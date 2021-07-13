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中国作家、人权活动家，2010年诺贝尔和平奖得主。
刘晓波，1955年12月28日生人，作家、文学评论家、人权活动家、2010年诺贝尔和平奖得主。刘晓波曾担任北京师范大学中文系讲師、独立中文笔会会长、《民主中国》网刊主编。曾因参与六四运动被捕入狱，出狱后著书立说呼吁政治改革，民主宪政。2008年，刘晓波因参与起草《零八宪章》 再次被捕，2009年12月25日以“煽动颠覆国家政权罪”被判有期徒刑11年，目前在辽宁省锦州监狱服刑。
7月13日是诺贝尔和平奖得主刘晓波的祭日。从广场四君子到《零八宪章》，从空空的椅子到各地的纪念活动，刘晓波在中国当代史上留下了浓重一笔。
有评论指出，中国外长王毅借由欧洲之行，警告挪威别再把和平奖赠给中国异议人士，尤其是香港抗中者，此话是否确实“发挥作用”，只能留待日后出土的文献去推敲了。
7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
德国知名人权牧师罗兰德·库纳周日在中国驻德国大使馆门前组织了一场长达12小时的“马拉松”朗诵会，纪念中国已故人权运动家刘晓波。如果刘晓波仍在世，今天应该是他刑满出狱的日子。
刘晓波去世两周年之际，时评人长平认为，西方世界对于 “中国模式”的反思应该包括：诺贝尔和平奖得主的迫害者，应该受到惩罚。
对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。
“我在有形的监狱中服刑，你在无形的心狱中等待。” - 逝于狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波曾在审讯最后陈述中，这么形容刘霞的爱与付出。刘霞离开中国，移居德国柏林大半年后，首个展览选址台北。从成为政治犯的妻子，经历多次离别到挥别故土，这位低调的艺术家总是吸引着镁光灯，却又长年与孤寂独处。这些日子到底怎么渡过？德国之声透过刘霞的摄影，诗词和好友，带你进入她的内心世界。
2008年的中国，大事件接连不断。与藏区骚乱、汶川地震、北京奥运相比，《零八宪章》无论在媒体关注度，还是传播广泛性而言，都略逊一筹。即便如此，中国政府对于宪章的封锁及联署者的打压，却丝毫没有放松，令其成为载入史册的重大事件。刘晓波便是其中最为知名的例子。十年过后，这份文本为中国留下了什么？《零八宪章》联署者之一以及英文版翻译者、汉学家林培瑞给出了自己的回答。
离开中国两个多月后，刘霞在美国首次公开露面，提起与丈夫刘晓波在最后一段日子的对话，反映了二人当时对中国前景的感受。
刘霞获得自由，德国政府固然功不可没。时评人长平认为，同时也要看到，在它背后是全球声援者的持久抗争。跟香港维园六四烛光晚会一样，刘晓波追思会应当成为新的传统。
评论认为，外国人的“说三道四”救出了刘霞，也为其他中国异议人士带来一丝希望。中美贸易战继续下去，会不会把已无还手之力的中共“打回老家”？
刘霞自由；少年获救；世界杯渐近尾声……刚刚过去的一周，哪些新闻最受关注？七张图一览本周要闻。
在刘晓波逝世一年后，柏林客西马尼教堂为他举行了追思会，悼念这位已故的诺贝尔和平奖得主、民主斗士。
虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。
中国释放刘霞两天后就是刘晓波逝世週年。美国国会议员出席纪念会，德国将在柏林举办追思会。香港举办大型公开追悼活动，台湾也替刘晓波雕像揭幕。
刘霞的好友、独立中文笔会会长廖天琪，与刘霞见面后表示，刘霞周五不会出席客西马尼教堂举行的刘晓波逝世一周年追思会。她透露，刘霞不是身体虚弱而不能出席，而是她的弟弟刘晖仍在中国，「不愿意见到一些事情会发生」。
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