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刘晓波

中国作家、人权活动家，2010年诺贝尔和平奖得主。

刘晓波，1955年12月28日生人，作家、文学评论家、人权活动家、2010年诺贝尔和平奖得主。刘晓波曾担任北京师范大学中文系讲師、独立中文笔会会长、《民主中国》网刊主编。曾因参与六四运动被捕入狱，出狱后著书立说呼吁政治改革，民主宪政。2008年，刘晓波因参与起草《零八宪章》 再次被捕，2009年12月25日以“煽动颠覆国家政权罪”被判有期徒刑11年，目前在辽宁省锦州监狱服刑。

epa05082199 An activist with the Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China celebrates the 60th birthday of imprisoned human rights activist and 2010 Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo in Hong Kong, China, 28 December 2015. Liu is currently incarcerated as a political prisoner in China for calling for political reforms and the end of communist single-party rule. EPA/JEROME FAVRE |

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 13.07.2021

7月13日是诺贝尔和平奖得主刘晓波的祭日。从广场四君子到《零八宪章》，从空空的椅子到各地的纪念活动，刘晓波在中国当代史上留下了浓重一笔。
Chinese Foreign Minister Wang Yi and Norwegian Foreign Minister Ine Eriksen Soreide hold a press conference, in Oslo, Norway August 27, 2020. Heiko Junge/NTB Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

墙外文摘：和平奖索然无味，王毅吓倒诺委会？ 11.10.2020

有评论指出，中国外长王毅借由欧洲之行，警告挪威别再把和平奖赠给中国异议人士，尤其是香港抗中者，此话是否确实“发挥作用”，只能留待日后出土的文献去推敲了。
Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der Menschenrechtler könnte einer der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis sein. Foto: Liu Xia (Zu dpa 4160 Friedensnobelpreis nicht für 'Schreibtischtäter' vom 06.10.2010) |

刘晓波逝世三周年 廖亦武：他以殉道唤醒中国人 13.07.2020

7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
ARCHIV - Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo (undatierte Aufnahme). Foto: Kyodo/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

德国牧师在中国使馆门前举办朗诵会纪念刘晓波 21.06.2020

德国知名人权牧师罗兰德·库纳周日在中国驻德国大使馆门前组织了一场长达12小时的“马拉松”朗诵会，纪念中国已故人权运动家刘晓波。如果刘晓波仍在世，今天应该是他刑满出狱的日子。
13.07.2017+++Hong Kong+++

长平观察：追忆刘晓波 惊醒中国梦 13.07.2019

刘晓波去世两周年之际，时评人长平认为，西方世界对于 “中国模式”的反思应该包括：诺贝尔和平奖得主的迫害者，应该受到惩罚。
04.05.2019, Frankfurt, DEU Erstmals seit ihrer Ankunft im deutschen Exil stellt die chinesische Kuenstlerin Liu Xia ihre Fotoarbeiten in Deutschland aus. Liu Xia, Witwe des 1917 verstorbenen Friedensnobelpreistraegers Liu Xiaobo, zeigt eine Auswahl ihrer Fotoarbeiten in der Galerie Sillem in Frankfurt-Sachsenhausen. Am Samstag traf sie sich mit Ai Weiwei, dem chinesischen Kuenstler und Perry Link, Professor der University of California, Uebersetzer von vielen chinesischen Autoren, im Kino Harmonie zu einem Gespraech. *** 04 05 2019 Frankfurt DEU For the first time since her arrival in exile in Germany, Chinese artist Liu Xia presents her photographic works in Germany from Liu Xiaia The widow of Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, who died in 1917, shows a selection of her photographic works in the Sillem Gallery in Frankfurt Sachsen

就想“躺着”的刘霞 迎来两个周年纪念 09.07.2019

对于首位赢得诺贝尔奖的中国公民刘晓波的妻子刘霞来说，今年7月份的这第二个星期是个特殊的一周。在这一个星期里，她即将迎来抵达德国一周年的纪念日，同时也将迎来丈夫刘晓波的祭日。

狱外之囚﹕摄影镜头后的刘霞 04.04.2019

“我在有形的监狱中服刑，你在无形的心狱中等待。” - 逝于狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波曾在审讯最后陈述中，这么形容刘霞的爱与付出。刘霞离开中国，移居德国柏林大半年后，首个展览选址台北。从成为政治犯的妻子，经历多次离别到挥别故土，这位低调的艺术家总是吸引着镁光灯，却又长年与孤寂独处。这些日子到底怎么渡过？德国之声透过刘霞的摄影，诗词和好友，带你进入她的内心世界。
The empty chair with a diploma and medal that should have been awarded to this year's Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo in the Oslo City Hall on Friday. Photo by Heiko Junge / SCANPIX NORWAY |

客座评论：零八宪章十周年 起点还是高峰？ 09.12.2018

2008年的中国，大事件接连不断。与藏区骚乱、汶川地震、北京奥运相比，《零八宪章》无论在媒体关注度，还是传播广泛性而言，都略逊一筹。即便如此，中国政府对于宪章的封锁及联署者的打压，却丝毫没有放松，令其成为载入史册的重大事件。刘晓波便是其中最为知名的例子。十年过后，这份文本为中国留下了什么？《零八宪章》联署者之一以及英文版翻译者、汉学家林培瑞给出了自己的回答。
12.07.2018 Liu Xia, wife Of Liu Xiaobo, kissing the statue of Liu Xiaobo while meeting her friends in Berlin

出国后首露面　刘霞忆与丈夫生前对话 27.09.2018

离开中国两个多月后，刘霞在美国首次公开露面，提起与丈夫刘晓波在最后一段日子的对话，反映了二人当时对中国前景的感受。
BERLIN, GERMANY - JULY 13 : German singer-songwriter Wolf Biermann performs during a commemoration for Chinese human rights activist and Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo at Gethsemane Church in Berlin, Germany on July 13, 2018. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

长平观察：让刘晓波追思会成为新传统 16.07.2018

刘霞获得自由，德国政府固然功不可没。时评人长平认为，同时也要看到，在它背后是全球声援者的持久抗争。跟香港维园六四烛光晚会一样，刘晓波追思会应当成为新的传统。
12.07.2018 Liu Xia, wife Of Liu Xiaobo, kissing the statue of Liu Xiaobo while meeting her friends in Berlin

墙外文摘：国际压力够大 岂止救出刘霞 15.07.2018

评论认为，外国人的“说三道四”救出了刘霞，也为其他中国异议人士带来一丝希望。中美贸易战继续下去，会不会把已无还手之力的中共“打回老家”？
10.07.2018 *** Liu Xia, the widow of Chinese Nobel dissident Liu Xiaobo, smiles as she arrives at the Helsinki International Airport in Vantaa, Finland, on July 10, 2018. Liu Xia left China on a Finnair flight and is on her way to Berlin, Germany. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa |

七张图看一周大事 15.07.2018

刘霞自由；少年获救；世界杯渐近尾声……刚刚过去的一周，哪些新闻最受关注？七张图一览本周要闻。

刘晓波柏林追思会 14.07.2018

在刘晓波逝世一年后，柏林客西马尼教堂为他举行了追思会，悼念这位已故的诺贝尔和平奖得主、民主斗士。
BERLIN, GERMANY - JULY 13 : German singer-songwriter Wolf Biermann performs during a commemoration for Chinese human rights activist and Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo at Gethsemane Church in Berlin, Germany on July 13, 2018. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

跨越时空 柏林追思刘晓波 13.07.2018

虽然刘霞本人没有出席，在柏林客西马尼教堂举行的刘晓波逝世周年追思会依然吸引了500余民众以及记者参加，其中不乏社会各界知名人物，整个教堂内座无虚席。
13.07.2018 Protesters hold pictures of late Chinese Nobel Peace laureate Liu Xiaobo during a protest outside the Chinese liaison office in Hong Kong, Friday, July 13, 2018, to mark the first death anniversary of Liu, China's most prominent political prisoner. (AP Photo/Vincent Yu) |

刘晓波逝世周年 全世界各地追悼 13.07.2018

中国释放刘霞两天后就是刘晓波逝世週年。美国国会议员出席纪念会，德国将在柏林举办追思会。香港举办大型公开追悼活动，台湾也替刘晓波雕像揭幕。
12.07.2018 Liu Xia, wife Of Liu Xiaobo, kissing the statue of Liu Xiaobo while meeting her friends in Berlin

劫后重逢 廖天琪透露刘霞来德经过 12.07.2018

刘霞的好友、独立中文笔会会长廖天琪，与刘霞见面后表示，刘霞周五不会出席客西马尼教堂举行的刘晓波逝世一周年追思会。她透露，刘霞不是身体虚弱而不能出席，而是她的弟弟刘晖仍在中国，「不愿意见到一些事情会发生」。
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