切尔诺贝利：核污染禁区内发生森林大火

（德国之声中文网）前切尔诺贝利核电站周边所设置的禁区内，一处有放射污染的林区发生火灾，并导致辐射度增高。乌克兰国家环境监控局局长菲尔索夫（Jegor Firsow）通过脸书通报了这一坏消息："在火区中心，放射强度增高，超过平均值。"根据通报链接的一段视频，测量仪显示的放射强度为平均值16倍。

菲尔索夫称，该林火面积已达100公顷。周日（4月5日），乌克兰救灾部门还曾表示，火势已得到控制。当时，过火面积是20公顷。当局出动了140名消防队员、两架灭火飞机和一架直升机。

核灾难曾导致数千人死亡

1986年4月26日，前苏联建造的切尔诺贝利核电站的4号核反应堆在一次安全测试中爆炸，导致一场人类和平利用核电历史上迄今最大规模的核灾难，甚至超过2011年因海啸引发的日本福岛核电事故。核灾难发生后，以切尔诺贝利核电站原址为中心，半径30公里地区被宣布为禁区，在那里，商业目的的农业活动亦被禁止。

核废墟被裹上一个巨大的硬壳

有多少人在这次核灾难中丧生，直到今天都未能彻底澄清。根据世卫组织2005年发表的一份报告，爆炸本身导致的死亡人数不到50，但死于因核辐射引起的癌症的人数却可能高达4000，另有数万人被强行迁徙。

旅游目的地

2016年，发生爆炸的反应堆被围上了一个耗费巨资的巨大保护罩，以防止出现核泄漏。事故发生34年后，位于核电站附近的城市普里皮亚季（Prypjat）仍有严重核辐射，同时却也被当作一处特殊的旅游目的地：多个主办方提供去这个距首都基辅百多公里的地方的一日游，自拍效果足以在Instagram上吸引粉丝。

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凝炼/叶宣（德新社、美联社）