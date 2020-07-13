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诗人、画家。2010年诺贝尔和平奖得主刘晓波之遗孀。
2010年，刘晓波获得诺贝尔和平奖后，刘霞一直被中国政府软禁，并与外界隔绝。
7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
德国总理默克尔将在9月6号访问中国。过去她一向不会避谈敏感的人权议题，包括对习近平提起释放刘霞。这次访问她会提到香港议题吗?
对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。
“我在有形的监狱中服刑，你在无形的心狱中等待。” - 逝于狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波曾在审讯最后陈述中，这么形容刘霞的爱与付出。刘霞离开中国，移居德国柏林大半年后，首个展览选址台北。从成为政治犯的妻子，经历多次离别到挥别故土，这位低调的艺术家总是吸引着镁光灯，却又长年与孤寂独处。这些日子到底怎么渡过？德国之声透过刘霞的摄影，诗词和好友，带你进入她的内心世界。
2018年的脚步已慢慢远去，新一年的画卷缓缓展开。对中港台来说，2018年波澜迭起：人大修宪、问题疫苗动摇公信力、台湾失去邦交国、香港争议高铁通车……德国之声带您回顾本年度热点话题。
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中国流亡作家廖亦武在纽约的哈维尔图书基金会颁奖仪式上表示，如果美国不发动贸易战的话，刘霞能不能出来真的很难说。他同时也呼吁关注中国仍被关押、被判重刑的异议分子。
哈维尔图书基金会将本年度"打破安宁--危难作家勇气奖"授予中国流亡作家廖亦武。他在领奖答谢辞中表现了自己对中国人权状况的悲观和希望。
离开中国两个多月后，刘霞在美国首次公开露面，提起与丈夫刘晓波在最后一段日子的对话，反映了二人当时对中国前景的感受。
哈维尔图书基金会将本年度“打破安宁 - 危难作家勇气奖”授予中国流亡作家廖亦武。颁奖仪式将于本周四在纽约的波希米亚国家音乐厅举行。廖亦武本人通过脸书透露，他已经和刘霞一道抵达纽约。
中国释放刘霞后，有许多如何促进中国人权的讨论。日前，美国才退出联合国人权理事会，批评相关机制有问题。中国将接受每4年半一次的联合国人权定期审议。这会带来影响吗？
刘霞获得自由，德国政府固然功不可没。时评人长平认为，同时也要看到，在它背后是全球声援者的持久抗争。跟香港维园六四烛光晚会一样，刘晓波追思会应当成为新的传统。
评论认为，外国人的“说三道四”救出了刘霞，也为其他中国异议人士带来一丝希望。中美贸易战继续下去，会不会把已无还手之力的中共“打回老家”？
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虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。
中国释放刘霞两天后就是刘晓波逝世週年。美国国会议员出席纪念会，德国将在柏林举办追思会。香港举办大型公开追悼活动，台湾也替刘晓波雕像揭幕。
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