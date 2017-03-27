刘慈欣:《三体》中的罪恶只有放在文革最合适

（德国之声中文网）刘慈欣在法兰克福书展上也还是他那特有的风范，不慌不忙，沉思着回答问题，话语里透着诙谐和机智。听他回答问题，得到的不仅是答案，还有共鸣，以及猝不及防的幽默，难怪他的讲话经过精妙的翻译，引起大厅里人们的阵阵笑声。笑声里，文化的界碑轰然倒塌，文学，刘慈欣创作的科幻文学，在宇宙的尺度下，拉近了人们的距离。

以《三体》闻名，在中国早已出道的刘慈欣，在今年的法兰克福书展期间也是一个人们追捧的对象。他在周六（10月13日）的两场活动都非常火爆。为等待他签名，人们排起长长的队伍。他在西方的知名度首先要感谢《三体》于2015年获得美国科幻小说奖"雨果奖"，这个奖被业内专家奉为科幻领域最具权威的国际奖项，而刘慈欣是获得长篇雨果奖的第一位亚洲作家。德国广播电视文学评论家塞克（Denis Scheck）告诉观众，《三体》是他三十年来读到的最好的科幻作品。

座无虚席

但塞克说，他并不理解，为什么着眼于未来的科幻小说《三体》要把故事的开头放到过去的历史中去。《三体》从文革写起。刘慈欣说，这是因为中西方不同的阅读习惯，"在西方的科幻小说里，作者一般总是直接把故事扔进未来，然后再详细的描述。但中文语境下的作品，故事总需要铺垫，需要逻辑的发展。"他说，只有人类的罪恶导致了彻底的失望，之后，才会有背叛人类的行为出现。"而这样的罪恶，我想来想去，只有放在文革期间才合适。"

刘慈欣的科幻作品拥有众多粉丝，其中不能不提两个最具召唤力的：奥巴马和扎克伯格。离开白宫前，2017年1月奥巴马接受《纽约时报》首席书评人角谷美智子的采访时，提到《三体》，说同外星来人侵犯地球相比，他天天同国会的烦恼是多么的微不足道！当年12月，奥巴马参加"未来教育大会"期间在北京会晤刘慈欣，直接问道"你的下本书什么时候出？"脸书创始人兼总裁扎克伯格也堪称《三体》的超级粉，他把这套书列入二十几本必读书单，并公布在脸书上。

今年3月，《金融时报》曝出亚马逊以10亿美元的价格买下《三体》3集系列作品的影视权。在法兰克福书展期间，刘慈欣没有正面证实这一消息，但也没有否认。他只表示，"版权已经出售，得到折合几万欧元的版权费，花起来不应该是个问题。"的确，早在 2014年中新社曾报道，《三体》丛书的版权已打包卖给了中国国内的游族影业。

不过，直到今天人们还没有看到《三体》开拍，也不知道跟亚马逊是否成交，但是，这些都不妨碍人们对刘慈欣作品的喜爱。

在电子产品、各类游戏的巨大冲击下，文学书籍正面临着前所未有的挑战，更何况，科幻小说从来就处在文学的边缘地带。但周六的书展上人山人海，人们暂时还不必担心文学会走到没有读者的那一天。刘慈欣也因此对法兰克福书展的印象尤为深刻，"到这里来的这么多人，都是要读书的吧！这让我非常欣慰，至少几年内还能保住饭碗。"

他说，他不相信个人英雄主义，不相信拯救世界的超级英雄。然而，不正是他单枪匹马地用《三体》把中国科幻文学提升到了国际水平吗？在他之后，中国科幻的整体发展才得到国际关注与认可，正是在这个背景下，郝景芳的《折叠北京》摘取了2016年中短篇雨果奖。可以说，郝景芳得奖，刘慈欣功不可没。