刘霞出国前一天见记者 不露声色

中国外交部证实刘霞赴德国就医，但表示这与李克强访德并无关联。就在刘霞离开的前一天，外媒记者还登门拜访，与刘霞握手交谈，丝毫没有察觉对方即将踏上不归之路。
（德国之声中文网）北京政府周二证实刘霞已离开中国。外交部发言人华春莹在例行记者会上回答有关问题时说："据我的了解，刘霞是根据本人的意愿，赴德国治病。"
至于为何刘霞现在获准出国，而她的弟弟刘晖不能随行，以及她获得自由的条件是什么，华春莹回应称，无法提供更多信息，中国的出入境管理部门是依法处理此事。被问到刘霞获释与中国总理李克强正在德国的访问是否有关联，华春莹表示"我看不出来有什么联系"。
这位外交部发言人还对香港记者对刘霞情况的追问表露出不解。她说，香港记者似乎"特别关注个人的问题，其实中国外交真的有很多视角，值得你们拓宽一下视野，更多地关注一下"。
在中国外交部官网稍后发布的记者会问答实录中，有关刘霞的这一段对话完全没有出现。
人去屋空保安在
法新社的一名记者在刘霞离京的前一天，还到她在北京的家中探访。让记者感到惊讶的是，虽然有严密把守，还是被放行进入。刘霞的家中，看不出有主人即将远行的迹象。刘霞表示因担忧弟弟的安全，不能接受采访。
据法新社报道，在刘霞离开后的周二，她的住所前仍有至少4名安全人员。其中两人在门口盘问每一个走近的路人，另外两人在楼前的绿地"巡逻"。
刘霞的一名友人对法新社透露，刘霞是在上周拿到旅行护照的。德国总理默克尔近年来一再在高层互访的场合提及中国的人权问题，普遍认为，他在今年5月访问北京时，为推动刘霞获释做出了努力。当时她还同几位仍被羁押的"709"人权律师的妻子会面。
贸易战临头改善形象？
还有分析人士指出，7月13日刘晓波逝世一周年的日子临近，也是中国当局此时准许刘霞出国过的原因。人权观察的皮尔森（Elaine Pearson）表示："或许中国政府意识到，随着刘晓波忌日的临近，他的遗孀仍处在软禁之中，会显示出中国当局的狭隘、残忍和报复心，这可不是中国希望展现给世界的形象。"
人权组织大赦国际也对刘霞获得自由表示高兴，但同时对刘霞的弟弟刘晖仍不能离开中国表示担忧。该组织的潘嘉伟说，由于担心弟弟的安全，刘霞可能无法自由地发声。2013年，刘晖因受诈骗罪指控，被判11年监禁，后以保外就医名义监外执行。
另有分析人士认为，在欧盟-中国峰会下周即将举行之际，中国正在试图同欧洲国家交好，因为欧盟和中国都处在与美国打响贸易战的状况下。"在同美国的贸易战开打的关头，这事关中国的形象"，一位西方外交官对法新社表示："中国需要减轻一些压力，向世界其它国家展开魅力攻势。"
但这并不预示着中国的人权状况将得到改善，这位外交官说，相反，"我们看到，情况越来越糟糕"。
旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。 (10.07.2018)