分析：芯片界忧两岸战火 但台湾无可替代

（德国之声中文网）今年8月中国对台湾周边海域封锁和导弹威胁，让半导体行业开始考虑曾经看似遥远的风险：这个世界重要芯片产地可能面临战争。

据路透社采访的15位半导体高管称，从起草应急方案到打探台湾之外的制造能力，一些公司现在正在权衡，如果中国攻击或限制进入这个民主岛屿，应该如何应对。

这些高管说，虽然台湾几十年来一直生活在中国的威胁之下，偶尔会出现高度紧张局势，但8月初美国众议院议长佩洛西访问台北之后的军演仍然让人们神经紧张，担心两岸关系进一步恶化。他们要求不透露自己及其公司的身份。

中国声称台湾是自己的领土，而台湾政府拒绝接受中国的主权要求。

台湾是世界上先进芯片的最大产地。台湾公司台积电（TSMC）是世界上最大的芯片制造合同商，也是苹果公司、英伟达和高通公司等大公司的供应商。

从iPhone、洗衣机、汽车到战斗机，数码机器都离不开芯片。

这些高管表示，全球很难迅速摆脱对台湾高科技芯片的依赖，但该行业面临着日益增长的地缘政治挑战。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 美国众议院议长金里奇率团访台（1997） 1997年4月初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾，成为美中建交后访问台湾的最高级别美国官员。不过，金里奇当年出访台湾前先拜会了时任中国第一把手江泽民。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系。在访问台湾、会晤时任总统李登辉之后，金里奇称，他曾告诉中国领导人“我们会协防台湾”，中国回答道，没有发动袭击的意图。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。

台北和美国的高层互动 美国国会众议院议长佩洛西访台（2022） 2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。” 作者: 乐然



在佩洛西访问后的一周内，台湾美国商会调查的受访者中，有40%的人说他们的公司正在更新或即将更新在台湾的危机应对或连续运营计划。

一位与台湾有业务往来的大型外国公司的芯片主管说，他们公司被客户问及其业务的连续性计划，他们又以同样的问题询问台湾的供应商。

他说：“没有人曾经真的在他们的业务连续性计划中强调过任何形式的军事威胁，现在开始强调了。”他说，中国的军事演习表明台湾可以很容易地被封锁，管理层已经开始为供应中断和其他情况做计划。“我认为没有人相信政治环境会变得更好。”

有人说，芯片制造商的存在为台湾提供了一个“硅盾”——中国动用武力要更加谨慎，而美国也不愿意让台湾落入中国手中。虽然台北政府刻意淡化这一说法，但是也希望避免作为其经济支柱的半导体行业遭到削弱。

8月下旬，来自台湾外交部、经济部和最高军事智库的官员在台湾美国商会开了一次闭门会议，认为台湾仍是芯片投资的安全之岛。

台湾之外，选择无多

一位非台湾芯片公司高管说，在佩洛西访台之后，有更多公司与他联系，讨论各种选择，但这些讨论还没有转化为新的订单。他拒绝透露相关公司的名称。

这位高管说，“人们正在考虑，如果我有选择，我还能去哪里，才能确保我的设备及供应链在导弹来袭时尚有替代方案？”

但是，这位高管说，涉及到尖端技术时，除了台积电之外，没有其他的选择。

高管们告诉路透社，台湾半导体行业的效率很难复制。

另一家在台湾开展业务的大型外国芯片公司的一名高管说，虽然中国军演迫使他们更仔细地思考未来在台湾投资的风险，但撤出并不在考虑之列。

他说：“最大的发言权仍然是商业和财务本身。”

台湾国家发展委员会主任委员龚明鑫上个月告诉记者，全球主要的芯片公司在未来五年内将在台湾进行高科技投资约2100亿美元。

德国科技巨头默克集团也正在台湾加倍投资。

去年，默克公司宣布在未来5到7年内对台湾投资5亿欧元。台湾默克集团董事长李俊隆在佩洛西访台后告诉路透社，默克公司没有改变投资计划，因为对芯片的需求正在成倍增长，台湾仍然是世界上最大的半导体材料市场。

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

产品之外，所为有限

台湾一家大型科技公司的高管说，在中国军演之后，该公司开始每天制作地缘政治报告，以安抚外国客户，目的是让他们知道自己正在认真对待这个问题——而不是真的担心战争风险。

这位高管说，“台湾已经习以为常。但是，如果在海外的公司管理者看来，情况的确令人震惊。”

然而，另一家台湾芯片公司的一位高管说，该公司还没有因为军事紧张局势而收到来自外国客户的显著压力。

“他们明白，无论如何拽住我们的胳膊，我们（在这方面）能做的都很少。”这位高管说。

上个月，当被问及两岸紧张局势是否会影响其业务时，台湾芯片制造商旺宏国际董事长兼首席执行官吴敏告诉记者：“我们当然会担心。”但是他说，担心无济于事。

他说：“相反，我们只是继续投资，拿出越来越好的产品。”

（路透社）

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