美方熟悉贸易谈判的人士向路透社表示，雖然中方代表在谈判中礼貌性地听取美方的不满，但在回应时说美方在某些议题上的做法不正确，且在特定议题上对中国的做法理解有误。他们虽然强调愿意针对特定议题做进一步讨论，却也指出中方已坦承不会针对它们认定的核心议题做退让。

美国贸易谈判办公室週三 (1月9日) 表示，中美已针对如何达成公平、互惠与平衡的贸易关係进行讨论。此外，为确保中国会兑现谈判中做出的承诺，双方也讨论了如何进行后续的追踪。

部份议题达成共识

中美双方本週已就中国该从美国进口更多各式产品与服务的议题达成共识。自从特朗普与习近平去年在G20峰会的会谈后，中国已重新向美国购买黄豆。此前，美国出口中国的黄豆量，因中国在去年7月6日对美国黄豆徵收25%的关税而大幅下滑。另外，中国本週也是18个月来首次核准了进口5种基因改造作物。这将增加中国进口作物的比例，降低美国要求其对更多农作物开放市场的压力。

中国也开始减低自美国进口汽车的关税，并下令国有炼油厂开始进口更多美国原油。专家认为，大量进口可让中国向美国释出善意，证明北京有意改善双边贸易合作。然而，这恐怕很难说服美国撤回要求中国改善贸易手段的要求。

杨威廉/罗法/夏立民 (路透社等)