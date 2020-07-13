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刘霞

诗人、画家。2010年诺贝尔和平奖得主刘晓波之遗孀。

2010年，刘晓波获得诺贝尔和平奖后，刘霞一直被中国政府软禁，并与外界隔绝。

Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der Menschenrechtler könnte einer der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis sein. Foto: Liu Xia (Zu dpa 4160 Friedensnobelpreis nicht für 'Schreibtischtäter' vom 06.10.2010) |

刘晓波逝世三周年 廖亦武：他以殉道唤醒中国人 13.07.2020

7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
24.05.2018, Peking, China: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auf. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

默克尔访中在即 反建制港人发公开信 04.09.2019

德国总理默克尔将在9月6号访问中国。过去她一向不会避谈敏感的人权议题，包括对习近平提起释放刘霞。这次访问她会提到香港议题吗?
04.05.2019, Frankfurt, DEU Erstmals seit ihrer Ankunft im deutschen Exil stellt die chinesische Kuenstlerin Liu Xia ihre Fotoarbeiten in Deutschland aus. Liu Xia, Witwe des 1917 verstorbenen Friedensnobelpreistraegers Liu Xiaobo, zeigt eine Auswahl ihrer Fotoarbeiten in der Galerie Sillem in Frankfurt-Sachsenhausen. Am Samstag traf sie sich mit Ai Weiwei, dem chinesischen Kuenstler und Perry Link, Professor der University of California, Uebersetzer von vielen chinesischen Autoren, im Kino Harmonie zu einem Gespraech. *** 04 05 2019 Frankfurt DEU For the first time since her arrival in exile in Germany, Chinese artist Liu Xia presents her photographic works in Germany from Liu Xiaia The widow of Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, who died in 1917, shows a selection of her photographic works in the Sillem Gallery in Frankfurt Sachsen

就想“躺着”的刘霞 迎来两个周年纪念 09.07.2019

对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。

狱外之囚﹕摄影镜头后的刘霞 04.04.2019

“我在有形的监狱中服刑，你在无形的心狱中等待。” - 逝于狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波曾在审讯最后陈述中，这么形容刘霞的爱与付出。刘霞离开中国，移居德国柏林大半年后，首个展览选址台北。从成为政治犯的妻子，经历多次离别到挥别故土，这位低调的艺术家总是吸引着镁光灯，却又长年与孤寂独处。这些日子到底怎么渡过？德国之声透过刘霞的摄影，诗词和好友，带你进入她的内心世界。
Schweden - Gui Minhai (South China Morning Post)

盘点2018年之中港台大热点 28.12.2018

2018年的脚步已慢慢远去，新一年的画卷缓缓展开。对中港台来说，2018年波澜迭起：人大修宪、问题疫苗动摇公信力、台湾失去邦交国、香港争议高铁通车……德国之声带您回顾本年度热点话题。
***SPERRFRIST 24.09.2018 um 09.00 Uhr***** Right Livelihood Award Tony Rinaudo (Right Livelihood Award/World Vision/Silas Koch)

七张图看一周大事 29.09.2018

马尔代夫政坛变天；各国领导齐聚联大；刘霞出国后首露面……刚刚过去的一周，哪些新闻最受关注？七张图一览本周要闻。　
Liao Yiwu (auch bekannt als Lao Wei) am 22. Internationalen Literaturfestival Leukerbad am Samstag, 1. Juli 2017, in Leukerbad. (KEYSTONE/Dominic Steinmann) |

廖亦武：刘霞获释也要感谢特朗普 28.09.2018

中国流亡作家廖亦武在纽约的哈维尔图书基金会颁奖仪式上表示，如果美国不发动贸易战的话，刘霞能不能出来真的很难说。他同时也呼吁关注中国仍被关押、被判重刑的异议分子。
Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu nimmt am 11. Dezember 2015 an der Veranstaltung Köln für Liu Xiaobo und Liu Xia teil. DW hat ihn in Köln zum Thema Menschenrechte in China interviewt. *** DW, Juan Ju, 11.12.2015 DW/J. Ju

廖亦武："我记录得够多了，改变了什么？" 28.09.2018

哈维尔图书基金会将本年度"打破安宁--危难作家勇气奖"授予中国流亡作家廖亦武。他在领奖答谢辞中表现了自己对中国人权状况的悲观和希望。

12.07.2018 Liu Xia, wife Of Liu Xiaobo, kissing the statue of Liu Xiaobo while meeting her friends in Berlin

出国后首露面　刘霞忆与丈夫生前对话 27.09.2018

离开中国两个多月后，刘霞在美国首次公开露面，提起与丈夫刘晓波在最后一段日子的对话，反映了二人当时对中国前景的感受。
Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu nimmt am 11. Dezember 2015 an der Veranstaltung Köln für Liu Xiaobo und Liu Xia teil. DW hat ihn in Köln zum Thema Menschenrechte in China interviewt. *** DW, Juan Ju, 11.12.2015 DW/J. Ju

流亡作家廖亦武获“危难作家勇气奖” 26.09.2018

哈维尔图书基金会将本年度“打破安宁 - 危难作家勇气奖”授予中国流亡作家廖亦武。颁奖仪式将于本周四在纽约的波希米亚国家音乐厅举行。廖亦武本人通过脸书透露，他已经和刘霞一道抵达纽约。
08.05.2017 +++ A photo described as the trial showing human rights lawyer Xie Yang which is seen on the social media of the Changshai Intermediate People's Court is displayed on a computer in Beijing, China, Monday, May 8, 2017. Human rights lawyer Xie Yang has told a Chinese court that he wasn't forced into confessing to crimes after being detained in a large government crackdown on the country's legal professionals. (AP Photo/Ng Han Guan) |

锁定中国人权审议 台NGO告上联合国 17.07.2018

中国释放刘霞后，有许多如何促进中国人权的讨论。日前，美国才退出联合国人权理事会，批评相关机制有问题。中国将接受每4年半一次的联合国人权定期审议。这会带来影响吗？
BERLIN, GERMANY - JULY 13 : German singer-songwriter Wolf Biermann performs during a commemoration for Chinese human rights activist and Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo at Gethsemane Church in Berlin, Germany on July 13, 2018. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

长平观察：让刘晓波追思会成为新传统 16.07.2018

刘霞获得自由，德国政府固然功不可没。时评人长平认为，同时也要看到，在它背后是全球声援者的持久抗争。跟香港维园六四烛光晚会一样，刘晓波追思会应当成为新的传统。
12.07.2018 Liu Xia, wife Of Liu Xiaobo, kissing the statue of Liu Xiaobo while meeting her friends in Berlin

墙外文摘：国际压力够大 岂止救出刘霞 15.07.2018

评论认为，外国人的“说三道四”救出了刘霞，也为其他中国异议人士带来一丝希望。中美贸易战继续下去，会不会把已无还手之力的中共“打回老家”？
10.07.2018 *** Liu Xia, the widow of Chinese Nobel dissident Liu Xiaobo, smiles as she arrives at the Helsinki International Airport in Vantaa, Finland, on July 10, 2018. Liu Xia left China on a Finnair flight and is on her way to Berlin, Germany. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa |

七张图看一周大事 15.07.2018

刘霞自由；少年获救；世界杯渐近尾声……刚刚过去的一周，哪些新闻最受关注？七张图一览本周要闻。
BERLIN, GERMANY - JULY 13 : German singer-songwriter Wolf Biermann performs during a commemoration for Chinese human rights activist and Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo at Gethsemane Church in Berlin, Germany on July 13, 2018. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

跨越时空 柏林追思刘晓波 13.07.2018

虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。
13.07.2018 Protesters hold pictures of late Chinese Nobel Peace laureate Liu Xiaobo during a protest outside the Chinese liaison office in Hong Kong, Friday, July 13, 2018, to mark the first death anniversary of Liu, China's most prominent political prisoner. (AP Photo/Vincent Yu) |

刘晓波逝世周年 全世界各地追悼 13.07.2018

中国释放刘霞两天后就是刘晓波逝世週年。美国国会议员出席纪念会，德国将在柏林举办追思会。香港举办大型公开追悼活动，台湾也替刘晓波雕像揭幕。
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