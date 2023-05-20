分析：G7對中更強硬 調停戰爭不單靠北京

（德國之聲中文網）為期3天的七國集團（G7）峰會將於週日（5月21日）落幕。會議期間，七大工業國領導人針對中國帶來的一系列挑戰——從南海軍事化到「經濟脅迫」——發出了強烈批評。

G7誓言，要共同應對中國「非市場導向政策與作為」所帶來的挑戰，包括強制技術轉讓和數據披露。他們警告，中國此舉已經扭曲了全球經濟，G7領導人意識到各國培養對「經濟脅迫」的抵抗力的重要性。

在反對「經濟脅迫」的倡議文件中，G7領導人承認與「經濟脅迫」有關的事件「正令人不安地增加」，承諾建立協議平台，以改善對「經濟脅迫」的集體評估、準備、威懾和應對。

專家認為，儘管該份文件並未直接點名，但間接提到中國「經濟脅迫」所帶來的挑戰，這些回應是「有力且詳細的」。大西洋理事會印太安全倡議的高級研究員羅伯茨（Dexter Roberts）告訴DW，鑒於這些國家與中國有不同的利益和不同程度的經濟交往，通過聲明反映的協調和團結已是「大事一件」。

G7劍指中國

除了打擊「經濟脅迫」的倡議文件，G7發布的聯合公報多處提及中國，對北京發出嚴厲警告，試圖凝聚對華政策共識。不過，公報仍指「有必要與中國在全球挑戰以及共同感興趣的領域進行合作」，且「準備與中國建立建設性和穩定的關係」。

G7領導人強調，全球主要民主國家直接向中國表達關切至關重要，其政策方針不是為了傷害中國，也不是為了阻撓其經濟進步和發展。「我們不是在脫鉤或向內轉」，而是「去風險化」。

專家表示，這顯示G7領導人已就對中國採取「積極的地緣戰略方針」達成共識，不過，他們認為與北京合作應對全球挑戰亦「不可或缺」。

「這其實也是歐洲國家近年一直在推動的，所以可以說，歐洲在塑造民主國家對華政策方面，發揮了領導作用，正如所謂『去風險化』整合所表明的那樣。」台灣國立東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）向DW表示。

針對G7的批評，中國外交部對公報表示「強烈不滿」，稱該集團的做法「沒有任何國際信譽」。北京指責G7口頭聲稱要培養和平、穩定和繁榮的世界，但實際上「阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展。」

大西洋理事會的羅伯茨告訴DW，北京的憤怒回應表明G7公報「觸動了中國的神經」，因為「（公報涉及的）文字、具體內容和領域範圍」已使北京感到被挑戰。

拉攏印度不單靠中國？

G7峰會期間另一個備受矚目的場合，是烏克蘭總統澤連斯基與印度總理莫迪的場邊會晤。這是去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩人首次當面會晤。在此之前，印度一直不願批評俄羅斯的入侵行為，其與俄羅斯持續的經濟關係也受到了國際社會的關注。

澤連斯基與莫迪20日會面，莫迪承諾，印度將盡其所能幫助結束衝突。他說，這場戰爭對世界有影響深重，不僅僅只是經濟或政治問題，而是「人類的問題」；澤倫斯基則邀請莫迪，共同努力敦促戰爭結束。

部分專家認為，莫迪願意與澤連斯基會面表明，印度可能正在「重新調整」其對當前地緣政治衝突的立場。新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎博士（Dr. Chong Ja Ian）指出：「這是印度試圖重新思考它與莫斯科的關係。」

至於澤連斯基，則是透過與莫迪當面接觸，希望使烏克蘭能夠評估談判桌上的不同選擇。「烏克蘭不打算依靠中國作為（自己和俄羅斯之間的）橋梁，因為印度也可以扮演這個角色。」莊嘉穎告訴DW，莫迪和澤連斯基的會面提醒了中國，北京並不是俄烏和談「桌上的唯一選擇」。

G7領導人希望在應對中國和俄羅斯等專制國家帶來的挑戰，達成共識。莊嘉穎認為，峰會在很大程度上實現了此一目標，但今後更重要的是，G7成員國如何將這些共識轉化為行動，「這些不同的國家如何執行他們的承諾，以及落實這些承諾的努力是否真正凝聚在一起。」

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