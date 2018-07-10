刘霞出国前一天见记者 不露声色

（德国之声中文网）北京政府周二证实刘霞已离开中国。外交部发言人华春莹在例行记者会上回答有关问题时说："据我的了解，刘霞是根据本人的意愿，赴德国治病。"

至于为何刘霞现在获准出国，而她的弟弟刘晖不能随行，以及她获得自由的条件是什么，华春莹回应称，无法提供更多信息，中国的出入境管理部门是依法处理此事。被问到刘霞获释与中国总理李克强正在德国的访问是否有关联，华春莹表示"我看不出来有什么联系"。

这位外交部发言人还对香港记者对刘霞情况的追问表露出不解。她说，香港记者似乎"特别关注个人的问题，其实中国外交真的有很多视角，值得你们拓宽一下视野，更多地关注一下"。

在中国外交部官网稍后发布的记者会问答实录中，有关刘霞的这一段对话完全没有出现。

人去屋空保安在

法新社的一名记者在刘霞离京的前一天，还到她在北京的家中探访。让记者感到惊讶的是，虽然有严密把守，还是被放行进入。刘霞的家中，看不出有主人即将远行的迹象。刘霞表示因担忧弟弟的安全，不能接受采访。

据法新社报道，在刘霞离开后的周二，她的住所前仍有至少4名安全人员。其中两人在门口盘问每一个走近的路人，另外两人在楼前的绿地"巡逻"。

刘霞的一名友人对法新社透露，刘霞是在上周拿到旅行护照的。德国总理默克尔近年来一再在高层互访的场合提及中国的人权问题，普遍认为，他在今年5月访问北京时，为推动刘霞获释做出了努力。当时她还同几位仍被羁押的"709"人权律师的妻子会面。

贸易战临头改善形象？

还有分析人士指出，7月13日刘晓波逝世一周年的日子临近，也是中国当局此时准许刘霞出国过的原因。人权观察的皮尔森（Elaine Pearson）表示："或许中国政府意识到，随着刘晓波忌日的临近，他的遗孀仍处在软禁之中，会显示出中国当局的狭隘、残忍和报复心，这可不是中国希望展现给世界的形象。"

人权组织大赦国际也对刘霞获得自由表示高兴，但同时对刘霞的弟弟刘晖仍不能离开中国表示担忧。该组织的潘嘉伟说，由于担心弟弟的安全，刘霞可能无法自由地发声。2013年，刘晖因受诈骗罪指控，被判11年监禁，后以保外就医名义监外执行。

另有分析人士认为，在欧盟-中国峰会下周即将举行之际，中国正在试图同欧洲国家交好，因为欧盟和中国都处在与美国打响贸易战的状况下。"在同美国的贸易战开打的关头，这事关中国的形象"，一位西方外交官对法新社表示："中国需要减轻一些压力，向世界其它国家展开魅力攻势。"

但这并不预示着中国的人权状况将得到改善，这位外交官说，相反，"我们看到，情况越来越糟糕"。