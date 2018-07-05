刘晓波逝世周年 全世界各地追悼

(德国之声中文网) 诺贝尔和平奖得主刘晓波在中国监狱被关押多年后罹患癌症逝世于今日满一年。世界各地发起不同的追悼活动。

香港

香港民运人士将黑丝带绑在中央政府驻港联络办 (中联办)外的围栏上，以纪念刘晓波，并呼吁落实《零八宪章》。

香港将在晚间举行大型公开纪念活动。不过下午就有数十名民运人士聚集在中联办外。他们将刘晓波的照片贴在中联办外牆上，并将黑色缎带繫在围栏上。

他们还呼吁释放中国知名的民运人士秦永敏。他在周三在中国因「颠复国家政权」被判入狱13年。另外，他们也要求释放在2015年「709大抓捕」中被逮捕的律师，这是有史以来对中国法律从业人员最大的打压。

香港资深民运人士，人称「长毛」的梁国雄说：「（中国政府）週二释放了刘霞，然后在周三就把秦永敏监禁。」

香港公民党立法会议员郭家麒呼吁中国保障言论自由和选举自由。他说，面对与美国的贸易战，中国释放刘霞只是为了政治利益。

香港行政长官林郑月娥称中国释放刘霞是「人道主义行为」。这番言论遭到民主运动人士抨击。泛民主派议员毛孟静周四在香港立法会上严词抨击林郑月娥，问她是不是「北京擦鞋仔」。

美国

美国之音报导，美国国会山脚下周四举办「要改变不要枷锁，与良心犯并肩」活动。多名美国重量级议员、非政府组织代表和长期关注中国人权事业的人士出席。

除了悼念刘晓波也关注仍然深陷囹圄的中国良心犯和他们的家属。

报导中提到，联邦众议员霍格仁表示正在国会推动一项跨党派的议案，支持设立「良心犯日」，并敦促美国政府制定政策支持人权、宗教和政治自由。

台湾

根据中国民运人士吾尔开希表示，台湾将在台北市政府北广场公园树立刘晓波纪念雕像。同时透过音乐表演活动表达台湾对民主和自由的坚持。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 领奖台上的空椅子 2010年，诺贝尔奖委员会宣布将诺贝尔和平奖颁发给狱中的刘晓波。由于家人也无法代为领奖，在2010年12月在挪威奥斯陆举行的颁奖典礼上，人们为刘晓波放置了一把空椅子，并将获奖证书和奖章放在椅子上。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 煽动颠覆国家政权罪 因起草《零八宪章》被捕入狱的刘晓波于2009年12月被北京当局以"煽动颠覆国家政权罪"判处11年监禁。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 刘晓波获德国笔会奖 刘晓波获诺贝尔和平奖之前，德国笔会宣布将该年度赫尔曼·凯斯滕奖（Herrmann -Kersten-Preis）授予中国作家刘晓波。德国笔会主席约翰诺·斯特拉瑟尔（Johano Strasser）和替刘晓波领奖的时任独立中文笔会主席廖天琪。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 这个奖属于六四亡灵 当刘霞告诉刘晓波，他获得了2010年诺贝尔和平奖时，刘晓波流着眼泪说出的第一句话就是，这个奖应当属于六四亡灵。刘晓波曾明确表示，六四民主运动以及这场运动被血腥镇压的结局改变了他的人生轨迹。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 那个时代，那个地方：广场四君子 1989年6月2日，刘晓波（中间手持麦克风者）、周舵、高新和侯德健4人来到天安门广场，开始绝食。他们表示，绝食是为了抗议戒严和军管，呼吁学生和政府以和平谈判、协商对话来解决双方对立。此后，被称为“四君子”的他们一直待在广场，直至六四凌晨。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 “我一定要坚持” 刘晓波曾说，为了给这些亡灵讨回公道，我作为幸存者对这些死者有一份没办法放下的责任。只要六四这件事没有得到公正的评价， 我一定要替他们做。不管效果怎样，我一定要坚持。" 这是刘晓波2000年夏天在家中与作家贝岭。多年之后，贝岭成为《刘晓波传》作者。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 纽约举办刘霞个人摄影展 刘晓波获得诺贝尔和平奖后不久，夫人刘霞便遭到软禁。2012年美国纽约举办了题为“沉默的力量”（The Silent Strenth）的个人摄影展。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 米勒朗诵刘霞的作品 德国诺贝尔文学奖得主赫塔·米勒（Herta Mueller）是刘晓波文学活动在柏林的主要推动者和支持者。这名出生和成长于罗马尼亚的作家对专政和独裁有着亲身且独到的见解。这是她在柏林文学节期间朗诵刘霞的一首诗歌。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 从未被遗忘 柏林国际文学节多次以刘晓波和刘霞为主题举办讨论会。这是2016年的一次会议现场，邀请的嘉宾从左至右：独立中文笔会主席廖天琪、前德国驻华大使史坦泽（Volker Stanzel）、作家廖亦武和翻译。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 肝癌晚期 2017年6月底，关押诺贝尔和平奖获得者刘晓波的锦州监狱证实，刘晓波被发现罹患肝癌，已经办理保外就医。据称一个“由8位国内知名肿瘤专家参加的医疗救治小组”为刘晓波制定了治疗方案。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 海外就医的愿望 2017年7月3日，中国国家主席习近平到访德国前夕，德国联邦政府发言人在记者会上表示，德国政府已注意到有关刘晓波及其夫人到国外进行治疗的愿望，并“希望刘晓波能得到一切必要的治疗手段”。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 德美医生会诊 2017年7月8日，负责救治刘晓波的中国医大一院发布了题为“美德专家称刘晓波到国外也没有更好的办法”的短消息。7月9日，前往中国参与会诊的一名德国医生和一名美国医生发表声明称， 他们相信刘晓波可以转运到国外接受治疗，但必须尽快进行。网上出现的相关会诊视频引起德方抗议。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 院方：病情垂危 2017年7月11日，美国重申欢迎刘晓波赴美接受治疗。7月12日，中国医大一院罕见地在同一天内两次发布病情通报。下午的通报称，刘晓波“病情垂危”，医院正全力抢救。

“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹 缅怀晓波 2017年7月13日，刘晓波因为肝癌引发多重器官衰竭在沈阳病逝，享年61岁。在社交媒体上，很多人缅怀这位民主斗士。



夏立民/叶宣 (法新社等)