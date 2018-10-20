刘鹤出席汉堡峰会 强调“共同利益”

(德国之声中文网) 作为中国主管经济事务的副总理，刘鹤在演讲的一开始先简要介绍了中国宏观经济的最新数字，指出目前经济没有大起大落的风险。他认为，中国经济现在越来越依靠消费拉动，而创新、城市化对增长的驱动力也越发明显。刘鹤还强调，如今的中国经济越来越基于规则，"随着相关法规的进一步完善，中国的市场经济将进一步成熟"。

但是，刘鹤同时也认为，市场"不是万能的，市场失灵时，政府必须发挥其应有的作用，就像几分钟前欧盟竞争事务委员维斯塔格(Margrethe Vestager)所说的那样。"

维斯塔格确实在演讲中强调了政府对市场的调节职能。不过，她这段话的侧重点却是反垄断以及防止政府补贴过度扭曲市场竞争。她说："作为主管市场竞争事务的欧盟委员，我清楚地知道：有时候，政府补贴行为会破坏市场的健康竞争，最终会破坏整个产业，损害的是公众利益。"

欧盟委员呼吁修订WTO规则

她透露，不久前，欧中双方高层已经就避免过度补贴、避免政府主导下的垄断问题展开过磋商，"这一对话取得了成功。但是，大家都知道贸易开放、避免政府干预市场的好处，真正做到这一点却非常难。"

过去几年，欧洲曾经多次在世贸组织(WTO)内对中国商品发起反倾销诉讼，指控北京方面通过补贴，人为压低了太阳能发电板等产品的成本，获得了不正当竞争优势。

相比欧中之间以往的贸易摩擦，如今中美贸易战则成为了全球经济界的主要话题。维斯塔格在演讲中，强调了利用WTO规则框架来化解贸易冲突的重要性，并高调赞扬了中国政府对WTO规则的公开支持。"但是，WTO规则也需要与时俱进，否则大家对其的支持就会逐渐动摇。欧盟希望能够加强WTO的监管能力，并且让其有更强的职权去处理贸易争端。而欧盟无法自己实现这样的目标，但是和中国一道，我们就会有足够的力量去促使WTO规则向着更公平、公正的方向改变。"维斯塔格强调，欧盟与中国相加，其经济总量相当于全球的30%。

在演讲中，她还提到欧洲企业界很愿意前往中国市场投资，为欧洲、中国、以及双方民众带来许多实际的利益，"但是，其一大前提就是欧洲企业能够获得公平、对等的中国市场准入条件。"

刘鹤再作承诺

中国副总理刘鹤则回应说，公平对等的市场准入也符合中国自己的利益，因此在金融、保险、汽车、飞机制造业的许多市场准入限制已经取消，安联保险、巴斯夫等德国企业已经获准在华设立独资企业，不再受到以往的合资股比限制。他承诺，中国将加快出台外商投资法规，建立起公开、透明、公正的贸易投资法律体系。

在知识产权保护议题上，刘鹤也表示，中国经济经历了改革、升级，发展至今，"知识产权保护也越来越符合我们自己的核心利益。"他在介绍了相关的立法、机构改制措施后，许诺将进一步完善法律，加大知识产权保护力度。

而在当前中美贸易冲突问题上，刘鹤则认同维斯塔格的观点，强调应在规则基础上，通过相互尊重、平等的协商解决问题。"中国与欧洲都支持自由贸易，因为这里有着我们的共同利益。"

同样在峰会上发表主旨演讲的德国交通基建部长朔伊尔(Andreas Scheuer)也表示了对WTO规则框架的支持，并重申德国政府"长期层面上贸易战只有输家"的表态。此外，他还对中国倡导的"一带一路"表示欢迎，但前提是，它要有利于当地民众，且必须在经济、政治、人权、环境等多方面实现可持续发展。"在开放、透明、公正的框架下，我们德国的企业也愿意积极参与这个项目，这一合作将有利于各方的发展。"