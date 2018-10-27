 刑警组织秘书长: 必须尊重国家主权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2018

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时政风云

刑警组织秘书长: 必须尊重国家主权

国际刑警组织的主席孟宏伟失踪后，他的秘书长今日首次公开表示，碍于国际刑警组织的规章限制，他也无能为力。而且为了维持组织的每日运营，尽管「这无疑是个非常遗憾的状况」，组织也已经准备选出新的主席。

Interpol Logo (Getty Images/AFP/R. Rahman)

没有人知道秘书长的话语背后真正的情绪为何

(德国之声中文网) 国际刑警组织秘书长公开表示，国际刑警组织的规定让他没有办法对孟宏伟的案件进行调查。他也认为组织应该要接受孟宏伟辞职的事实，选举新的主席。

这是国际刑警组织首次有人员以官方身份发言。孟宏伟失踪前，已经在国际刑警组织的主席位子上坐了两年。上个月，他突然失踪，让组织措手不及。週四(11月8日)，组织的秘书长史塔克(Juergen Stock)说，他已经「鼓励」中国当局提供有关孟宏伟的所在地、法律状态等信息，但是除此之外，他也做不了更多了。

他说，国际刑警组织曾经与中国高层联络，要求进一步澄清。10月7日，中国派来法国里昂国际刑警组织总部的高层告诉他们，孟宏伟写了一封辞职信，也告诉他们，孟宏伟不再是中方派给国际刑警组织的代表。这也意味着孟宏伟失去了担任主席的资格。

国际刑警组织驻中国的办事处当天稍晚，将孟宏伟的辞职信寄到了法国里昂的总部。

表面上，国际刑警组织已经接受了中国官员的说法。那天晚上，组织就公开宣布孟宏伟离职。他们没有说一句为什么，也没有问发生了什么-他们没有对事件发表任何评论。

当被问及国际刑警组织能否保证这封信为孟宏伟亲笔所写，或是毫无压力的写下，史塔克语带保留:「我没有理由去怀疑任何事情是被强迫的，或是有问题的。」

史塔克说，国际刑警组织的成员准备要在11月18到21日的大会上，选举新主席，接替孟宏伟的职位。

「就像我们对待其他国家一样，我们也必须接受中国正在行使他的国家主权，如果这个国家告诉我们: 『我们的调查还在进行中，而且这个主席已经辞职了，他已经不代表这个国家』，那我们就得接受。」

「我们是一个仰赖规范运行的组织。想要理解这个情况的话，这是很重要的一点。」他也补充，国际刑警组织的职责「不包含指挥会员国」。

「我们不是调查性的组织。」

国际刑警组织是协助各国警察机关在国际间进行合作沟通的平台，会员国有192个。随着跨国犯罪案攀升，各国提出的需求也不断增加。平均每秒有200个不同国家的警察对国际刑警组织的资料库提出存取的请求。

史塔克说，国际刑警组织必须消化孟宏伟失踪带来的负面影响。

孟宏伟的妻子Grace Meng，就曾经对媒体表示，他在孟宏伟失踪后曾遭到恐吓。

Grace Meng Frau von Interpol-Präsident Meng Hongwei (picture-alliance/AP Photo/J. Leicester)

孟宏伟妻子为了保护孩子的安全，拒绝媒体拍摄她的正面照片

「这无疑是非常遗憾的状况，」他说，「但是另一方面，我们还是得确保每天的任务得以继续执行下去。」

史塔克说，他持续与国际刑警组织在北京设立的国家中央局保持联络。史塔克秘书长的工作是负责国际刑警组织的每日运营，而主席是被选举出来，却实权较少，比较偏向一个象征性的角色。

通常在一个国家的警察需要出境追捕犯人时，国际刑警组织就会担起资讯交换所的角色。各国政府都曾经尝试利用国际刑警组织来纠察政敌，尽管这与组织诉求政治中立的宪章互相违背。

史塔克说，他的重要原则之一，便是确保组织的规章不会被滥用。

罗法/杨威廉(美联社、法新社)

  • Meng Hongwei Interpol-Präsident wird in China vermisst (picture-alliance/dpa/W. Maye-E)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    孟宏伟（原国际刑警组织主席）

    孟宏伟2016年成为国际刑警组织（Interpol）首位来自中国的主席，同时兼任中国公安部副部长。在孟宏伟今年9月底前往中国失踪、其妻在法国报案后，中国方面10月8日宣布，这位公安系统高官正因腐败等问题接受调查。国际刑警组织也在同一时间宣布，收到了来自孟宏伟的辞呈。目前，这一事件仍在发酵。

  • Liu Zhenmin China Vize Außenminister (picture-alliance/dpa/Kyodo)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    刘振民（联合国副秘书长）

    2017年6月，联合国秘书长古特雷斯任命中国外交部副部长刘振民，担任联合国负责经济和社会事务的副秘书长。在中国外交部，刘振民主管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务。而刘振民的前任吴红波（2012年至2017年）也是中国人。

  • Haoliang Xu , UN-Stellvertretender Generalsekretär und Direktor von UNDP Asia Pacific (Getty Images/AFP/Tang Chhin Sothy)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    徐浩良（联合国助理秘书长）

    2013年，时任联合国秘书长潘基文任命来自中国的徐浩良为联合国助理秘书长、联合国开发计划署助理署长兼亚太局局长。值得注意的是，徐浩良并非由中国政府委派，他在当时也成为非中国政府委派在联合国任职级别最高的中国籍官员。

  • IWF Lin Jianhai (picture-alliance/Photoshot/Yin Bogu)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    林建海（国际货币基金组织秘书长）

    2012年3月，国际货币基金组织（IMF）任命林建海为该机构秘书长，这是IMF第一位来自中国的秘书长（但并非中方推荐出任）。此前，林建海已经在IMF工作了20余年。另外，目前IMF的副总裁张涛是一名中共官员，在IMF任职前在央行系统工作。

  • Li Yong, Generaldirektor von UNIDO (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Agencia EL UNIVERSAL/B. Fregoso)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    李勇（联合国工业发展组织总干事）

    2013年6月，受到中国政府推荐的时任财政部副部长李勇当选为联合国工业发展组织（简称“工发组织”）新任总干事，并于2017年当选蝉联。李勇在今年8月接受《人民日报》采访时表示，目前国际组织中的中国人才通过一线工作，可以更好理解国际通行做法，并熟练掌握和运用各种规则和技巧。

  • China Yi Xiaozhun, Botschafter Chinas bei der WTO (picture-alliance/Xinhua News Agency/G. Cheng)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    易小准（世贸组织副总干事）

    2013年8月，前中国商务部副部长易小准出任世界贸易组织（WTO）副总干事，成为首位担任WTO副总干事的中国官员。

  • Houlin Zhao, Generalsekretär der Internationalen Fernmeldeunion (picture-alliance/KEYSTONE/S. Di Nolfi)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    赵厚麟 （国际电信联盟秘书长）

    赵厚麟2014年10月当选国际电信联盟（简称“国际电联”）秘书长，于2015年1月1日上任，任期4年。他成为国际电联150年历史上首位中国籍秘书长。中国方面当时报道称，这改变了“一直由西方发达国家人士形成电联领导层的格局”。

  • China AIIB Entwicklungsbank Jin Liqun (picture alliance/dpa/W. Hong)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    金立群（亚投行行长）

    2016年1月，金立群当选亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行）首位行长。他此前曾经出任中国财政部副部长、亚洲开发银行副行长、中投公司监事长以及中金公司董事长等要职。

  • Shaolin Yang, Generaldirektor und Chief Administrative Officer der Weltbankgruppe (picture-alliance/AA/A. Simsek)

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    杨少林（世界银行首任常务副行长兼首席行政官）

    自2016年2月起，中国财政部官员杨少林开始担任世界银行常务副行长兼世界银行集团首席行政官，主管世界银行机构战略、预算、风险管理、廉政等业务。

  • Fang Liu, Generalsekretär der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Imago/ZUMA Press)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    柳芳 （国际民航组织秘书长）

    2017年3月，柳芳在国际民用航空组织第204届理事会上被选举为秘书长，同年8月上任，任期三年。她成为了国际民航组织历史上首位中国籍秘书长，也是首位女性秘书长。此前，她曾在中国民航局任职20年。

  • Xue Hanqin, Internationaler Gerichtshof (Imago/XINHUA)

    不光孟宏伟 这些国际组织负责人也是中国人

    薛捍勤 （国际法院副院长）

    在2018年初的换届选举中，薛捍勤当选位于荷兰海牙的国际法院副院长，从2月起正式履职。薛捍勤也是国际法院历史上首位女性副院长。这位中国资深女外交官此前已担任国际法院法官数年。


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德语媒体：谁的损失比较大？ 15.10.2018

中国崛起，是否必然与霸主美国发生冲突？孟宏伟案究竟是损害了国际刑警组织、还是中共自身的形象？德语报刊评论版，关注了这些话题。

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德中法治国家对话框架下，一个德国法官代表团参观了中国两个省份的各级别法院。德语媒体还关注了中国高校的言论自由。 