“列侬墙”2.0香港遍地开花

雨伞革命期间诞生的香港“列侬墙”随着6月反对修订《逃犯条例》抗议活动的展开在香港各地设立起来。“列侬墙”成为香港一道新风景。而最近，这里还发生了一起冲突。
（德国之声中文网）2014年，香港爆发雨伞革命期间，位于金钟夏悫道的香港政府总部的一面外墙被抗议者贴满便利贴，上面写满示威者对民主普选的讯息，类型包括语录、歌词、字句和图形等。这面墙被称作"列侬墙"（粤语称"连侬墙"），这面墙也成为香港民主运动的一个标志。
今年6月以来，香港已经就反对修改《逃犯条例》发生了多次大规模抗议活动。第二代列侬墙也随之产生，而且同5年前相比，更是在全港多地都有设立。抗议者利用便利签在"列侬墙"上表达自己的政治态度，也有人"借地"求婚。
一半艺术 一半政治
一半是艺术，一半是政治，香港人为他们的"民主墙"取名"列侬墙"，正是源自于上世纪80年代捷克群众在布拉格修道院大广场上的一面普通墙面上涂写约翰·列侬风格的涂鸦以及甲壳虫乐队的歌词。
香港作为英国前殖民地已经连续一个月之余不断爆发反对修改《逃犯条例》的抗议示威。抗议活动不但规模巨大，甚至有几次还造成暴力冲突。香港人将反对修例成为"反送中"。他们认为，修改这项条例有可能会威胁到个人自由以及公民的人身安全。
北京支持的香港特首梁郑月娥虽然宣布修例实同"寿终正寝"，但是出于对香港自由可能被逐渐蚕食的担忧，反对者要求港府正式撤回修例草案。
这一次的列侬墙基本遍布全香港，从金融街区到大屿山机场，到处都可见。
大埔区的大浦港铁站行人隧道内也设立了一面列侬墙，上面贴满了黄色、蓝色、粉色和白色的贴纸。贴纸上写满标语口号。"香港加油！""自由香港！""没有暴乱，只有暴政！"
19岁的Kelly是香港大学的在校生，学习的专业是政治学。她说，港大校内的墙可以提醒大家发生了什么。她说："我们希望港大以及附近的每个人都明白，上个月在香港究竟发生了什么。我们只是希望能够提醒人们，这个政府不能杀死我们的精神，我们多数人珍视的价值。"
在不止一处列侬墙，抗议者将林郑月娥以及亲北京建制派议员的照片贴在地面上当作地毯舞的"民主舞毯"，他们还邀请路人随着音乐在"民主舞毯"上跺脚起舞。
还有一个抗议者把一双拖鞋用绳子绑在列侬墙上，鼓励路人用拖鞋投掷林郑月娥的照片。
不过列侬墙上还有一些与抗议主题完全无关的内容。例如有一张粉色的便利贴上写着："Jess，跟我结婚吧。"
列侬墙前闹冲突
但是这些便利贴粘成的列侬墙并不是被所有人接受。周三晚间，油塘站外的列侬墙处发生冲突。据香港媒体报道，当晚数名青年在整理墙上贴纸的时候，突然有几名中年男子走上前、骂粗口，之后双方爆发冲突，最终引来警方干预。（提示：视频中有暴力场面，谨慎观看）
周四清早，大多数贴纸已经被撕掉，墙上只剩下很少量的贴纸。有一张账面写着："香港人，永远不要放弃。"
一些抗议者开始24小时守卫列侬墙。在一些地方，守护者用塑料纸覆盖便利签以起到更好的保护作用。
还有一些积极分子在聊天群里呼吁人们周五前往油塘站重建列侬墙。
周四香港为上月坠楼身亡的反修订《逃犯条例》的示威者梁凌杰举行追思仪式。一些悼念者身着黑衣，手持鲜花前来追悼，现场还有人派送向日葵。
洪沙/乐然 （路透社）
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