刑警组织秘书长: 必须尊重国家主权

(德国之声中文网) 国际刑警组织秘书长公开表示，国际刑警组织的规定让他没有办法对孟宏伟的案件进行调查。他也认为组织应该要接受孟宏伟辞职的事实，选举新的主席。

这是国际刑警组织首次有人员以官方身份发言。孟宏伟失踪前，已经在国际刑警组织的主席位子上坐了两年。上个月，他突然失踪，让组织措手不及。週四(11月8日)，组织的秘书长史塔克(Juergen Stock)说，他已经「鼓励」中国当局提供有关孟宏伟的所在地、法律状态等信息，但是除此之外，他也做不了更多了。

他说，国际刑警组织曾经与中国高层联络，要求进一步澄清。10月7日，中国派来法国里昂国际刑警组织总部的高层告诉他们，孟宏伟写了一封辞职信，也告诉他们，孟宏伟不再是中方派给国际刑警组织的代表。这也意味着孟宏伟失去了担任主席的资格。

国际刑警组织驻中国的办事处当天稍晚，将孟宏伟的辞职信寄到了法国里昂的总部。

表面上，国际刑警组织已经接受了中国官员的说法。那天晚上，组织就公开宣布孟宏伟离职。他们没有说一句为什么，也没有问发生了什么-他们没有对事件发表任何评论。

当被问及国际刑警组织能否保证这封信为孟宏伟亲笔所写，或是毫无压力的写下，史塔克语带保留:「我没有理由去怀疑任何事情是被强迫的，或是有问题的。」

史塔克说，国际刑警组织的成员准备要在11月18到21日的大会上，选举新主席，接替孟宏伟的职位。

「就像我们对待其他国家一样，我们也必须接受中国正在行使他的国家主权，如果这个国家告诉我们: 『我们的调查还在进行中，而且这个主席已经辞职了，他已经不代表这个国家』，那我们就得接受。」

「我们是一个仰赖规范运行的组织。想要理解这个情况的话，这是很重要的一点。」他也补充，国际刑警组织的职责「不包含指挥会员国」。

「我们不是调查性的组织。」

国际刑警组织是协助各国警察机关在国际间进行合作沟通的平台，会员国有192个。随着跨国犯罪案攀升，各国提出的需求也不断增加。平均每秒有200个不同国家的警察对国际刑警组织的资料库提出存取的请求。

史塔克说，国际刑警组织必须消化孟宏伟失踪带来的负面影响。

孟宏伟的妻子Grace Meng，就曾经对媒体表示，他在孟宏伟失踪后曾遭到恐吓。

「这无疑是非常遗憾的状况，」他说，「但是另一方面，我们还是得确保每天的任务得以继续执行下去。」

史塔克说，他持续与国际刑警组织在北京设立的国家中央局保持联络。史塔克秘书长的工作是负责国际刑警组织的每日运营，而主席是被选举出来，却实权较少，比较偏向一个象征性的角色。

通常在一个国家的警察需要出境追捕犯人时，国际刑警组织就会担起资讯交换所的角色。各国政府都曾经尝试利用国际刑警组织来纠察政敌，尽管这与组织诉求政治中立的宪章互相违背。

史塔克说，他的重要原则之一，便是确保组织的规章不会被滥用。

罗法/杨威廉(美联社、法新社)