 刘霞为什么选择德国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2018

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时政风云

刘霞为什么选择德国

刘晓波的遗孀刘霞被软禁八年后，终于走出牢笼，周二（7月10日）乘飞机离开北京。这个消息传出的时间让一些与刘霞有联系的友人都感到惊讶，但刘霞出国的目的地则毫无悬念——那就是德国。

China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

2017年7月15日，刘晓波的骨灰在大连被海葬

（德国之声中文网）刘晓波去世一年来，德国政府方面多次表示，如果刘霞选择德国，"随时欢迎她来"。德国外交机构和刘霞在德国的友人，也为她到德国的文件手续以及生活安排做好了准备。但中国当局一再拖延给刘霞办理护照，引起国际舆论的批评。

其实在刘晓波狱中病重的消息传出后，德国就主动表示愿意让刘晓波到德国治疗。刘晓波去世前不久，德国海德堡大学一名医疗专家在官方的安排下到中国为其会诊。当时参与会诊的还有一位美国医生。据《南德意志报》报道，刘晓波"用英语和两名大夫进行了对话，明确地表达了想离开中国的愿望。相比美国，他更偏向于去德国。"

刘晓波去世后，刘霞继续受到软禁，抑郁症加重，几度陷于绝望。而德国政府一直在多方努力，以促成刘霞出国就医。

默克尔、驻华大使上下合力

刘霞的友人、北京人权人士胡佳对德国之声表示，"这个国家在很早以前就已经深度介入了这件事。它比授予刘晓波诺贝尔和平奖的挪威作的事情要多得多，也超过了世界最大政治强国美国。我个人认为，在外交层面，德国一国所作的努力，超过其他国家的总和。"他补充说，美国、法国、加拿大和台湾都曾表示愿意接纳刘晓波和刘霞夫妇。

China | Bundeskanzlerin Merkel mit chinesischem Ministerpräsidenten Li Keqiang (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

2018年5月默克尔访华与中国总理李克强

DW.COM

旅居德国的独立中文笔会会长廖天琪近年来一直在为刘霞的命运奔走，也与刘霞保持着定期联系。刘霞今天早晨突然被中国当局允许出国，廖天琪事先也不知情。她在接受德国之声采访时表示，不论内幕如何，刘霞被放行，总是令人欣慰的。 (10.07.2018)

2天后便是刘晓波逝世周年，此时传出被软禁8年的刘霞离开北京的消息。中国外交部目前也确认了这一说法。 (10.07.2018)

国际社会一再要求中国释放刘霞。但北京当局也重申，刘霞是自由的，并享有中国法律保障她的所有权利。 (05.07.2018)

在德国总理默克尔访华之际，已故诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀刘霞的命运再度备受瞩目。刘霞好友、支持者以及人权组织寄希望于默克尔，希望她在谈及经贸之时勿忘人权，能在中国为刘霞争取自由。 (24.05.2018)

尤其是德国总理默克尔亲自关切刘霞的命运。在涉及中国人权的问题上，默克尔面临国内舆论的压力。每逢德中高层领导人会晤前，人权团体、在野党派都呼吁德方对北京施压，关注刘霞等在中国受到政治迫害的人士。

今年5月默克尔访华期间，在与中国领导人的会谈中亦谈及人权个案。中国总理李克强会后在回应媒体有关刘霞提问时称，愿意"就个案进行对话"。刘晓波传记作者、流亡美国的作家贝岭当时对德国之声表示，刘霞对默克尔访华抱有极大的期望，默克尔是"最有可能让刘霞离开中国的大国领袖"。

德国驻华大使柯慕贤（Michael Clauss）也一直在为刘霞奔走。胡佳说，德国大使多次亲自给刘霞打电话，表达安慰。为刘霞的事，他还多次与胡佳长谈。此外，德国总统高克也给刘霞写过圣诞贺卡。

China Deutscher Botschafter - Michael Clauss (picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

德国驻华大使柯慕贤

在外交斡旋和与官僚机构的周旋之间，柯慕贤与刘霞建立了个人交往。《南德意志报》曾报道，德国驻华大使在4月1日刘霞57岁生日时打电话给她，还开玩笑说，过几天我们就可以在柏林一起打羽毛球了。可接下来的等待带来的又是失望。

"苦海里的救生圈"

胡佳认为，在刘霞的事情上，德国既表明了立场、保持了压力，又运用了耐心和不懈的努力。"想一想，当刘霞收到高克总统和德国大使的贺卡，多次接到德国大使以及使馆官员电话的时候，会是什么想法？……如果说她在苦海中能够抓住一个救生圈，那就是德国。"

此外，刘晓波夫妇的好友、流亡德国的作家廖亦武"是刘霞非常信赖的朋友。他通过自己的关系与德国外交部、总理府联系，一直在具体地斡旋、安排。他可以说是为刘霞的事情考虑得最多的人"。这也成了刘霞选择到德国的一个因素。

北京选择在刘晓波逝世一周年的忌日前几天让刘霞出国，胡佳认为是一种策略，"减少中共自身面对的压力"，以及国际媒体对这个日子的关注度。而正在德国访问、出席德中政府磋商的李克强，在联合德国、欧盟对应与美国的贸易战方面，也多了一个向欧盟示好的机会。

  • Liu Xia (Reuters/D. Gray)

    国家的“囚徒”：刘霞

    结缘

    刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/L. Xia)

    国家的“囚徒”：刘霞

    陪伴

    刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

  • China Menschenrechte Liu Xia Frau von Liu Xiaobo Friedensnobelpreis 2010 (dapd)

    国家的“囚徒”：刘霞

    囚禁

    2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

  • Liu Xiaobo (picture-alliance/AP)

    国家的“囚徒”：刘霞

    重聚

    2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

  • Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

    国家的“囚徒”：刘霞

    呼吁

    2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

  • China Liu Xiaobo Trauerfeier Witwe Liu Xia (Reuters/Shenyang Municipal Information Office)

    国家的“囚徒”：刘霞

    告别

    刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

  • China Prozess gegen Schwager von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo Liu Xia (picture-alliance/dpa)

    国家的“囚徒”：刘霞

    离开

    2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，飞往德国柏林。图为刘霞于2010年9月。


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国家的“囚徒”：刘霞

刘晓波获诺贝尔和平奖近八年后，刘霞获准出国。在此前相当长的一段时间内，刘霞被软禁在家中或其它地点，有专人看守，行动受限。刘晓波去年7月肝癌病逝，这一年里，刘霞能真正自由的希望看似十分渺茫。如今，刘霞得以前往柏林。 (10.07.2018)  

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