刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网 

（德国之声中文网） 根据欧洲刑警组织的一份声明，被捕者涉嫌参与了约 7000次勒索软件渗透，要求获得“2 亿欧元以上赎金”，其中，两名嫌疑人参与了约 5000次恶意软件渗透行为，诈得约 50 万欧元。

勒索软件是渗入并阻断电脑和其他系统工作的恶意软件。一旦渗入系统，运营商就会受到勒索，缴纳赎金，以换取系统重新启动。该软件名中的英文词“Ransom”意即“赎金”。

欧盟司法合作机构——欧洲检察官组织（Eurojust ） 称，相关网络攻击的目标是企业、行政当局、医院、司法机构、学校和高等院校。

欧洲刑警组织通报说，此次逮捕行动涉及俄罗斯黑客组织 Revil（亦名“Sodinokibi” ）和敲诈团伙 Gandcrab 。

黑客组织 Revil 被控从事了一系列大规模网络攻击。 今年7 月，Revil 网站一度消失，引发外界对该组织可能成为政府机构调查目标的猜测。

据悉，除欧洲刑警组织外，国际刑警组织和欧洲检察官组织也参与了为期一个月的取名为“金尘行动”（Operation Golddust）这一国际合作项目。上周四，两名罗马尼亚嫌疑人和一名科威特嫌疑人被捕，三人在韩国被拘。欧洲刑警组织称，第七名嫌疑人目前被关押在一个未具名欧洲国家。

（德新社，路透社）

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