"列宁万岁!"共产党人庆祝革命领袖诞辰150周年

(德国之声中文网）在其诞辰150周年纪念日，列宁的形象仍深入人心。在莫斯科红场，存放着经过防腐处理的列宁遗体的纪念堂因新冠病毒疫情被关闭，否则这里是最吸引游客的地方。以往每年4月22日，俄罗斯的共产党人都会在昔日世界无产阶级的首都，为1917年社会主义十月革命领导人列宁的诞辰举行大规模庆祝活动。但是现在，纪念第一个共产主义国家苏维埃创始人的大多数活动都因新冠病毒疫情被取消。

前国际工人运动领袖的追随者并不想说“列宁，再见!”。俄罗斯的共产党书写了 “列宁万岁！”几个大字。由于禁止聚会活动，他们号召人民在列宁诞辰纪念日之际在窗户上悬挂红旗。如果没有红旗也可以用红布代替。他们说，毕竟，出生于1870年4月22日的列宁改变了世界。

俄罗斯共产党领导人久加诺夫（Gennady Zyuganov）称列宁“一生致力于正义和更美好的生活-不是为了富有的寡头阶级，而是为了全体人民。” 。尽管因新冠病毒疫情，莫斯科实施了出行限制，但是久加诺夫仍希望到列宁纪念堂献花。俄罗斯左翼战线领导人谢尔盖·乌达利佐夫（Sergei Udalzow）也表示：“对于每一位持左翼观点的人来说，这都是特殊的一天。”左派建议在全国成千上万的列宁纪念碑前献花。与15个前苏维埃共和国的大多数情况一样，仅在莫斯科就有十几个列宁纪念碑。

德国盖尔森基兴的左翼极端分子最近做了一件引起轰动的事情。 3月份，德国马克思列宁主义党（MLPD）以合法的手段在该地区安放了一个2.15米高的列宁雕像，此举引发不少争议。 在北莱茵-威斯特法伦州受到联邦宪法保护局密切关注的该政党兴奋地表示：“这是列宁诞辰150周年到来之前取得的又一次伟大胜利。”

在昔日苏联的几乎每个村庄都曾有一座列宁纪念碑，而不是教堂。在成千上万幅画作中，无产阶级的“保护神”永垂不朽。他在乌里扬诺夫斯克的出生地以他的名字命名。在昔日的民主德国，每个孩子都必须在学校学习马克思列宁主义，列宁所建立的“无产阶级专政”留下了印记。

柏林的哲学家阿恩特（Andreas Arndt）解释了列宁为什么至今仍享有声望。这位研究列宁问题的专家向德新社表示：“即使最激烈反对他的政治对手也承认他的谦虚。他在充满自信的同时，没有任何的矫揉造作。”阿恩特说，列宁不像有些人那样利用职务之便大搞特权，中饱私囊。

这位学者说：“我可以想象，这样的形象会持久保留在大家的记忆中。”阿恩特认为，从历史上来看，列宁始终把民族问题，也就是每一个苏维埃国家的自决权放在首位，这是列宁的功绩。虽然苏联独裁者约瑟夫·斯大林（Josef Stalin）作为他的继任从未正式对此提出质疑，但“实际上他背道而驰”。最后，苏联解体，各国重新获得独立。

“十月革命”百年纪念展 焦点围绕列宁和革命 列宁雕像无疑是“十月革命”这一历史事件以及社会主义理念的象征之一。爆发于俄国的这场革命也随后在世界各地产生共鸣。直到冷战结束后，在俄罗斯国内和境外才出现了对这场浩大革命过程、直接后果以及长远影响多角度的、批评性的评判。

“十月革命”百年纪念展 沙皇统治结束 1917年俄国先爆发“二月革命”，全国性的饥荒、物资困乏导致民众极度不满并进行频繁抗议。随后军方倒戈，沙皇专制统治被推翻，以贵族为主体的临时政府得以组建。此时在城市里工人开始组建革命委员会（俄语：苏维埃），并对临时政府的种种政策表达抗议。

“十月革命”百年纪念展 布尔什维克夺权 起源于彼得格勒、由列宁领导的“十月革命”推翻了临时政府，赋予了俄国社会民主工党（俄语：布尔什维克）政治权力。而这场革命也引发持续到1922年的俄国内战，也是在布尔什维克赤卫队与临时政府资产阶级力量之间的一场血腥的“红军”和“白军”之战。俄国末代沙皇尼古拉二世全家也在1918年7月被苏维埃行刑队枪杀。

“十月革命”百年纪念展 镇压反对者 为了实现统治目的，布尔什维克政权设立了广泛的迫害体制，打压异己。1917年12月，“十月革命”成功后不久，“契卡”（秘密警察）建立。“契卡”是“全俄肃清反革命及怠工非常委员会”的字母缩写，该委员会目的是“用非常手段同一切反革命分子作斗争”。1920年之后，“劳动改造营”遍布全俄。

“十月革命”百年纪念展 暴力世界 俄国内战是一场血腥的内战。1918年成立的苏俄红军（图为红军军帽）在使用暴力方面也毫不手软。据一份专业杂志统计，俄国在1917至1922内战期间共有1300万人因武力冲突、政治迫害、恐怖袭击、瘟疫以及内战后引起的大饥荒等原因丧生。这期间有近200万人逃至海外。

“十月革命”百年纪念展 共产国际 列宁梦想建立全世界范围的无产阶级专政，彻底消灭阶级，实现社会主义和共产主义。1919年，列宁领导创建第三国际，又名共产国际。列宁本人的健康状况自1921年严重恶化，并于1924年离世。列宁的个人崇拜直到今天在俄国内以及其他国家都是有争议的话题。 这幅画是德国画家、德国共产党（KPD）成员格里贝尔（Otto Griebel）1929年的作品，展现的是共产国际的理念。

“十月革命”百年纪念展 用艺术作为宣传手段 “十月革命”的爆发也将艺术界带入一个新时代。自此之后出现大批新的艺术团体和派别，进行各种大胆创作尝试，主题也离不开当时的大时代变革。直至1920年代中期，构成主义（或结构主义）是主导俄国的艺术和建筑思潮，影响设计建筑、平面和工业设计，甚至戏剧、电影、时尚。政治宣传内容甚至成了陶瓷制品的主题。（图为大师康丁斯基的作品。）

“十月革命”百年纪念展 宣传与反宣传 “十月革命”除了带来无数的激动人心的新认知以及艺术创作新尝试，也引来敌对政治阵营的攻击。照片上这幅海报就是1918年一个极右组织的作品，在当时刚刚成立的魏玛共和国向人们“妖魔化”布尔什维克，称之为“战争、失业和饥荒的罪魁祸首。”

“十月革命”百年纪念展 国际工人救济会 应共产国际的号召，国际工人救济会于1921年在德国柏林成立，目的是募捐援助各国工人的罢工活动。1922年起，国际工人救济会也参与电影投资和制作，用来支持苏联的电影业。

“十月革命”百年纪念展 苏联建国 苏维埃政府1917年发表的《俄国各族人民权利宣言》中明确承认俄国各族人民的平等与自主权。“十月革命”后，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等民族分别成立了国家。1922年，红军结束内战，苏维埃社会主义共和国联盟正式成立。 作者: Julia Hitz, Torsten Landsberg



迄今为止，历史学家一直对列宁是否是独裁者这个问题存有争议。阿恩特说：“至少在革命的特殊时期，他支持了红色恐怖和独裁统治。”但在这位哲学家看来，如果列宁寿命更长并建立社会主义国家，他是否会长期实行压制体制值得怀疑。阿恩特还认为，列宁的《新经济政策》具有愿意与西方社会达成谅解的进步趋势。

在列宁诞辰周年纪念日之际，俄罗斯知名历史杂志《Dilettant》出版了一本小册子。，书中详细介绍了无政府主义者范妮·卡普兰（Fanni Kaplan）在1918年8月30日暗杀列宁事件，发生在克里姆林宫的阴谋以及1924年1月21日列宁在莫斯科郊区高尔基（Gorky）逝世的情况。为什么他在53岁时就英年早逝，至今真相不明。官方公布的原因是与因遇刺导致的晚期后果。但是《Dilettant》杂志则再次透露，根据医生的秘密病例纪录，列宁可能死于性病梅毒。

然而在列宁诞辰纪念日之际讨论最多的一个问题是，是否最终可以将列宁安葬。据称已经有大约1.3亿人拜访过列宁的遗体。斥巨资修建的这座纪念堂至今仍是类似于中国和越南个人崇拜的典范。特别是俄罗斯东正教教会要求将列宁埋葬。东正教教会认为，这也符合列宁本人的愿望，因为他和其遗孀克鲁普斯卡娅（Nadeschda Krupskaja）都赞成火葬。

但是俄罗斯总统普京不会批准。普京曾经表示，列宁和他的人民“在一座名为俄罗斯的建筑物下放置了一颗原子弹”，摧毁了历史上的沙皇帝国。这位克里姆林宫的主人还强调，现在仍然有很多人感到与列宁有千丝万缕的联系。只要这种情况存在，就什么都不会改变。

李京慧 / 苗子（德新社）