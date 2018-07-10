刘霞柏林展新生活 友人称身体虚弱

经过12小时航程，刘霞由北京飞抵柏林展开她的新一页。她在抵埗第一天并没有会见传媒，只是跟个别好友碰面。友人形容刘霞的身体仍很虚弱，呼吁外界给予她一点时间，本周五有机会露面。
(德国之声中文网) 刘霞昨日(10日)上午11点离开北京，在德国当地时间晚上5点多抵达柏林。
包括人在柏林的作家廖亦武、诺贝尔文学奖得主赫塔米勒都在机场等着接机，看到她从飞机出来时，大喊她的名字。
但刘霞没有回应，随即坐上一台停在停机坪黑色汽车，德国亦有派官员到场接机。据刘霞友人向德国之声透露，刘霞此行是由德国驻华大使柯慕贤(Michael Clauss)全程陪同。
友人相见 刘霞身体虚弱
廖亦武在推特上表示，他在柏林机场接到刘霞的电话，两人随后见了面。他形容刘霞精神不错，但身体虚弱，走几步就头晕。
「专家们说不是她不想见，是她的身体状况不能见记者。」他呼吁外界给她一点时间，她或许能在周五(13/7)举行的柏林刘晓波追思会上露面。
据法新社报道，刘霞离开后，她的北京住所前仍有至少4名安全人员。其中两人在门口盘问每一个走近的路人，另外两人在楼前的绿地「巡逻」。
刘霞的一名友人透露，刘霞是在上周拿到旅行护照的。
德外长感欣慰 美关切刘晖
刘霞出国的目的地选择德国并不令人意外。德国总理默克尔近年来一再在高层互访的场合提及中国的人权问题，普遍认为，她在今年5月访问北京时，做出努力推动刘霞获释。
德国外交部长在刘霞抵达德国后通过推特表示欣慰。他说，此事终于找到了一个人性化的解决方案，“刘霞现在能在德国接受治疗，祝愿她早日康复。”
美国也乐见刘霞获释，再次呼吁中国「释放所有政治犯，尊重个人所享有人权与所有基本权利。」
美国同时也为刘霞的胞弟刘晖被留在北京表示关切。刘晖被控以诈欺罪，被中国政府判刑。这项罪名很可能跟他的姐夫刘晓波获得诺贝尔奖有关系。他虽然可以前往机场送行，但是刘霞友人野渡表示，刘晖目前暂时没有离开中国的可能性。
中国﹕看不出与李克强访德有关
北京政府在刘霞飞往柏林当天 (10/7) 下午四点证实刘霞已离开中国。
外交部发言人华春莹在例行记者会上说：「据我的了解，刘霞是根据本人的意愿，赴德国治病。」
至于为何刘霞现在获准出国，而她的弟弟刘晖不能随行，以及她获得自由的条件是什么，中国外交部发言人华春莹回应称，无法提供更多信息，中国的出入境管理部门是依法处理此事。被问到刘霞获释与中国总理李克强正在德国的访问是否有关联，华春莹表示「我看不出来有什么联系」。
《德国之声》电视台采访了中国艺术家艾未未。他也是著名维权人士，曾经被中国政府软禁4年。
他认为刘霞本身会对回去中国感到害怕。虽然中国并非不可能让她以自由之身在国内活动，但是没有人能够肯定。他举例，许多中国维权律师现在都下落不明，特别提到家人与律师都不知其下落的人权律师王全璋。
被问及长期监禁是什么样的感受？他说:「我想任何人在这种强权之下会感到无力，你的权利完全没有任何意义。那是很艰困的状况，没有人能帮你。」
罗法/李芊 (综合报道)
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