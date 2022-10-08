分析：谁来担任中国总理?

（德国之声中文网）中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议10月9日上午在北京召开。中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就十九届中央委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的报告讨论稿向全会作了说明。王沪宁就《中国共产党章程（修正案）》讨论稿向全会作了说明。这也是二十大召开前中共中央的最后一次全会，至少从官方新闻稿来看，新一届领导层人选依然是未知数。

在过去的十年间，习近平通过反腐败等党内运动打压了潜在的反对派，通过成立一系列自己担任组长的"工作小组"或者"委员会"将许多国家职权集中到自己手中。他被称作"领导核心"，"习近平思想"更是被写入了中国宪法。2018年，他还成功地取消了宪法中限制国家主席任期的限制。他很可能在中共二十届党代会以及其后不久的全国人大会议上确认获得第三个任期。

对手派系不可小觑

美国亚洲协会政治研究所在其"解码中国二十大"场景研究中指出，为了稳固地进入下一个乃至更多的任期，习近平迫切需要更多的亲信进入政治局等高层权力机关，并且尽可能地排除党内潜在对手。该研究认为，前领导人江泽民、胡锦涛在中共党内都有自己的势力，现总理李克强为首的"团派"也是习近平不可小觑的力量。

亚洲协会政治研究所首先分析了年龄因素，指出如果按照迄今为止的"七上八下"不成文规则，现任政治局常委栗战书和韩正很有可能退休。前者虽为习近平的长期盟友，但已72岁。后者即将年满70岁，且被认为是江泽民派系的人物，习近平也乐见其退休。

不过，李克强、汪洋、王沪宁虽然未满68周岁，理论上仍可连任一届政治局常委，但是习近平仍然会希望由更为年轻的亲信来取代他们，从而巩固自己接下去几个任期的权力。场景研究分析认为，习近平已经把取代李克强作为自己的政治优先项目，因此新一届总理人选将极为关键。

谁走谁留？

围绕这一问题，亚洲协会政治研究所列出了5种可能场景。在第一种场景中，现任上海市委书记李强可能成为国务院总理。不过，由于今年春天的上海疫情以及封城措施，李强的竞争力遭到了削弱。假如他依然出任总理，则证明习近平的政治能量空前强大。不过，作为交换，这有可能增加李克强留任政治局常委并且出任全国人大常委会主席的可能性，同时李克强的团派亲信胡春华则有可能取代退休的韩正进入政治局常委会并且担任第一常务副总理。无论如何，现任常委中必然会有一到两人留任。

二十大，谁会入常？ 习近平 中共中央政治局常委会的常委是中国拥有最高领导、决策权力的人，属于正国级党和国家领导人。总书记是常委会的首要成员领导，通常兼任国家主席，几位常委往往还兼任国务院总理、人大常委会委员长、政协主席等职务。外界普遍预测，目前的领导人习近平将在二十大上连任，继续在中共中央政治局常委中排名第一。

二十大，谁会入常？ 李克强 政治局常委名单的顺序一般按资历和职位排列，反映其在党内和政府内的地位。自江泽民以来的过去几届，排在第二位的都是国务院总理。虽然一段时间以来有关“习下李上”的流言在网络上层出不穷，但分析人士大多认为，“李上”的可能性很小。李克强本人也在今年3月人大后的记者会上明确表示，这将是他担任总理的最后一年。不过，李克强仍有可能继续留在常委中，转任其他职位。

二十大，谁会入常？ 胡春华 鉴于李克强会卸任国务院总理，将会产生一位新总理。胡春华是分析人士眼中一位热门人选。现年59岁的胡春华目前是国务院副总理，按照惯例，出任国务院总理者先要经历副总理职务。目前四位国务院副总理分别是韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤。除了胡春华，其他三位都已超过68岁——如果考虑“七上八下”这个不成文的年龄规则，那么胡春华的可能性最大。不过，胡春华和已经落马的孙政才早年间曾一并被猜测为可能的“接班人”，也被看作有“团派”背景，外界认为他和习近平的关系并不亲密。

二十大，谁会入常？ 汪洋 另一位被看作是国务院总理热门人选的是现任全国政协主席汪洋。现年67岁的汪洋曾经担任国务院副总理职务。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤对德国之声表示， “现在选总理，主要取决于习近平的标准为何，而政治忠诚会是关键”，他认为，从这个角度来看，汪洋比胡春华更适合，汪洋“跟习近平配合得蛮好的”。不过也有分析认为，习近平可能希望更年轻的亲信接班，让汪洋、李克强、王沪宁这三位67岁的现任常委都退休，或者至少其中一到两位退休。

二十大，谁会入常？ 李强 美国“亚洲协会”近日发布题为“解密二十大”的报告，分析了五种可能的“入常”情景。在情景1中，“习近平的门生李强将出任总理”。李强是现任上海市委书记和政治局委，被“亚洲协会”报告描述为“似乎是习近平对总理人选的第一选择”。报告称，李强的竞争力因为今年上海疫情管理不力受到影响，如果他仍能出任总理，“将表明习近平仍然处于非常强大的政治地位”。

二十大，谁会入常？ 丁薛祥 “亚洲协会”的“解密二十大”报告也指出，丁薛祥、李希、陈敏尔等与习近平比较亲密的官员可能在二十大上得到重用。在其他一些坊间盛传的版本中，新的常委名单中也包含丁薛祥。现年60岁的丁薛祥是中央书记处书记、中央办公厅主任。他在习近平2007年短暂出任上海市委书记期间获得习提拔，被看作是习近平的核心幕僚之一。

二十大，谁会入常？ 陈敏尔 另一位被外界看好的习近平老部下是重庆市委书记陈敏尔。在习近平主政浙江时，陈敏尔担任浙江省委宣传部长，在习近平领导下工作。陈敏尔在2017年孙政才落马后接任重庆市委书记，在当地誓言要“肃清薄熙来、孙政才余毒”。在“亚洲协会”报告的情景4中，“假设习近平的权力不受约束，那么（目前常委）李克强、韩正、汪洋、王沪宁和栗战书都会被年轻的、绝对忠诚的习近平盟友取代。丁薛祥、李强、陈敏尔、黄坤明和李希是这里的潜在人选”。

二十大，谁会入常？ 李希 美国政治学者史宗翰认为，如果继续是“七上八下”，最有可能补位的是丁薛祥和李强。如果改为 “六上七下”，那么李强、丁薛祥，陈敏尔和广东省委书记李希也有望入常。广东是中国经济大省，李希本人也被看作受到习近平信任。不过，史宗翰认为李希是独立派系，表示李希以及汪洋、胡春华担任常委会有利于中共内部的政治精英自主性。

二十大，谁会入常？ 黄坤明 在谈到二十大可能的人事布局时，台湾政治大学东亚研究所教授王信贤提到了四位值得关注的人物：李强、丁薛祥、黄坤明及何立峰。前三位都是现任政治局委员。黄坤明是习近平的老部下，目前担任中宣部部长，是习近平宣传战略的主导者。有观点认为，黄坤明未来可能接替王沪宁主管意识形态。王信贤说，“黄坤明在宣传与意识形态部分帮习近平立下大功”， “蛮有机会入常，也会接下宣传的位置”。



在第二种场景中，汪洋将会出任总理，而李克强则将彻底退休。年轻的团派人物胡春华也将无法成为政治局常委。而接替韩正的人选则会是现任上海市委书记李强。王沪宁和赵乐际将留任政治局常委，并转兼全国政协以及全国人大常委会主席。赵乐际原本兼任的中纪委主任职位，则将由新晋常委兼任，这一人选可能是丁薛祥、陈敏尔等习近平的亲信。原先由王沪宁负责的主管意识形态工作的中央秘书处，也将由习近平亲信掌管。

第三种场景的可能性则相当低："七上八下"年龄规则被摒弃，70岁的韩正出任总理，习近平的权力地位遭到明显削弱。同时，李克强也依然留任政治局常委，并转兼全国人大常委会主席，汪洋则继续担任全国政协主席。这意味着在7人政治局常委会中，习近平将面临李克强、汪洋这两名团派成员以及韩正这一江泽民派系人物。王沪宁在这种场景下将退休，留任的赵乐际将接管他的意识形态工作。习近平的亲信李强依然有望进入政治局常委会，但是只能排名最末，成为第一常务副总理。中纪委掌门人则将由陈敏尔、丁薛祥等习近平亲信出任。

第四种场景的可能性也不高：习近平获得了几乎不受限制的权力，让自己的亲信全面取代了李克强、韩正、汪洋、王沪宁、栗战书。为了展现出一些宽宏大量，习近平仍然有可能让胡春华等其他政治派别的人进入政治局常委会。

第五种场景则是政治局常委从7人增加到9人。假如习近平的地位遭到削弱，对手派系的人选出任总理，这种场景就很有可能发生。届时，习近平可以凭借扩大的政治局常委会来平衡派系力量，为更多的派系任命制造空间。同时，习近平自己的派系也会要求扩大常委会来为更多的年轻人创造机会，并且着眼于打造下一代领导人。

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