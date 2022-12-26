 分析：西方对俄制裁未达预期破坏效果 | 经济纵横 | DW | 28.12.2022

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经济纵横

分析：西方对俄制裁未达预期破坏效果

国际货币基金组织预计，俄罗斯经济今年衰退幅度仅为3.5%。这意味着，西方祭出的一系列经济制裁措施仅发挥了很有限的效果。造成这一现象的原因是什么？西方制裁是否有能力在今后对俄罗斯经济造成更大的破坏？

俄罗斯鞑靼斯坦的一处油井

俄罗斯鞑靼斯坦的一处油井

（德国之声中文网）整整十个月前，俄罗斯发动了对乌克兰的侵略战争。西方国家虽然没有直接进场与俄罗斯开战，但是其祭出的一系列经济制裁措施，也同样是有力的武器，

然而，俄罗斯在军事上的表现出人意料地差劲，在抵御经济制裁方面倒是出人意料地表现出色。今年春天战争刚开打时，许多经济学家都预测，俄罗斯经济将会随着西方制裁而崩盘，国际货币基金组织甚至预计俄罗斯今年度的经济负增长率将会是8%-9%。

中俄东线天然气管道在黑河的过境站已经在2019年投入运营

中俄东线天然气管道在黑河的过境站已经在2019年投入运营

在此后几个月间，这个预计值不断地经历调整。临近年关，国际货币基金组织再度发布俄罗斯经济预测：本年度衰退3.5%。

部分经济学家认为，这是因为西方制裁的效应还未全部显现，真正的破坏将出现在2023年。然而，国际货币基金组织的最新预测是：2023年度俄罗斯经济更是仅衰退2.3%。世界银行、德意志银行的预估值也仅仅是略差于-2.3%。

各大机构都基本得出了同一结论：俄罗斯经济即便在2023年也不会因为西方制裁而崩盘。

依然坚持和俄罗斯做生意的西方企业

俄罗斯经济为什么不崩盘？

石油和天然气是俄罗斯的最主要出口商品。俄乌战争爆发后，西方虽然大幅减少了俄罗斯油气的购买量，但是在全球能源市场上，油气价格大幅飙升，导致俄罗斯在出口量暴跌的情况下依然能大赚一笔。而且，西方国家并非突然减少俄罗斯能源购买量，而是逐步降低。比如欧盟要到2023年初才会全面停购俄罗斯石油。

此外，依然有大量西方企业没有撤离俄罗斯，只有一小部分出于道义压力或者出于制裁造成的经营困难而停止了俄罗斯业务。而且，不少撤离俄罗斯的西方企业，其实是把其在俄业务出售给了俄罗斯本土企业，所以这部分业务依然在运转，也就是仍然在为俄罗斯经济做贡献。

即便一家西方企业彻底关停了其俄罗斯业务，俄罗斯也会努力让本国或者其他国家企业填补空缺，尤其是来自亚洲国家的企业。比如，德国大众撤出了俄罗斯市场，中国汽车厂商就在迅速填补空缺。

因此，西方企业撤离也没能给俄罗斯经济造成太大损害。诚然，这会造成一时的短缺，但是并不持久，也不全面。

对俄原油制裁后将产生怎样影响？

俄罗斯的苦日子还在后头？

不少经济学家认为，西方制裁的效应需要一定的时间才会显现，俄罗斯经济今后会越来越差。他们的依据是：西方制裁已经让俄罗斯无法获得许多必要的零部件，长此以往俄罗斯企业里的机械设备、飞机、农业机械乃至军事装备都不得不报废。而且，俄罗斯经济高度依赖资源出口，就算能够增加对印度、中国的油气出口量，但是这部分增量并不足以填补欧盟削减购买量所留下的缺口。

除却西方制裁，战争本身也对俄罗斯经济造成了巨大影响。许多青壮年男子被征召参战，导致许多行业出现了劳动力短缺。战争也在极速消耗俄罗斯的国家财政资金，其总额的1/3被用于安全与国防，长此以往必然对经济造成不利影响：基础设施、教育科研获得的投资将相应减少，受损的是俄罗斯经济的长期竞争力。

（德意志电台、外交事务杂志）

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

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