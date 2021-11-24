刘强东涉嫌性侵民诉案庭外和解 #MeToo的一个胜利？

中国留学生刘婧尧在明尼苏达州对京东创始人刘强东提起民事诉讼，指控其进行性侵的案子当地时间10月1日以双方达成庭外和解而告终。有中国女权运动人士认为，对刘婧尧和#MeToo来说，这都是一个胜利。
（德国之声中文网）中国留学生刘婧尧指控亿万富翁、京东集团创始人、董事局主席刘强东(Richard Liu)2018年在美对其性侵的民事诉讼案原定于10月3日在明尼苏达州正式开庭。在开庭前最后时刻，双方律师当地时间10月1日晚间发表联合声明，表示双方已达成庭外和解，但没有披露和解金额。声明中称："刘强东先生和刘婧尧女士于2018年在美国明尼苏达的一次偶然事件所造成的误会，占用了大量的社会资源，也给彼此的家庭造成了深重的困扰。今天，为了避免进一步的诉讼伤害，双方决定消除误会，达成和解，为这次事件画上句号。除以上声明，刘婧尧女士及其代表和律师不再发表任何评论，双方也不会出具其他的联合声明。"
刘强东则在上述联合声明发表后再发声明称，"纠葛四年的事情，今天终于结束了！"，"再次对被这件事困扰的所有人尤其是我的妻子表示歉意"。
2018年9月4日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察局披露，京东集团董事局主席、CEO刘强东9月2日因涉嫌性侵一名中国女留学生在美被捕（次日获释），引起舆论哗然，京东股价一时大跌。全球媒体也纷纷予以报道。该名留学生名叫刘婧尧，当时正在明尼苏达大学学习，2018年8月30日受邀参加了为刘强东和其他有权势的中国高管组织的社交晚宴。刘婧尧称，她在晚宴上被刘强东和其他客人强迫大量饮酒，之后，"刘强东跟随我到了公寓，不顾我的反抗实施了强奸"。但刘强东表示，对方没有过度醉酒，之后在双方自愿的情况下发生了性关系。
同年12月21日，明尼阿波利斯市的检方公布，因调查中存在严重证据问题，决定对刘强东不予起诉。在#MeToo运动在中国逐渐兴起的背景下，该事件造成很大的社会影响，刘强东的形象随之一落千丈。
2019年4月16日，刘婧尧正式对刘强东提起民事诉讼，指控他进行性侵，索赔至少5万美元精神损失费，并追加数额不详的惩罚性赔偿。三年多来，该案经历了取证、听证、庭审等法庭程序，被告和原告双方一直对事件经过有着截然不同的描述。该民事诉讼案原定于今年9月3日正式开庭审理。
对于离开庭不到 48 小时之际，原被告双方达成庭外和解的消息，中国社交媒体上有大量评论。一些评论者认为，该事件证明，"没有什么是钱解决不了的"；有人将刘强东描述为"仙人跳"（性敲诈）的受害者；也有人认为，"像这种案子，一方财大势大，请得起最强的辩护团队。另一方只是普通人。这种情况下，大家都知道谁是更容易赢的一方。
中国女权活动人士梁晓雯向BBC表示，和解的消息传出后不久，她就给刘婧尧发了短信。"对她来说，和解是一种解脱，但她对自己不能坚持到底感到内疚。她非常感谢所有相信她的人，她说她会尽最大努力帮助其他有同样情况的人。"刘婧尧2019年接受《纽约时报》采访时曾表示自己永远不会和解。梁晓雯也表示，和解最终"对刘婧尧和#MeToo来说都是一个胜利"，刘婧尧选择公开自己的经历，已凝聚了这场运动。
《华尔街日报》9月22日发表文章指出，"在中国，近年来出现了几十起针对知名男性的不当性行为的指控，但#MeToo运动却很少获得胜利。中国女权活动人士将这起案件的和解视为一个重要里程碑，Jingyao Liu的支持者在社交媒体上称这是一个' 历史性时刻'。"
该报援引耶鲁大学法学院(Yale Law School)研究学者Darius Longarino的话说，"如果此案发生在中国，刘强东会处于更有利的地位"，"在美国，刘强东败诉的可能性会大得多"。
该报还写道，"支持者们对Jingyao Liu的和解决定表示支持......周日下午，大约10名Jingyao Liu的支持者聚集在该法院所在地亨内平郡政府中心外，他们手举中文标语：我们反抗酒桌文化，拒绝谴责受害者，陪你到最后一刻。"
刘婧尧在该事件中受到很大压力，2018年秋季退学，后接受了专业咨询和心理治疗。中国网络上有消息称，她现已完成了学业，目前正在圣路易斯华盛顿大学攻读研究生课程。
（综合报道）
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4月17日，声称被刘强东性侵得逞的女子刘京瑶公布自己的姓名，并对刘强东与京东提起民事诉讼，起诉书中指控刘强东不顾反对硬要亲昵。然而，根据在微博上疯传的最新视频，事实与指控似乎“有出入”。
明尼阿波利斯当地出版的《明星论坛报》周五刊登长篇报道，披露了许多刘强东性侵案的细节。受害人对警方表示，她在自己的住所里遭到了刘强东的强奸，后者还要求她“成为邓文迪”。目前，当地检察官正在评估是否正式对刘强东提起公诉。