刘建超何许人也? 他会成为下一任外长吗?

（德国之声中文网）中国的十四届全国人大二次会议本周在北京召开，当那些外国驻华使节应邀旁听会议时，一位毕业于英国牛津大学国际关系专业的中国官员引起了人们的关注，他有可能成为下一任中国外交部长。

刘建超现年60岁，现任中共中央对外联络部部长。自从2022年担任这一职务以来，他已经出访过20多个国家，会见了来自160多个国家的官员。

他的工作日程十分繁忙，尤其是今年在华盛顿与美国国务卿布林肯会晤之后，引发了外界猜测：这位昔日的驻外大使和外交部发言人或许正在预备接过外交部长的重任。

鉴于中国政府的内部决策并不透明，目前尚无法确定刘建超是否会被任命为下一任外长。但这一猜测若成为现实，那么他将被赋予管理中美关系的使命。在双边关系因为一系列问题——从贸易争端到台湾问题——经历了前所未有的紧张时期之后，北京和华盛顿都希望能够重建关系。

“中国有句古话，叫作‘飘风不终朝，骤雨不终日’”，刘建超在2023年北京举行的世界和平论坛上发表演讲时，将中国塑造为世界和平使者，呼吁各国捐弃前嫌、化干戈为玉帛。

“老派外交官”的回归？

最近一段时间与刘建超打过交道的驻华外交官纷纷表示，他们喜欢他流利的英语、自信和开朗的风格，并且对他可以在不事先准备提纲的情况下直接提出问题和参与讨论的能力印象深刻。

还有消息人士表示，刘建超在外交部的口碑也很好，颇具威望，被认为是友好、热情和富有感染力的。

一位要求保持匿名的外交人士表示：“相比较中国其他的外交官来说，这是一个值得欢迎的变化，因为过去他们要么以‘战狼’的口吻居高临下地与我们对话，要么就是单纯地重复讲稿上的要点。”

另一位外交官还补充道：“老派外交又回归了。”

中国现任外长王毅现年70岁，是一位经验丰富的外交官。在原本被视为习近平得意门生的秦刚去年被免职之后，王毅重新接回了外长的重担。秦刚当时在外交部长的位置上只坐了数月时间，关于秦刚的倒台有诸多传闻。

刘建超1964年出生于吉林德惠，在北京外国语大学就读英语专业后，到英国牛津大学国际关系专业学习。1987年，他进入中国外交部翻译室工作。

在外交部任职期间，他曾担任国中国驻英国大使馆一等秘书、外交部发言人、新闻司司长、中国驻菲律宾大使和中国驻印尼大使等职。

在担任外交部发言人期间，他以幽默的即兴评论而出名，但在捍卫中国利益立场方面又毫不含糊。

在2008年的一次例行记者会上，刘建超曾被问到伊拉克记者向时任美国总统小布什扔鞋的事情。他回答道：“这件事也提醒我在这里观察谁要举手提问题的时候，同时还要注意谁在解鞋带。”

告别“战狼”外交，中国展开“魅力攻势”？

美国亚洲协会政策研究院中国分析中心研究员牛犇（Neil Thomas）认为，刘建超是下一任外交部长的热门人选，而全国人大会议可能就是高调宣布这一晋升决定的机会。

“北京正在试图向世界树立更为友好的形象，从而稳定市场、重振外国投资，同时减缓西方遏制与中国经济联系的步伐”，他分析道。

不过这位学者也指出，北京虽然对“战狼”外交进行了回调，但这并不改变中国希望在国际事务中扮演更强大角色的雄心。“中国仍然在追求同样的目标，只是现在采取了更明智一些的战略。”

2015年，刘建超的外交生涯出现了一段不同寻常的转折。他被调任国家预防腐败局副局长、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人和中央纪委国际合作局局长。

之后的第二站是到富庶的浙江省担任省委常委、纪委书记。在那里他协助推行了反腐改革，这对于习近平最具代表性的反腐败运动具有重要意义，后来这一改革模式得以在全国范围内推广。

美国乔治城大学的中国问题专家韦德宁（Dennis Wilder）指出：“刘建超具有反腐败和地方党政工作的背景，拥有良好声誉，同时也表现出对党和对习的忠诚。”

2018年，刘建超重返外交领域，到中共中央外事工作委员会办公室担任副主任，密切协助时任主任杨洁篪的工作。

去年7月，当王毅再次出任外交部长的时候，他仍然保留了原来的中央外事办主任一职——这是一个由习近平领导的党内精英机构，通常被认为在外交决策上比外交部有着更多的发言权。

正因为如此，很多人猜测王毅应该只是一个在找到秦刚的长期替代人选之前的临时解决方案。

而目前中国外交部的官员全都守口如瓶。不过也有人表示，刘建超是属龙的，在他的本命年也许会有“好事发生”。

（路透社）

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