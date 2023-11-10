分析：英伟达将发布面向中国市场三款新芯片

（德国之声中文网）在美国政府收紧向中国销售高端人工智能芯片的限制不到一个月后，英伟达（Nvidia）计划面向中国市场发布新的人工智能芯片。

芯片行业时事通讯《Semi Analysis》称，英伟达这些新的芯片名为HGXH20、L20PCIe和L2PCIe，最快可能在11月16日发布。报告发布后，英伟达的股价在午盘交易中上涨了3.3%。

根据该通讯对芯片规格的分析，即将发布的芯片包含了英伟达最新的人工智能功能，但为了符合美国的新规则，削减了部分计算能力。

当被问及该报告时，英伟达拒绝置评。白宫和美国商务部没有立即回应置评请求。

上个月，这家以图形处理器（GPU）主导人工智能市场的美国人工智能芯片巨头表示，华盛顿宣布的新出口限制措施将阻止其销售两款经过改良的先进人工智能芯片——A800和H800——这两款芯片都是去年为了满足当时的出口规定特地为中国市场开发的。

新规定对芯片的计算能力设置了上限。这些规定还包括一个被分析师称为“灰色地带”的区域，在这个区域内，芯片可能仍被允许运往中国，但需要获得许可证。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”



英伟达过于激进？

富国银行（Wells Fargo）分析师瑞克斯（Aaron Rakers）在给客户的一份说明中写道，英伟达报告的三款芯片似乎都低于新规定中计算能力的绝对上限，但其中一款似乎处于灰色地带，需要获得许可证。

“虽然我们认为这三款新GPU的推出是一个利好消息，但我们预计投资者会质疑（英伟达）在规避美国限制方面是否有些过于激进，最终可能导致（美国政府）进一步采取行动。”雷克斯写道，并指出英伟达约四分之一的数据中心芯片收入来自中国。

英伟达称，其顶级游戏芯片之一RTX4090也受到了新规定的影响。

10月24日，英伟达表示，由于美国监管机构提前了原定的最后期限，这些限制措施将立即生效。

在中国70亿美元的人工智能芯片市场上，英伟达占据了90%以上的份额。分析人士称，美国的限制措施可能会为华为公司等中国企业创造进军本国市场的机会。

知情人士透露，中国互联网巨头百度今年向华为下了一份规模不小的人工智能芯片订单。一位消息人士称，百度在美国宣布限制措施之前就下了订单，因为它正在为将来无法再从英伟达采购芯片做准备。

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