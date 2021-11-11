刘鹤与耶伦通话 双方强调各自关切点

（德国之声中文网）中国国务院副总理刘鹤周二（10月26日）应约与美国财政部长耶伦举行了视频通话，讨论贸易问题。双方都强调了对两国关系的关切点。法新社报道指出，经过特朗普时代的动荡之后，两国试图另辟蹊径。

中国商务部网站新闻稿称，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。该新闻稿说，中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。

北京和华盛顿之间的关系在美国前总统特朗普时期出现了下滑。特朗普在2018年对价值数十亿美元的中国产品征收关税，并列举了他认为 "不公平 "的贸易行为。

拜登总统在今年1月上任之后，启动了对特朗普所发起的贸易战的审查。但是拜登政府也认为，中国对本国公司的大量国家补贴、知识产权盗窃和其他因素，在贸易中造成严重不公平竞争环境。

根据美国财政部对这次通话的通报，耶伦在会谈中 "坦率地提出了关切的问题"，称双方承认 "我们两个经济体的发展对全球经济至关重要"。

本月早些时候，美国贸易代表戴琪与中国国务院副总理刘鹤通话，就华盛顿认为不公平的中国商业行为进行讨论。

上周，中国向世贸组织承诺进一步开放其庞大的市场。但是华盛顿迅速反驳说，北京 "没有表现出改变的倾向"。

（法新社，德新社）

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