刘鹤与耶伦通话 双方强调各自关切点

中国商务部网站新闻稿称，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。美国财政部指出，耶伦在会谈中 "坦率提出了关切问题"。
（德国之声中文网）中国国务院副总理刘鹤周二（10月26日）应约与美国财政部长耶伦举行了视频通话，讨论贸易问题。双方都强调了对两国关系的关切点。法新社报道指出，经过特朗普时代的动荡之后，两国试图另辟蹊径。
中国商务部网站新闻稿称，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。该新闻稿说，中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。
北京和华盛顿之间的关系在美国前总统特朗普时期出现了下滑。特朗普在2018年对价值数十亿美元的中国产品征收关税，并列举了他认为 "不公平 "的贸易行为。
拜登总统在今年1月上任之后，启动了对特朗普所发起的贸易战的审查。但是拜登政府也认为，中国对本国公司的大量国家补贴、知识产权盗窃和其他因素，在贸易中造成严重不公平竞争环境。
根据美国财政部对这次通话的通报，耶伦在会谈中 "坦率地提出了关切的问题"，称双方承认 "我们两个经济体的发展对全球经济至关重要"。
本月早些时候，美国贸易代表戴琪与中国国务院副总理刘鹤通话，就华盛顿认为不公平的中国商业行为进行讨论。
上周，中国向世贸组织承诺进一步开放其庞大的市场。但是华盛顿迅速反驳说，北京 "没有表现出改变的倾向"。
（法新社，德新社）
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据知情人士向《南华早报》透露，美国白宫国家安全顾问沙利文和中共政治局委员杨洁篪本周将在瑞士举行会谈。针对美国贸易代表戴琪的对华贸易政策演讲，官媒《环球时报》刊发社评呼吁“考虑用非贸易战胁迫方式与中国共商解决问题”。