分析：自信的中国为拜登带来什么难题？

（德国之声中文网）美国进入拜登主政时代，这位新任总统面对的是一个更自信的中国，尤其在美国国会山庄骚乱事件之后，中国共产党马上抓住机会吹捧它的「中国梦」。中美关系不单止很可能成为拜登最大的外交挑战之一，还会对全世界造成巨大影响。只要稍有差池，都可能意外地触发西太平洋地区的冲突，而中国海军力量正在该区抗衡美国。

前总统特朗普时代的贸易战虽然驱使部分企业把生产线撤出中国，令越南等地从中获利，但仍然重创中美两国的农民。如果全球最大的两个经济体拒绝对话，那么在气候问题等其他国际议题上都难以取得进展。随着中国变得更有自信，它可能在科技、领土主权和人权问题展现更强烈的反弹。回望2008年环球金融危机之际，当年中国所受的打击相对较小。北京也是从那时开始踏上更强硬的外交之路，包括在南海争议水域填海造地、在推特打舆论战等等，中国相对成功的抗疫对策可能进一步确定这个做法。

美国也改变了路线，纵然各界不一定时常认同特朗普的做法，但民主和共和两党皆公认中国为竞争对手，以及支持更强硬的对华策略。若拜登软化对华手腕，例如撤销入口关税或其他前任的对华措施，那他就要准备好面对抨击。目前拜登最迫切的任务是解决国内问题，将会给予中国喘息空间推动它的议程--无论是发展高科技、台海主权问题或中印边界争议。

美国前驻港总领事唐伟康（Kurt Tong）预计，未来数年中美关系仍会僵持，一方面中国不会改变做法，另一方面不悦的美国也不会改变态度。目前在华盛顿经营一个亚洲事务顾问组织的唐伟康告诉美联社：「我认为未来两国的分歧会多于共识，不会出现太多突破。」拜登指出美中在特定范畴中有合作空间，包括气候问题、朝鲜核武发展等，但即便在这些议题上，两国也并非经常意见一致。

新冠疫情下此消彼长？

最初在中国爆发的新冠疫情，现在已经被习近平为首的中共转化为中国成功抗疫的故事。北京借疫情正当化中共的一党威权统治，当局搜捕公民记者和禁绝关于抗疫的批评声音。但是全球多国抗疫失败，变相为中国「加分」。

拜登接手的美国正深陷疫情困扰，死亡人数节节上升，防疫限制措施令经济节节衰退。反观中国现在仅出现小型爆发，民众生活大致如常，经济也保持增长。华盛顿的战略与国际研究中心中国项目主管葛来仪（Bonnie Glaser）分析：「中国应对许多议题都贯彻同一个主轴，那就是把差劣的管治归咎于民主和美国模式。」

虽然在中国，人们因为恐惧清算而不敢公开批评中共，但人民大学学者牛军认为，客观而言中国的迅速走出疫情阴霾理应提升公众的信任度。牛军说：「对黎民百姓来说，逻辑很简单。」他认为，疫情引发大众思考和讨论哪种管治模式更加有效。武汉是中国疫情最严重的地方，民众刘先生带着女儿在街头散步。如今他说：「党的政策很好，我们的政策不像外国那样，我们的很好。」他向记者说：「我们听党的话。」

中国在控制疫情方面比西方国家更为成功

中共会否输出中国管治模式，作为民主以外的另一选项，此刻仍然不清晰。但是中国官员强调不同国家会选用不同的制度，而他国必须尊重这些差异。唐伟康认为：「随着中国变得愈来愈自信，它可能会试图塑造其他国家的内部运作或思考模式。」他也同时补充：「不过我觉得，似乎他们不想让任何人借此批评中国的不是以至疏远它。」中国领导人希望该国获得平等的待遇，并愿意利用其经济成长和军事力量找出自己的路。

Phoebe Kong/石涛（美联社）

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