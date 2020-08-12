刘亦菲挺港警 黄之锋吁抵制《花木兰》

（德国之声中文网）迪士尼电影《花木兰》9月4日在美国串流平台Disney+上映。前香港众志成员黄之锋在其推特上呼吁爱好自由的民众抵制该片。黄之锋周五在推特上批评："因为迪士尼向北京叩头，刘亦菲公开而且骄傲地支持香港警察暴力，我呼吁每一个信仰人权的人抵制花木兰。"

周六上午，黄之锋再次发文表示："香港人不认可撑警的刘亦菲以及甄子丹。因此我们呼吁各地爱好自由者抵制花木兰。"这则贴文在数小时内获得1000多次转发，转发者也包括目前流亡英国的前香港众志创党主席罗冠聪。

美国籍中国女星刘亦菲去年8月曾在微博上转发了《人民日报》支持香港警察的贴文，引发香港民主派人士的强烈不满。贴文中红底白字的图片写着"我支持香港警察 你们可以打我了"。

在2019年香港反送中條例示威期间，中国官媒环球网记者在香港机场遭到示威民众殴打，该名记者在被打前高喊"我支持香港警察，你们可以打我了"，这句话后来在中国社交媒体上广为流传，以表达对港警的支持。

在刘亦菲公开挺香港警察后，抵制花木兰的声浪一直未曾平息，推特上出现#BoycottMulan（抵制花木兰）的标签，更有人要求迪士尼换角。迪士尼在今年三月释出真人版《花木兰》预告片时，再次遭到大批网友留言抵制。

电影上映后，刘亦菲在推特上写道："哈啰大家，很开心与你们分享花木兰!"黄之锋则模仿贴文语气回应："哈啰大家，她支持在香港针对民主抗议者的独裁暴力。"

在《花木兰》上线后，推特上出现不少#BoycottMulan的贴文。一名网友在黄之锋的推文下回应称："每当刘亦菲挥剑，就令我想起香港儿女及兄弟姐妹们遭到港警残忍攻击。对我而言，花木兰预告再次揭开从未结痂的伤疤。"但也有人认为，"如果她身在中国，别无选择只能支持共产党和林郑"。一名网友则写道："她只是个演员不是政治家，放过她吧"。

环球网则在微博上批评黄之锋"碰瓷"刘亦菲主演的《花木兰》，底下的回应一面倒支持刘亦菲，批评黄之锋"蹭热度"。

美国媒体CNN报道指出，过去数周来，泰国出现呼吁改革皇室的示威浪潮，许多香港民主派支持者对泰国的抗议运动表示支持，而部分泰国和台湾民众也加入呼吁抵制《花木兰》的行列。《花木兰》一片本周已在台湾院线上映。上映前，"迪士尼影业"脸书所贴出的预告片下方，不少台湾网友留言表示将抵制该片，还有网友转发刘亦菲扮演的花木兰头戴警察安全帽，挥舞警棍并手持盾牌的合成海报。一名网友留言:"迪士尼应该明白人权重于金钱！"

去年迪士尼旗下电影突破100亿美元总票房的成绩，中国作为仅此北美的第二大电影市场，逐渐获得迪士尼的看重。《华尔街日报》指出，1998年的动画版《花木兰》中国的票房不佳，为了避免再次失利，迪士尼不仅为了刘亦菲空出档期将电影的发布推迟一年多，还与中国政府密切合作，以呈现符合中国价值观的主角和故事情节。此外，为了迎合中国观众的喜好，迪士尼删掉了花木兰和爱人激吻的镜头。

制作成本高达2亿美元的《花木兰》原定今年三月上映，但受到新冠疫情的影响而推迟。上月，迪士尼宣布在北美市场跳过院线发行，直接在Disney+平台上映，而没有Disney+平台的部分市场仍在院线上映。据中国媒体报道，迪士尼已确定《花木兰》9月11日在中国首映。

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