刘纪鹏说中了？被禁言后登新浪财经十大经济学家榜

（德国之声中文网）据网易财经官方微博消息，去年11月底，时任中国政法大学资本金融研究院院长的刘纪鹏在参加网易经济学家年会上说，"一股独大"不利于资本市场健康发展，应该把大股东可持股比例的上限压到30%。他还说，"现在不是炒股的好时候"，如果我们资本市场的制度做了调整和改变，比如解决了"一股独大"的问题，解决了交易所的公司制改组问题，注册制也落实到位，甚至停止量化交易和融券卖空，再让不太熟悉财经知识的朋友入市不迟。

据和讯网报道，去年12月2日，刘纪鹏在财经中国2023年会上发表主题演讲《资本市场的功能转型》时，再次指出"一股独大"的危害，呼吁证券监管制度改革。他表示，中国的资本市场已有33年历史，但这是一个"财富分配不公平、缺少正义的市场"；"A股长期在3000点左右徘徊，核心原因是由于我们的制度出了问题，需要我们在证券监管制度上新的改革。"

在发表上述言论后，"刘纪鹏劝股民现在别入市"的词条一度登上微博热搜，引起热议。几天后，刘纪鹏的抖音、微博、头条账号等多个平台的账户被关。12月24日，刘纪鹏在微信朋友圈发布声明，称他从2023年12月7日起，已不再担任中国政法大学资本金融研究院院长职务。

"温和的批评者"

刘纪鹏现年67岁，除在去年底前担任中国政法大学资本金融研究院院长外，他还曾任全国人大"证券法"、"证券投资基金法"、"期货交易法"起草小组成员，国家社科基金重大专案首席专家以及股份制和公司问题专家，主持过270多家企业的股改上市、公司战略、并购重组和投资方案设计。刘纪鹏也是社交媒体的金融财经大V，其新浪微博账号有近52万粉丝，抖音账号拥有逾76万粉丝，今日头条账号拥有逾34万粉丝。

刘纪鹏被视为体制内"温和的批评者"。自去年7月份高层强调活跃资本市场以来，他多次为散户发声，受到了众多散户的支持，被认为敢于讲出些真话，也有自己的一套改良建议。去年10月他曾表示，股市起不来，关键在制度。他说，""A股长期在3000点左右徘徊，核心原因是由于我们的制度出了问题，需要我们在证券监管制度上新的改革。"他还谏言道，如果股市在又一次跌破3000点的基础上再下探，市场会非常被动，建议由央行自己，或通过汇金、中投等机构进行救市，救市资金的规模"在4万亿之内可以行动"。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 开年不利 2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 邓小平南巡 1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 牛去熊来 俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 证监会高官 2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 熊冠全球 刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 跌跌不休 过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 拥抱日本股市 在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 央行出手 中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。



大V禁言，股市仍下行

去年12月11日-12日，中共中央经济工作会议展开，提出要"加强经济宣传和舆论引导，唱响中国经济光明论"。除了刘纪鹏外，多名财经大V的社交平台也很快被禁止发言和关注，包括财经评论家"水皮more"、上海浦东工商联副主席、职业投资人财经博主洪榕、重庆大学经济与工商管理学院副院长但斌等等。刘纪鹏遭全网禁言的消息尤其引发大量网民讨论。许多网民认为此举是典型的"解决不了问题，就解决提出问题的人"。

尽管一批有影响力的财经评论家被禁言，中国官媒上也唱响了中国经济光明论，但一个半月以来，港股市却跌跌不休，A股市场也整体下行，上证指数接连失守3000点和2900点关口，并两度跌破2800点。如今，刘纪鹏的担心得到印证，他也登上新浪财经2023年度最具影响力的十大经济学家排行榜，但讽刺的是，其新浪微博仍停留在2023年12月5日，他的抖音和今日头条账号迄今仍被"禁止关注"。

（综合报道）

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