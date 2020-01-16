刘鹤“丧权辱国”还是“真正赢家”？

（德国之声中文网）1月15日，美国总统特朗普为美中第一阶段贸易协议举办了隆重的签署仪式。200名特邀嘉宾到场观礼，美国各大电视台现场直播。签署仪式仿佛特朗普的一次庆功大会，又像大选年的一场秀。

签字仪式前，特朗普在白宫表示："今天，我们迈出了重要的一步，这是此前与中国从未有过的一步。"签字仪式上，特朗普先用一个多小时感谢嘉宾和支持者，接下来又花半小时对中共提出批评，最后才步入正题，要求中国购买更多美国商品，加强知识产权保护等等。而中国副总理刘鹤只能在一旁观看特朗普的"表演"，时而鼓掌、微笑，等待发言及签署文件。

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根据白宫公布的贸易文件，中国承诺两年内在2017年购买额的基础上，额外购买2000亿美元美国商品，包括520亿美元能源、780亿美元制造业商品、320亿美元农产品和380亿美元服务。中国还同意加强知识产权保护，包括改善打击网络侵权、盗版和假冒商品的刑事和民事程序；结束迫使外国公司将技术转让给中国公司的做法，同意在2020年4月1日前，取消对证券公司、保险公司、期货公司和基金管理公司的外资股权上限，允许美国金融公司拥有100% 的股权等等。

美国对中国2500亿美元商品加征25%关税的政策则保持不变，但从9月1日起把针对1100亿中国商品的15%的关税降低至7.5%，并暂停对价值1600亿美元中国进口到美国的智能手机、玩具等产品征收新关税的计划。

虽然中国《人民日报》等官媒盛赞中美第一阶段经贸协议"是一份在平等和相互尊重基础上形成的互利共赢协议"，但舆论中仍有不同声音，甚至有网上评论称，这样的协议对中方而言堪称"丧权辱国"。

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在接受德国之声采访时，德国维尔茨堡大学经济学家和中国问题专家费多丽教授（Doris Fischer)指出，这一协议最大的利好消息在于避免了中美矛盾进一步升级。她说，贸易战给中国带来沉重的经济压力和国内外压力，"第一阶段协议肯定不能解决双方的根本矛盾，但中国可以喘口气，避开了可能给中国经济造成更大打击的矛盾升级。习近平去年12月在经济会议上表态要为各种风险做好准备，我想其中一个风险就是和美国的关系进一步变糟，达不成协议，矛盾激化。现在至少是遏制了这一风险。虽然许多问题还会在第二阶段谈判中出现，但至少是推迟到美国大选之后。"

费多丽教授也认为，协议中要求中国更好保护知识产权和商业机密，也符合中国自己的利益，因为中国也希望将经济更多建立在技术革新、高科技之上。此外，在谈判最初一段时间，美国政府试图要让中国保障遵守协议，一旦美方确认没有真的有效实施，就要对中国进行制裁，但现在的文本调子很缓和，出现了许多"中国应该"怎么做的表述。她同时指出，让中国更多进口美国产品说具有一定讽刺意义。"因为美国政府呼吁中国引入更多市场经济，而不是由政府来调控。但现在却要让中国政府承诺更多进口美国产品。如果中国政府真的把经济交给市场，那就无法保证这一点。因此可以看到美国所提要求的矛盾之处。"

美国前副总统、民主党总统参选人拜登在美中签署协议之际发表声明说："中国是特朗普与北京'第一阶段'贸易协议的大赢家。"他指出，现在的协议并没有解决两国纠纷的核心问题，包括中国对产业的补贴，对国企的补贴，网络盗窃以及其它贸易和技术掠夺行为。

特朗普先前称，如果双方达成第二阶段协议，他会免除剩下的对华关税。美国副总统彭斯在接受福克斯商业网采访时已表示，美中双方已经开始了第二阶段协议的讨论。