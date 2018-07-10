 刘霞获释 搭机飞往德国柏林 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

刘霞获释 搭机飞往德国柏林

2天后便是刘晓波逝世周年，此时传出被软禁8年的刘霞离开北京的消息。中国外交部目前也确认了这一说法。

Liu Xia (picture-alliance/dpa/A.F. Yuan)

刘霞

(德国之声中文网) 数位消息人士指出，刘霞已经在当地时间周二（7月10日）中午离开北京，搭乘飞机前往德国。

刘霞友人向德国之声确认: 「我已和刘霞哥哥通话证实她11点多离开。」

美联社报道称，中国外交部也确认刘霞离境前往德国就医的消息。

根据报道，刘霞搭乘芬兰航空班机前往德国柏林，其胞弟刘晖未能同行。

刘晖：愿姐姐今后平安喜乐

刘晖接受香港无线新闻采访时表示，刘霞离开时心情很激动，并称如果日后有机会，肯定去德国探望姐姐。

此前香港《明报》报道称，刘晖当天在微信朋友圈发出消息：“家姐中午已经离开北京飞往欧洲，开始她新的人生。感恩这些年来关心、帮助过她的人们。也请爸妈、姐夫放心并继续保佑她。愿她今后的人生平安喜乐。谢谢大家，鞠躬。”

人在柏林的作家廖亦武也在脸书上证实此消息。

德国之声记者访问野渡，确认刘霞10日上午11点搭乘芬兰航空班机前往德国柏林，预计将于柏林时间晚间六点半抵达。

其胞弟刘晖未能同行，但是在机场送行。野渡说:「他现在暂时肯定不能走，以后有待努力。」

野渡表示，中国官方没有派人陪同。

另一方面，现居德国科隆的独立中文笔会会长廖天琪表示，此次事发突然，她本人三天前还曾与刘霞通话，当时感觉刘霞心情较为放松愉快，但并未透露任何即将离开中国的讯息。另据廖天琪表示，德国驻华大使柯慕贤（Michael Clauss）此次与刘霞同机返回德国。

时机

记者询问野渡，适逢李克强访问德国以及刘晓波十周年前夕，他怎么看待这个时机?

「应该跟刘晓波去世一周年应该没有什么关系，应该还是跟一直以来各国政府与NGO的努力分不开。特别是现在那个李克强在德国访问，我认为德国政府在李克强访问期间一定是特意提了这件事情，才会有这个突然的安排。大家都觉得很突然。」

记者询问，是否有可能刘霞状况差到一定要放她走呢? 他表示目前认为跟外交交涉比较有关联，其他细节尚不清楚。

Liu Xia (picture-alliance/AP Photo/Shenyang Municipal Information Office)

刘霞最后一次出现在公开场合，是在中国当局的陪同下参加刘晓波葬礼。

刘晓波遗孀

刘霞为诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀。她的先生刘晓波于2009年因煽动颠覆国家政权而被监禁。2017年7月13日在狱中因肝癌去世。患有抑鬱症的艺术家暨诗人刘霞，从未被指控犯有任何罪行，自先生2010年获得诺贝尔和平奖以来却一直受到软禁，至今8年。

2天后便是刘晓波狱中病逝满一周年。

各国维权人士包括联合国皆呼吁北京政府释放刘霞，让她出国进行治疗。德国外交部曾经公开表示「如果刘霞选择德国，随时欢迎她来。」

  • Liu Xia (Reuters/D. Gray)

    国家的“囚徒”：刘霞

    结缘

    刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    国家的“囚徒”：刘霞

    陪伴

    刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    国家的“囚徒”：刘霞

    囚禁

    2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    国家的“囚徒”：刘霞

    重聚

    2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

  • Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

    国家的“囚徒”：刘霞

    呼吁

    2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

  • China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

    国家的“囚徒”：刘霞

    告别

    刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

  • China Prozess gegen Schwager von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo Liu Xia (picture-alliance/dpa)

    国家的“囚徒”：刘霞

    离开

    2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，飞往德国柏林。图为刘霞于2010年9月。


DW.COM

国家的“囚徒”：刘霞

刘晓波获诺贝尔和平奖近八年后，刘霞获准出国。在此前相当长的一段时间内，刘霞被软禁在家中或其它地点，有专人看守，行动受限。刘晓波去年7月肝癌病逝，这一年里，刘霞能真正自由的希望看似十分渺茫。如今，刘霞得以前往柏林。 (10.07.2018)  

相关内容

China Liu Xia

国家的“囚徒”：刘霞 10.07.2018

刘晓波获诺贝尔和平奖近八年后，刘霞获准出国。在此前相当长的一段时间内，刘霞被软禁在家中或其它地点，有专人看守，行动受限。刘晓波去年7月肝癌病逝，这一年里，刘霞能真正自由的希望看似十分渺茫。如今，刘霞得以前往柏林。

China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia

刘霞为什么选择德国 10.07.2018

刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，终于走出牢笼，周二（7月10日）乘飞机离开北京。这个消息传出的时间让一些与刘霞有联系的友人都感到惊讶，但刘霞出国的目的地则毫无悬念——那就是德国。

Liu Xia

廖天琪：刘霞虽是筹码 获释仍令人欣慰 10.07.2018

旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。

长平观察

Li Wenzu (picture-alliance/epa/H. H. Young)

长平观察：“709”之后，人民更愿意装睡

值“709”人权律师大抓捕案三周年之际，时评人长平认为，当局无情撕破法律的面纱之后，恐惧之下的民众仍然愿意自欺欺人。 