切断台湾的海底电缆 会是“武统”第一步吗？

（德国之声中文网）专家和官员表示，台湾正在努力保护自己与外界的通信，防止其受到中国大陆的攻击。但是即使在和平时期，也很难做到快速修复关键的海底网络电缆，并且缺乏合适的卫星备份。

从未放弃使用"武统"手段的中国，已经加大了对于台湾的军事和政治施压，以迫使这个民主治理的岛屿接受其主权要求。

“我们在参考借鉴泽连斯基”

乌克兰战争使得台湾加强安全的努力多了新的紧迫感，尤其是面对中国的数字攻击或是针对14条连接台湾与国际互联网的电缆的破坏企图。

"对内和对外的战略性通信（的安全性），是令我们夜不能寐的问题。尤其在乌克兰战争爆发之后"，台湾智库国防安全研究所的分析师曾怡硕这样分析道。

台湾已经选择了近地轨道卫星作为解决方案，并且启动了一项为期两年的试验计划，以依靠国际卫星提供商来增强互联网服务。

台湾网路资讯中心的执行长黄胜雄表示，台湾的卫星总带宽大约是海底电缆可提供网络带宽的0.02%。他指出，台湾一直难以吸引国际卫星公司的兴趣，因为严格的所有权规定使得外国投资的股份被限制在最高49%，这会使得相关投资缺乏吸引力。

"这样（外国公司）就没有什么动力"，黄胜雄说，"必须要改变规定。"

防务专家指出，虽然乌克兰使用马斯克旗下卫星公司星链（Starlink）的案例可以给台湾一些借鉴，但是依赖于和中国有着利益关系的商业主体，则非常令人担忧。

"我们并不确定马斯克对于中国的市场是否更加重视"，曾怡硕分析道，"我们不能把所有鸡蛋都放在一个篮子里。"

台湾目前不拥有任何的星链终端，对于路透社发出的相关置评请求，SpaceX公司也没有作出回复。

据一位台湾政府高官和另一位熟悉政府相关事务的知情人士透露，台湾也在加强包括总统在内的高层指挥人员在战时通讯渠道的弹性。

"我们在参考借鉴泽连斯基"，一位台湾高级安全事务官员提到了乌克兰总统在社交媒体上的活跃度。

台湾数位发展部此前在一份声明中指出，将会优先考虑台湾近海岛屿进行卫星试验计划，并将在今年年底之前进一步增加与离岛之间的微波通信带宽。对于海底电缆以及相关修复的事宜，该部未发表评论。

确保海底电缆的安全

今年2月，台湾控制的马祖岛由于两根海底电缆被切断，导致居住在那里的1万4前民众处于断网状态。这一事件使得台湾在这方面的脆弱性成为关注焦点。

台湾当局表示，初步调查显示，是一艘大陆渔船和一艘货轮导致了海底电缆断线，但是也没有证据显示，这是北京方面蓄意破坏电缆。中国国台办方面没有立即回复相关的置评请求。

马祖断网之后，中华电信启动了备用的微波系统，但也只能恢复到海底电缆所能提供带宽的5%左右。

本月，政府对相关系统进行了升级，马祖岛的网速得到明显改善。但是由于电缆维修船很少，所以当地居民要等到4月下旬才能完全恢复上网。

一位熟悉安全事务的台湾高级官员表示，海底电缆的脆弱性长期以来都是国家安全隐患，但是对这一问题的解决却始终收效甚微，这是"荒谬的"。这位拒绝透露姓名的官员说："我们甚至无法自己修好海底电缆。"

民进党连江县（马祖）党部主任委员李问将2月份的断网事件成为对台湾的"警示"。"今天马祖的海底电缆断了，如果有一天台湾14条与外界联系的海底电缆全部断了，我们该怎么办？我们做好充分准备了吗？"

专家指出，在武力攻台的情况下，中国可能会在全面展开攻势之前，先将台湾的海底电缆或者电缆登陆站作为打击目标。因为此举可能制造恐慌，使岛内的商业活动陷入瘫痪，并帮助北京获得对于国际话语权的控制。

中国国台办未回复路透社的相关置评请求。

台湾军方早已经开始准备后备计划，包括用于台湾内部通讯的光纤网络，卫星、高频无线电以及微波系统等。

黄胜雄指出，无论如何平民都会受到严重影响。当局正在加强台湾海底电缆的四个接入点，并频繁地模拟战时演习。

"在紧急情况下，人们都会希望获取信息"，台湾国家政策研究基金会的军事专家揭仲指出，"如果人们不能获得信息，那么恐慌的情绪就会蔓延。"

黄胜雄还表示，切断通讯和制造混乱不会是破坏电缆所带来的全部军事影响。在这种情况下，台湾会非常难以作出反应，因为侵略者通常不会用这样的行动来证明全面进攻的合法性。

"所以（中国采取的）第一步--99%的可能性会是切断我们的海底电缆"，黄胜雄说。

（路透社）

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