 分析：荷兰或将按照美国要求 限制ASML对华售后服务 | 经济 | DW | 07.04.2024

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经济

分析：荷兰或将按照美国要求 限制ASML对华售后服务

美国要求芯片制造巨头阿斯麦（ASML）停止为中国客户提供部分售后服务，对于荷兰政府来说，是个外交和商业的棘手难题。不过，有迹象显示，荷兰会继续在出口限制上与华盛顿保持一致。

ASML Chip Hersteller

无论在外交上，还是商业上，荷兰政府是否要依照美国的要求，限制ASML对中国客户的服务，都是棘手的难题

（德国之声中文网）路透社本周引述消息人士称，美国政府将对荷兰施压，要求其芯片巨头ASML限制对中国的部分设备提供服务。

分析认为，尽管荷兰首相吕特不愿作出一刀切的限令，但其公开表态以及荷兰的国家安全利益意味着，未来中国客户阿斯麦产品的维护申请可能批准得很慢，或者被否决。

而这对于中国建立本土芯片产业的雄心则是一个打击，因为阿斯麦产品几乎无法替代，而如果不加以维护，时间一长会出现故障。

与此同时，对吕特政府而言，想要阻止阿斯麦这家荷兰最大的公司向海外转移的计划，也变得更加复杂。

中国对俄罗斯支持令荷兰担忧

目前的一个重要因素是荷兰的国家安全，特别是荷兰在俄乌战争中对乌克兰的支持。

吕特是有望成为北约下任秘书长的人选。上周，吕特访问北京时，与中国国家主席习近平会晤。

他此后表示，考虑到荷兰正在为乌克兰提供F-16战机，中国对俄罗斯的支持是个严重的问题

“至关重要的是，中国要理解，俄罗斯（在乌克兰）一旦获胜，将会对荷兰以及欧洲构成刻不容缓的威胁”，吕特说道。

中国媒体报道说，习近平向吕特表示，人为制造科技壁垒、割裂产业链供应链，只会导致分裂和对立。

尽管北京表示在乌克兰冲突中保持中立，但习近平与俄罗斯总统普京有着战略联盟关系。

而荷兰则认为，俄罗斯应为2014年马航MH17在乌克兰东部被击落负责。当时，机上198名荷兰籍人员死亡。此外，荷兰也是海牙国际刑事法庭所在地，该法庭以战争罪指控对普京下达逮捕令。

吕特呼吁中国采取更多行动避免俄罗斯获得军民两用物资，--比如阿斯麦的设备以及用这些设备生产的芯片。

China Peking | Treffen zwischen Premierminister Mark Rutte und Präsident Xi Jinping

吕特上周访华期间，习近平表示人为制造科技壁垒只会导致分裂对立。吕特则对中国支持俄罗斯表示忧虑

荷兰外交部：个案审查

监管出口的荷兰外交部周四表示，面向中国的出口许可证颁发与对其它国家一样，都将经过个案审查，评估可能用于军用的风险。

但鉴于习近平军民融合的政策，荷兰官员很难在遥远的欧洲作出决定。

对阿斯麦而言，损失则是逐渐和有限的。产品维护占其收入的约二成，中国则是该公司仅次于台湾、韩国的第三大市场。

过去三年，阿斯麦向中国售出了100亿欧元的设备，有很多并不受出口限制。部分产品出售给在中国的外企，比如SK海力士以及台积电。

个别在审批中被拒绝的中国芯片制造商或厂商则可能遭受沉重打击，因阿斯麦设备对于芯片制造十分关键且难以取代。

不过，专家表示，迄今为止，中国芯片制造商对于美国发起的制裁展现出惊人的韧性，未来会继续寻找途径绕过限制。

一位美国的中国问题及半导体问题专家特廖洛（Paul triolo）表示：“切断售后服务会不可避免地损害设备性能。制造商必须想方设法尽量延长这些设备的使用期。”但他也指出，长期而言，则需要寻找其它的变通方法。

（路透社）

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