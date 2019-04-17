刘强东案发生“逆转”？

(德国之声中文网) 22日上午，钛媒体创始人赵何娟发布一公开声明，呼吁刘强东作为男人、公众人物和公众公司掌门人，正式向受害女性道歉。然而，案情在几个小时后峰回路转: 网友「明州事纪」称刘强东明州晚宴视频曝光，且「女方未醉酒主动跟随」。

曝光视频分为餐厅和公寓两个部份: 在晚宴上，刘强东与刘京瑶(音译)并非全程坐在一起。刘强东与友人起身离开时，并未与女子沟通，但女子主动跟随刘强东离开。刘强东离开餐馆时，在一旁与他人聊天的女子也在看到他离开之后，主动跟随。

在公寓门前，女子主动刷门并开门让刘强东及其助理进入公寓。在搭乘电梯时，女子主动邀请刘强东及其助理进入电梯。在换乘电梯时，女子按了电梯，让刘强东进入电梯，助理并未跟进去。没有助理在旁，女子主动挽着刘强东的手臂，刘强东虽双手插着口袋，却也并未拒绝。视频中，与助理分开之后，刘强东与女子总共走了一段楼梯，开了一道门，换乘一次电梯，才到达房间。在这期间，女子不仅主动按电梯楼层，也作出邀请、带路的动作。视频左上角的时间戳记标注着2018年8月30日21:52到21:56之间。

视频在网上传开后，自称刘强东代理律师的@JTN陈曦律师 表示，「经当事人确认，该视频内容属实。」

微博账号「明州事纪」究竟是什么背景尚不清楚。这两段短视频经过剪辑，搭配字幕，且没有声音。这两段视频也无法澄清刘京瑶在起诉书中对于刘强东在轿车内猥亵她、以及在公寓房间中性侵她的指控。

在「明州事纪」视频的帖子下方，网友回应十分热烈。「科技Daily」提问道「有点看不懂了，既然这么实锤为什么不早放出来 」获得4497人点赞。「cpd221400」说「很明显主动拉的啊，起诉书不是说多次警告刘强东离开吗？？ 」获得2946人点赞。

微博问答答主「杨文战律师」转发视频并评论道: 「如果视频是真的，可以证实女方诉状中所述的状态确实与事实不那么相符...如果真的是前面女生已经发现不对很抗拒，应该不会有后面的事儿。当然，这种状态只是有助于洗脱强奸罪名，并不能完全洗白刘强东。」他接着分析道: 「从理论上讲，即使女孩主动邀请刘强东进入酒店房间，也不能直接代表进房间后就同意发生性关系，不能据前面的主动请入直接排除强奸。也不排除人家就是请你坐坐，结果你要发生性关系；也不能排除人家本来想发生性关系，可后来又不想发生你非要发生，而这些情况仍是有可能构成强奸的，一切还是以最终的证据来认定。」

多家媒体包括爱氾儿、腾讯、新浪网、东方财富网等皆报导，对于22日在网上流传的视频，明尼苏达州明尼亚波利斯警察局发言人艾尔德(John Elder)回应表示: 「警方只能确认我们发布了什么视频，及我们何时发布，而对网上流传的视频，警方无法确认或否认其真实性。」报导也指发言人还提到，警方从未公开此事件的任何视频。

然而，外媒通讯社都没有报导关于该发言人的评论，明尼苏达州明尼亚波利斯警察局也没有公开声明。