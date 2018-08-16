 刘强东涉性侵在美被捕 京东：人已回家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2018

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时政风云

刘强东涉性侵在美被捕 京东：人已回家

中国网购巨头京东的创办人刘强东在美国涉嫌性侵被捕，美警指调查仍未结束。京东表示刘强东已从美国返回。

  • China Richard Liu Qiangdong (picture-alliance/AP Photo/Hennepin County Sheriffâ€™s Office)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    京东掌门刘强东

    中国富豪刘强东上周五在美国明尼苏达州因涉嫌不当性行为被捕，第二天被释放。一名警方发言人表示正在积极进行调查，不过他拒绝提供逮捕的细节。消息受到网民关注，刘强东一度登上热搜榜，京东快速发出声明指刘强东遭到失实指控“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

  • Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com (picture alliance/dpa)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    刘强东与“奶茶妹妹”

    刘强东的私人生活似乎一直受到外界关注，之前他与“奶茶妹妹”章泽天的婚姻因为年龄差距大、颜值差距大就曾引发网友热议。这也并不是他首次与性侵扯上关系，不久前，刘强东曾被卷入到一起发生在海外的性侵事件。

  • Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com (picture alliance/dpa/Imaginechina)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    澳大利亚性侵案

    澳大利亚媒体近日在报道徐龙伟（音）被判犯有性侵罪时曝光了刘强东的名字。根据《纽约时报》报道，刘强东没有被指控有任何不当行为，但据称性侵案发生在2015年他在悉尼办的一场派对之后。法庭文件显示，刘强东曾以可能让他的婚姻和生意受损害为由，试图让这个澳大利亚城市的一家法院下令阻止公布他的名字。但他的这一努力失败了。

  • Schauspieler Gao Yunxiang (imago/VCG)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    高云翔

    中国男星高云翔被曝在悉尼被捕，他涉嫌和制片人王晶在悉尼一家酒店内性侵一名女子。高因演出热剧《芈月传》而走红。被曝性侵后引起网友广泛热议和媒体的大幅报道。目前案件仍在审理之中。

  • Fan Bingbing Cannes Film Festival (Getty Images/C.Bilan)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    牵连星途

    高云翔“性侵丑闻”或会影响他主演的新片《巴清传》的播出档期，《联合早报》指出，许多中国演员曝出丑闻后，都会面临被封杀作品的命运。《巴清传》的女主角范冰冰如今也仿佛“失联”。在社交媒体上，许多粉丝都在担心范冰冰是否会因逃税入狱。也有人猜测，范冰冰已经被当局封杀，甚至已经被软禁。

  • Wetten, dass..? in China - Moderator Zhu Jun (picture-alliance/dpa/Imaginechina/L. Zhaoming)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    朱军

    春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生的话题受到关注。他被指猥亵女实习生，揭露事件的文章出现在微博后立刻得到广泛转发、讨论。不少媒体也做出了相关报道。但很快相关文章被删除。

  • China Buddhistischer Mönch Xuecheng (Getty Images/AFP/W. Zhao)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    寺庙方丈被曝性侵

    商界名人、影视明星外，中国高僧被曝光性侵、性骚扰女弟子的消息也引起了舆论热议。两名北京龙泉寺僧人上月举报，中国佛教协会会长、北京龙泉寺方丈学诚性侵、性骚扰女弟子。学诚之后辞去会长职务，根据《新京报》报道，北京市佛教协会现已免去学诚北京龙泉寺住持(方丈)职务。 ​

  • Berlinale | Abschluss und Verleihung der Bären | Jury (Getty Images for Glashuette Original)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    王全安

    不仅是性侵，公众人物被爆出任何丑闻都会引来围观，这也对涉事个人的名誉和仕途产生了巨大的影响。2014年，导演王全安因涉嫌嫖娼被拘留，消息传出后他沉寂了好一阵子，在中国影坛一度“销声匿迹”。去年他以评委身份现身柏林电影节（见图）。

  • Charles Xue Fernsehen-Auftritt mit Sträflingskleidung vom 15.09.2013 (picture-alliance/dpa)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    薛蛮子

    被卷入桃色新闻的另外一位新浪大V薛蛮子如今也鲜少露面。2014年，这位投资人被北京警方以涉嫌"嫖娼"刑拘。

    作者: 文木 综合报道


  • China Richard Liu Qiangdong (picture-alliance/AP Photo/Hennepin County Sheriffâ€™s Office)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    京东掌门刘强东

    中国富豪刘强东上周五在美国明尼苏达州因涉嫌不当性行为被捕，第二天被释放。一名警方发言人表示正在积极进行调查，不过他拒绝提供逮捕的细节。消息受到网民关注，刘强东一度登上热搜榜，京东快速发出声明指刘强东遭到失实指控“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

  • Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com (picture alliance/dpa)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    刘强东与“奶茶妹妹”

    刘强东的私人生活似乎一直受到外界关注，之前他与“奶茶妹妹”章泽天的婚姻因为年龄差距大、颜值差距大就曾引发网友热议。这也并不是他首次与性侵扯上关系，不久前，刘强东曾被卷入到一起发生在海外的性侵事件。

  • Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com (picture alliance/dpa/Imaginechina)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    澳大利亚性侵案

    澳大利亚媒体近日在报道徐龙伟（音）被判犯有性侵罪时曝光了刘强东的名字。根据《纽约时报》报道，刘强东没有被指控有任何不当行为，但据称性侵案发生在2015年他在悉尼办的一场派对之后。法庭文件显示，刘强东曾以可能让他的婚姻和生意受损害为由，试图让这个澳大利亚城市的一家法院下令阻止公布他的名字。但他的这一努力失败了。

  • Schauspieler Gao Yunxiang (imago/VCG)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    高云翔

    中国男星高云翔被曝在悉尼被捕，他涉嫌和制片人王晶在悉尼一家酒店内性侵一名女子。高因演出热剧《芈月传》而走红。被曝性侵后引起网友广泛热议和媒体的大幅报道。目前案件仍在审理之中。

  • Fan Bingbing Cannes Film Festival (Getty Images/C.Bilan)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    牵连星途

    高云翔“性侵丑闻”或会影响他主演的新片《巴清传》的播出档期，《联合早报》指出，许多中国演员曝出丑闻后，都会面临被封杀作品的命运。《巴清传》的女主角范冰冰如今也仿佛“失联”。在社交媒体上，许多粉丝都在担心范冰冰是否会因逃税入狱。也有人猜测，范冰冰已经被当局封杀，甚至已经被软禁。

  • Wetten, dass..? in China - Moderator Zhu Jun (picture-alliance/dpa/Imaginechina/L. Zhaoming)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    朱军

    春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生的话题受到关注。他被指猥亵女实习生，揭露事件的文章出现在微博后立刻得到广泛转发、讨论。不少媒体也做出了相关报道。但很快相关文章被删除。

  • China Buddhistischer Mönch Xuecheng (Getty Images/AFP/W. Zhao)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    寺庙方丈被曝性侵

    商界名人、影视明星外，中国高僧被曝光性侵、性骚扰女弟子的消息也引起了舆论热议。两名北京龙泉寺僧人上月举报，中国佛教协会会长、北京龙泉寺方丈学诚性侵、性骚扰女弟子。学诚之后辞去会长职务，根据《新京报》报道，北京市佛教协会现已免去学诚北京龙泉寺住持(方丈)职务。 ​

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    王全安

    不仅是性侵，公众人物被爆出任何丑闻都会引来围观，这也对涉事个人的名誉和仕途产生了巨大的影响。2014年，导演王全安因涉嫌嫖娼被拘留，消息传出后他沉寂了好一阵子，在中国影坛一度“销声匿迹”。去年他以评委身份现身柏林电影节（见图）。

  • Charles Xue Fernsehen-Auftritt mit Sträflingskleidung vom 15.09.2013 (picture-alliance/dpa)

    性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

    薛蛮子

    被卷入桃色新闻的另外一位新浪大V薛蛮子如今也鲜少露面。2014年，这位投资人被北京警方以涉嫌"嫖娼"刑拘。

    作者: 文木 综合报道


(德国之声中文网) 中国第二大网购平台京东，其创办人兼行政总裁刘强东上周五 (8/31) 在美国明尼苏达州被捕。

当地政府网站资料显示，他因涉嫌性侵被捕至上週六 (9/1) 下午获释，目前状态是「获释等候起诉」，并标注为「有相当理由」(probable cause) 犯案。

明尼苏达州警方发言人表示调查仍在进行中，拒绝提供更多细节。「我们不知道会否正式起诉，因为调查仍未有结论。」

明尼苏达州亨内平县 (Hennepin County) 警方发放了刘强东被捕后的照片，根据当地法律，性侵指控涵盖的范围广阔。

JingDong Direktor Tony Qiu (DW)

京东成立于1998年，现时规模仅次于阿里巴巴。

京东﹕失实指控

刘强东现年45岁，他所创办的京东是中国的龙头网购企业之一，福布斯统计他拥有79亿美元财产。

刘强东被捕的消息广泛流传，京东在週日(9/2)在微博发表声明﹕「刘强东在美国商务活动期间遭遇失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为。」声明指，刘强东将按照原计划继续行程，京东也会针对不实报道或造谣行为採取必要的法律行动。刘强东被捕的消息广泛流传，京东在周日(9/2)在微博发表声明：“刘强东在美国商务活动期间遭遇失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为。”声明指，刘强东将按照原计划继续行程，京东也会针对不实报道或造谣行为采取必要的法律行动。一天后（9/3），京东再次发声表示刘强东已回国。根据新浪科技报道，京东方面向其表示，获悉刘强东2018年8月31日被明尼阿波利斯警方带走调查，不久后刘先生即被释放，在此期间他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳任何保释金。目前他已经回到中国正常开展工作。

成立于1998年的京东，现时规模仅次于阿里巴巴，在中国拥有超过3亿个活跃用户。今年年中，谷歌 (Google) 宣布向京东注资5亿美元，以助它在全球开拓零售业务。除此之外，沃尔玛 (Walmart) 和腾讯都是京东的投资者。

李芊/夏立民 (美联社、路透社)

DW.COM

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们

京东创办人刘强东涉性侵在美被捕的消息震惊网络，他的名字一度上了热搜。随着微博、微信等社交媒体的广泛覆盖，名人们被曝光丑闻必会引发民众围观评论。本台为您总结了几名丑闻缠身的公众人物。 (03.09.2018)  

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