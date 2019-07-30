 刘鹤强调冷静协商 中国官媒怒轰特朗普 | 经济纵横 | DW | 26.08.2019

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经济纵横

刘鹤强调冷静协商 中国官媒怒轰特朗普

美国财政部长姆努钦表示，特朗普可以根据《国际紧急经济权力法案》，透过宣布国家紧急状态来要求美企离开中国。

US-Handelsbeauftragter Lighthizer und Finanzminister Mnuchin treffen Chinas Vizepremier Liu in China (REUTERS/N. H. Guan)

中国国务院副总理刘鹤(图右)表示，中国坚决反对贸易战升级。图为他在7月31日与美国财政部长姆努钦(图左)，和白宫贸易顾问莱特海泽(图中)会晤的画面。

DW.COM

中国方面宣布对750亿美元美国商品加征关税之后仅几个小时，特朗普就连发了多条推特，表示要进一步提高对中国商品加征关税的税率。他还要求在华经营的美国企业撤出中国、最好将业务搬回美国。特朗普周五总共发了37条推特。 (24.08.2019)

北京周五宣布，对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税，作为“应对美方单边主义、贸易保护主义”之举。此前，白宫经济顾问库德洛曾表示，美国贸易代表团在本周与中国进行了有建设性的沟通，9月将继续会晤。 (23.08.2019)

(德国之声中文网) 中国国务院副总理刘鹤表示，中方愿意以冷静态度，透过磋商合作解决问题，坚决反对贸易战升级。他强调，贸易战升级不利中美，亦不利全世界人民利益。

刘鹤在中国国际智能产业博览会谈到中美贸易战。他说:「欢迎美国在内的各国企业在中国投资及经营，中方将继续创造良好投资环境，保护产权，坚持在开放条件下推动智能产业发展，坚决反对技术封锁及保护主义，会努力保护产业链的完整性。」

这番话也对应到日前美国总统特朗普建议美企撤出中国的发言。经过中美双方周末你来我往互相抨击，全球股市周一下跌。人民币汇率跌至11年新低。投资者也涌入主权债券和黄金等相对稳定的投资市场。

中国官媒炮火齐开

中国官媒《中国日报》在一篇社论中说，北京永远不会允许华盛顿控制中国的命运。内容写道:「毫无疑问，他(特朗普)的政府对中国的关税战争是出于政治动机。华盛顿希望其最大的贸易伙伴可以满足于居次的位置，按照美国要求表现出温顺的样子。」

社论中也强调，「华盛顿再次主动升级贸易战，希望北京尽早投降。但北京方面认为，贸易战是一场不可避免的烈火试炼。唯有如此，中国才可以变得更强大。」

另一官媒《环球时报》则称，离开中国市场对美国公司来说是「自残」，表示「谁想从经济上制裁中国，到头来制裁的都是他们自己。」

夏立民/楊威廉 (路透社等)

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