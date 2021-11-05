 刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网  | 经济纵横 | DW | 09.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网 

在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。 

Symbolbild | Cybersicherheit

黑客的敲诈软件有时难以抵挡

DW.COM

美国政府悬赏1000万美元，查找犯罪组织“黑暗面”（DarkSide）头目的信息。此外还提供高达500万美元的赏金，保护全球范围内该勒索软件团体的受害者。

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。 

一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。

（德国之声中文网） 根据欧洲刑警组织的一份声明，被捕者涉嫌参与了约 7000次勒索软件渗透，要求获得“2 亿欧元以上赎金”，其中，两名嫌疑人参与了约 5000次恶意软件渗透行为，诈得约 50 万欧元。  

勒索软件是渗入并阻断电脑和其他系统工作的恶意软件。一旦渗入系统，运营商就会受到勒索，缴纳赎金，以换取系统重新启动。该软件名中的英文词“Ransom”意即“赎金”。  

欧盟司法合作机构——欧洲检察官组织（Eurojust ） 称，相关网络攻击的目标是企业、行政当局、医院、司法机构、学校和高等院校。 

欧洲刑警组织通报说，此次逮捕行动涉及俄罗斯黑客组织 Revil（亦名“Sodinokibi” ）和敲诈团伙 Gandcrab 。  

黑客组织 Revil 被控从事了一系列大规模网络攻击。 今年7 月，Revil 网站一度消失，引发外界对该组织可能成为政府机构调查目标的猜测。  

据悉，除欧洲刑警组织外，国际刑警组织和欧洲检察官组织也参与了为期一个月的取名为“金尘行动”（Operation Golddust）这一国际合作项目。上周四，两名罗马尼亚嫌疑人和一名科威特嫌疑人被捕，三人在韩国被拘。欧洲刑警组织称，第七名嫌疑人目前被关押在一个未具名欧洲国家。  

（德新社，路透社） 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

3141454 06/28/2017 IT systems in several countries have undergone a global ransomware attack. Alexey Malgavko/Sputnik Foto: Alexey Malgavko/Sputnik/dpa |

美国悬赏1000万捉拿“黑暗面”头目 05.11.2021

美国政府悬赏1000万美元，查找犯罪组织“黑暗面”（DarkSide）头目的信息。此外还提供高达500万美元的赏金，保护全球范围内该勒索软件团体的受害者。

ARCHIV - ZUR WINTERSESSION 2019 MIT DEM THEMA CYBERSICHERHEIT, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - [Symbolic Image / Staged Image] A hacker's computer screen with passwords and users' data, photographed on it on July 7, 2019. (KEYSTONE/str)

民调：中俄两国是美国网络安全最大威胁 11.10.2021

一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。

An engineer shows devices and explains the technology developed by the Israeli firm Cellebrite's technology on November 9, 2016 in the Israeli city of Petah Tikva. It only takes a few seconds for an employee of Cellebrite's technology, one of the world's leading hacking companies, to take a locked smartphone and pull the data from it. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术  21.10.2021

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。 

广告
新冠疫苗接种能引发对这种棘突蛋白的免疫，但我们需要多少抗体？ 

对抗新冠  人体需有多少抗体？ 

接种疫苗管用？抗体可以提供有关信息。不过，到底需要多少抗体，人体才能具备免疫力，http://cms.dw.com/cma/提供自身保护能力？ 对此，尚缺少检测界值，即标准。德尔塔（delta）新变异毒株则带来新麻烦。    

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  