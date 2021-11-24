 刘强东涉嫌性侵民诉案庭外和解 #MeToo的一个胜利？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2022

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刘强东涉嫌性侵民诉案庭外和解 #MeToo的一个胜利？

中国留学生刘婧尧在明尼苏达州对京东创始人刘强东提起民事诉讼，指控其进行性侵的案子当地时间10月1日以双方达成庭外和解而告终。有中国女权运动人士认为，对刘婧尧和#MeToo来说，这都是一个胜利。

Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com

京东集团创始人、董事局主席刘强东(Richard Liu)

（德国之声中文网）中国留学生刘婧尧指控亿万富翁、京东集团创始人、董事局主席刘强东(Richard Liu)2018年在美对其性侵的民事诉讼案原定于10月3日在明尼苏达州正式开庭。在开庭前最后时刻，双方律师当地时间10月1日晚间发表联合声明，表示双方已达成庭外和解，但没有披露和解金额。声明中称："刘强东先生和刘婧尧女士于2018年在美国明尼苏达的一次偶然事件所造成的误会，占用了大量的社会资源，也给彼此的家庭造成了深重的困扰。今天，为了避免进一步的诉讼伤害，双方决定消除误会，达成和解，为这次事件画上句号。除以上声明，刘婧尧女士及其代表和律师不再发表任何评论，双方也不会出具其他的联合声明。"

刘强东则在上述联合声明发表后再发声明称，"纠葛四年的事情，今天终于结束了！"，"再次对被这件事困扰的所有人尤其是我的妻子表示歉意"。

2018年9月4日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察局披露，京东集团董事局主席、CEO刘强东9月2日因涉嫌性侵一名中国女留学生在美被捕（次日获释），引起舆论哗然，京东股价一时大跌。全球媒体也纷纷予以报道。该名留学生名叫刘婧尧，当时正在明尼苏达大学学习，2018年8月30日受邀参加了为刘强东和其他有权势的中国高管组织的社交晚宴。刘婧尧称，她在晚宴上被刘强东和其他客人强迫大量饮酒，之后，"刘强东跟随我到了公寓，不顾我的反抗实施了强奸"。但刘强东表示，对方没有过度醉酒，之后在双方自愿的情况下发生了性关系。

同年12月21日，明尼阿波利斯市的检方公布，因调查中存在严重证据问题，决定对刘强东不予起诉。在#MeToo运动在中国逐渐兴起的背景下，该事件造成很大的社会影响，刘强东的形象随之一落千丈。

2019年4月16日，刘婧尧正式对刘强东提起民事诉讼，指控他进行性侵，索赔至少5万美元精神损失费，并追加数额不详的惩罚性赔偿。三年多来，该案经历了取证、听证、庭审等法庭程序，被告和原告双方一直对事件经过有着截然不同的描述。该民事诉讼案原定于今年9月3日正式开庭审理。

女权运动者：对刘婧尧和#MeToo来说都是一个胜利

对于离开庭不到 48 小时之际，原被告双方达成庭外和解的消息，中国社交媒体上有大量评论。一些评论者认为，该事件证明，"没有什么是钱解决不了的"；有人将刘强东描述为"仙人跳"（性敲诈）的受害者；也有人认为，"像这种案子，一方财大势大，请得起最强的辩护团队。另一方只是普通人。这种情况下，大家都知道谁是更容易赢的一方。

  • China Richard Liu Qiangdong (picture-alliance/AP Photo/Hennepin County Sheriffâ€™s Office)

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    京东掌门刘强东

    中国富豪刘强东上周五在美国明尼苏达州因涉嫌不当性行为被捕，第二天被释放。一名警方发言人表示正在积极进行调查，不过他拒绝提供逮捕的细节。消息受到网民关注，刘强东一度登上热搜榜，京东快速发出声明指刘强东遭到失实指控“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

  • Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com (picture alliance/dpa)

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    刘强东的私人生活似乎一直受到外界关注，之前他与“奶茶妹妹”章泽天的婚姻因为年龄差距大、颜值差距大就曾引发网友热议。这也并不是他首次与性侵扯上关系，不久前，刘强东曾被卷入到一起发生在海外的性侵事件。

  • Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com (picture alliance/dpa/Imaginechina)

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    澳大利亚性侵案

    澳大利亚媒体近日在报道徐龙伟（音）被判犯有性侵罪时曝光了刘强东的名字。根据《纽约时报》报道，刘强东没有被指控有任何不当行为，但据称性侵案发生在2015年他在悉尼办的一场派对之后。法庭文件显示，刘强东曾以可能让他的婚姻和生意受损害为由，试图让这个澳大利亚城市的一家法院下令阻止公布他的名字。但他的这一努力失败了。

  • Schauspieler Gao Yunxiang (imago/VCG)

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    中国男星高云翔被曝在悉尼被捕，他涉嫌和制片人王晶在悉尼一家酒店内性侵一名女子。高因演出热剧《芈月传》而走红。被曝性侵后引起网友广泛热议和媒体的大幅报道。目前案件仍在审理之中。

  • Fan Bingbing Cannes Film Festival (Getty Images/C.Bilan)

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    高云翔“性侵丑闻”或会影响他主演的新片《巴清传》的播出档期，《联合早报》指出，许多中国演员曝出丑闻后，都会面临被封杀作品的命运。《巴清传》的女主角范冰冰如今也仿佛“失联”。在社交媒体上，许多粉丝都在担心范冰冰是否会因逃税入狱。也有人猜测，范冰冰已经被当局封杀，甚至已经被软禁。

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  • Berlinale | Abschluss und Verleihung der Bären | Jury (Getty Images for Glashuette Original)

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    不仅是性侵，公众人物被爆出任何丑闻都会引来围观，这也对涉事个人的名誉和仕途产生了巨大的影响。2014年，导演王全安因涉嫌嫖娼被拘留，消息传出后他沉寂了好一阵子，在中国影坛一度“销声匿迹”。去年他以评委身份现身柏林电影节（见图）。

  • Charles Xue Fernsehen-Auftritt mit Sträflingskleidung vom 15.09.2013 (picture-alliance/dpa)

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    被卷入桃色新闻的另外一位新浪大V薛蛮子如今也鲜少露面。2014年，这位投资人被北京警方以涉嫌"嫖娼"刑拘。

    作者: 文木 综合报道


中国女权活动人士梁晓雯向BBC表示，和解的消息传出后不久，她就给刘婧尧发了短信。"对她来说，和解是一种解脱，但她对自己不能坚持到底感到内疚。她非常感谢所有相信她的人，她说她会尽最大努力帮助其他有同样情况的人。"刘婧尧2019年接受《纽约时报》采访时曾表示自己永远不会和解。梁晓雯也表示，和解最终"对刘婧尧和#MeToo来说都是一个胜利"，刘婧尧选择公开自己的经历，已凝聚了这场运动。

《华尔街日报》9月22日发表文章指出，"在中国，近年来出现了几十起针对知名男性的不当性行为的指控，但#MeToo运动却很少获得胜利。中国女权活动人士将这起案件的和解视为一个重要里程碑，Jingyao Liu的支持者在社交媒体上称这是一个' 历史性时刻'。"

该报援引耶鲁大学法学院(Yale Law School)研究学者Darius Longarino的话说，"如果此案发生在中国，刘强东会处于更有利的地位"，"在美国，刘强东败诉的可能性会大得多"。

该报还写道，"支持者们对Jingyao Liu的和解决定表示支持......周日下午，大约10名Jingyao Liu的支持者聚集在该法院所在地亨内平郡政府中心外，他们手举中文标语：我们反抗酒桌文化，拒绝谴责受害者，陪你到最后一刻。"

刘婧尧在该事件中受到很大压力，2018年秋季退学，后接受了专业咨询和心理治疗。中国网络上有消息称，她现已完成了学业，目前正在圣路易斯华盛顿大学攻读研究生课程。

（综合报道）

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超过500人在线声援当事人控告刘强东性侵

声援书说，“我们相信幸存者，我们相信你的勇气和诚实，我们始终和你站在一起。……挑战谴责受害者的强奸文化，需要我们携手同行。” 刘强东通过律师声明坚称清白。  

刘强东案更多细节曝光 美检方未起诉惹议

京东集团CEO刘强东被捕事件發生后，公司股价已下跌逾三分之一。随着警方调查，声称被性侵的女大生所提供的案件细节也一一曝光。  

美检方不起诉刘强东  女方律师：事情还没完

美国检方本周五宣布，决定不对刘强东涉强奸予以起诉。刘强东本人发表声明，承认出轨致歉家人。涉事女生律师表示，女方正在计划继续对刘发起诉讼。  

刘强东案发生“逆转”？

4月17日，声称被刘强东性侵得逞的女子刘京瑶公布自己的姓名，并对刘强东与京东提起民事诉讼，起诉书中指控刘强东不顾反对硬要亲昵。然而，根据在微博上疯传的最新视频，事实与指控似乎“有出入”。  

刘强东案细节披露 想让受害人当邓文迪?

明尼阿波利斯当地出版的《明星论坛报》周五刊登长篇报道，披露了许多刘强东性侵案的细节。受害人对警方表示，她在自己的住所里遭到了刘强东的强奸，后者还要求她“成为邓文迪”。目前，当地检察官正在评估是否正式对刘强东提起公诉。  

京东高层改组 刘强东退居幕后

京东集团宣布高层改组，京东零售CEO徐雷升任京东集团总裁。京东创办人刘强东未来将把更多的时间投入到长期战略设计、年轻CEO培养和乡村振兴事业中来。  

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