“分阶段取消关税”在白宫引发反弹

（德国之声中文网）据路透社报道，美中双方计划分阶段达成取消关税协议的消息传出后，在白宫内部引起强烈反弹。多名熟悉谈判进展的消息人士透露，政府以外的顾问也反对逐步取消惩罚性关税的做法。

报道援引消息人士称，今年10月中国副总理刘鹤在华盛顿与美方谈判达成的结果，并不包括分阶段取消关税的说法。对这一方案是否会削弱美方在谈判中的地位，特朗普政府内部意见不一。

周四，中国商务部首先宣布，中美双方同意"分阶段取消加征关税"。稍后美国官方证实，双方达成共识，作为贸易协定第一阶段的内容，将开始减少迄今加征的关税。但有关细节美中双方均没有透露。

第一阶段：同步等比降关税

在11月7日举行的新闻发布会上，中国商务部新闻发言人高峰表示，过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切，进行了认真、建设性的讨论，同意随协议进展，分阶段取消加征关税。

北京政府再次强调，如果中美双方达成第一阶段协议，应当根据协议内容，同步等比率取消已加征关税，这是达成协议的重要条件。

而此前谈判中，美方是否以及何时取消针对中国进口商品的惩罚性关税曾是中美谈判的难点之一。美国总统特朗普曾为了确保中美贸协执行，坚持不取消关税。

峰会移师欧洲？

而根据路透社周四早些时候的报道，有不愿意透露姓名的美国官员表示， "第一阶段"协议仍有可能无法达成，但双方达成协议的可能性更大。关于会晤地点也有不少建议，原本计划在11月中旬在智利举行的亚太领导人峰会现已取消。其中一个可能的会面地点是伦敦，双方可以在特朗普12月3日至4日出席北约峰会之后会面："正在考虑中，但还没有决定。"

欧洲和亚洲的其他城市也可能成为会面地点，但在欧洲的可能性更大，比如瑞典或瑞士。这位官员说，特朗普提出的爱荷华州似乎已经出局。

一位中国官员说，北京正在考虑在希腊会晤的可能性。习将于本周日抵达希腊，然后前往巴西，参加11月13日举行的金砖峰会。不过多位美国消息人士表示，不太可能在希腊会面。

美国政府的一名高级官员说，北京考虑到特朗普寻求2020年连任的同时还面临的国会弹劾压力，中国认为，若想得益最大，就要快速达成协议。

白宫发言人迪尔（Judd Deere）表示："谈判仍在继续，第一阶段协议的文件正在取得进展……签约地点敲定后会向外界宣布。"

中国驻华盛顿大使馆并未立即回应路透社的置评请求。

一位熟悉中国谈判立场的人士说，中国将继续敦促华盛顿"尽快取消所有关税"。

叶宣、文木 / 夏立民（路透社）