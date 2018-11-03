刘强东案更多细节曝光 美检方未起诉惹议

(德国之声中文网) 根据路透社取得警方问讯录音，指控京东集团CEO性侵的21岁的女大生说，当时在车上试图阻止刘强东脱她的衣服。「我乞求他，『别那样，你有老婆和小孩，』」她还对警方说:「他不听我的。」

8月30日凌晨，明尼阿波利斯警方接到女子报案，说她的朋友，就读于明尼苏达大学的女大生遭到性侵。大约3点，警方赶到女大生的豪华公寓，认为没有异状。24小时后，女大生在一名大学管理人员帮助下再度报警，并明确表示：她被刘强东强奸了。这位中国亿万富翁当晚就被短暂拘留，但在约17小时后获释，并在几小时后飞回中国。

更多事發经过细节

路透社报道披露了更多细节。事发当晚，刘强东在日本餐厅「摺纸 (Origami)」举行晚宴，女大生是参与者之一，晚宴接近尾声时，女大生说喝醉了，需要别人送她回家。她和刘强东还有一位姓张的私人女助理(Alice Zhang)一起上了一辆黑色轿车。

女大生说，这名张姓助理起初试图坐在她和刘强东之间，但刘强东对助理说:「别碍事」，并开始在后座上抚摸她。

女大生的律师弗罗林和一位知情人士对路透社说，后来坐在前面的张某调高了收音机音量，并折起了汽车的后视镜。然后就發生强脱女大生衣服的举动。

女大生对警方说，抵达她的住处后，刘强东告诉司机和助理，很快会回去。但是他进入公寓后试图将女大生拉进浴室，未果后自己洗澡，然后裸身躺在床上。女大生表示自己已竭尽全力和刘强东对抗，让身上留着一些衣服，但最终还是被性侵得逞。据一名知情人士称，刘强东后来在女大生的公寓待了4小时左右。女大生还告诉警方，她保留了床单上的精液作为证据。

路透社获得的女大生与警方的谈话录音显示，事發后，刘强东的私人助理曾请深圳卓越置业集团有限公司董事局长李华出面调解。李华跟刘强东一样是中国高管工商管理博士（DBA）课程学生。根据学校的资料，该课程学生包括腾讯CEO马化腾。

美检方为何仍不起诉?

事發超过两个月，针对刘强东是否会面临刑事指控仍然没有任何消息。检察官称，刘强东是富豪与否与他们对案件的审议无关。

该州亨内平县(Hennepin County)检察官办公室向美联社表示:「每个案件都不同，审查案件需要花费的时间......我们还有其他需要花费更长的时间的案件，有些花的时间就比较少。刘先生是富商这件事与案件的审议无关。」

律师马什哈尔伯格表示，检察官可能正在等待实验室的结果。他还说，检察官和辩护律师可能正在讨论。检察官偶尔会要求警察重新采访证人或收集更多证据。

夏立民/杨威廉 (路透社、美联社)