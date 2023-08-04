分析：習近平為何派「外人」接管火箭軍？

（德國之聲中文網）中國火箭軍日前傳因貪腐或洩密而遭整肅，原高層消失公眾視野。種種未經官方證實的謠傳蕩漾之餘，原屬海軍的王厚斌接任火箭軍司令員、本在空軍服役的徐西盛則接任火箭軍政治委員。此事不僅被認為是中國軍方高層10年來最大規模的換血，由2名本在海空軍服役的「外人」來接管對火箭軍，更引發外界臆測。

習近平用人唯「忠」？

美國智庫「亞洲社會協會政策研究所」的高級研究員莫里斯（Lyle Morris）告訴DW，火箭軍的人事震盪實屬罕見，加上被換上的兩人又都不熟悉火箭軍。他認為，這與其說是單純的人事調動，不如說是出於政治動機的「權宜之計」，為的是在火箭軍內部發生動盪後，填補上習近平信任的人選。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也向DW表示，火箭軍是高度專業的軍種，負責解放軍的核子武器及彈道飛彈，習近平卻將火箭軍將帥大位交給來自海、空軍的「外人」，可能是出於整治火箭軍內部的動機。他解釋，王厚斌、徐西盛沒有在與核武相關的軍種服役過，反而是「走黨籍出來」的角色，此次的人事調動可看作「內部管理」，派習近平信任的人去展開治理、整頓。

林穎佑質疑，這也可能讓外界質疑：解放軍會不會開了倒車，回到「外行領導內行」、用人「先求『紅』才求『專』」的狀況。他解釋，儘管解放軍整體的作戰實力已隨著中國的軍改和科技進步 ，有了大幅度成長，但戰爭還是「人」來進行的；若上級無法知人善任、以專長專才為優先，對解放軍的未來將是一大挑戰。

林穎佑還表示，這波動盪也透露了中國政局的蛛絲馬跡。二十大之後，外界多認為習近平已「非常有把握地掌權」中國政壇；但繼中國外長秦剛消失之後，中國軍方又發生大規模換血，這凸顯了，習近平的權柄也許並不如外界想像的穩定。

「是不是他掌權的內部又會有其他的動盪的因素？比如說鬥垮其他政敵之後，他自己內部會不會又出現新的敵人？」他說。



解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



影響中國對台方針？

火箭軍職務與導彈高度相關，外界多半認為其在中國侵台藍圖中，扮演重要角色。有輿論推測，火箭軍大規模換血可能暗示著，中國對台戰略的變化。

流亡美國的前中國海軍司令部中校參謀姚誠，他自稱與王厚斌同鄉、曾待過同一部隊。他在自己的YouTube頻道上表示，他認為王厚斌為參謀出身、擅長規劃及組織作戰，習近平派他擔任火箭軍司令，很可能就是在為攻台做準備。

台灣軍事專家林穎佑則持不同看法。他認為，此事並不會太大幅度地改變中國的對台方針。林穎佑表示，火箭軍在中國解放軍中始終扮演很重要的角色，「不會換幾個人就代表他們能力有問題」。他進一步以俄烏戰爭為例，稱火箭軍換帥暗示的「嚴重貪腐」，才是外界評估此事時應關注的焦點。

林穎佑主張，比起「戰術」，俄軍內部「防彈有問題、子彈沒有運到」等「裝備貪腐」問題，才是造成俄方進攻失利主因。此時中國解放軍爆出貪腐，外界也會思考，中國軍方會不會也有和俄軍一樣的問題

美國智庫專家莫里斯則指出，火箭軍的能力會否因此次動盪遭到損害或質疑，目前尚無人能確定，但他確實認為，火箭軍的聲譽可能會受到打擊。他告訴DW，此次負責中國全軍反腐敗調查工作的是中央軍委委員張升民，而他也是火箭軍的上將，「自己人追查自己人」的情況耐人尋味，也讓人好奇中國下一屆黨代會的中央軍委中，還會有多少成員來自火箭軍。

莫里斯認為，最後的人數也將揭示習近平對火箭部隊的信任程度。倘若火箭軍已失信於習近平，中國中央軍委的高層中，或許將很難看到火箭軍成員的身影。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



（DW記者李宥臻對本文報導亦有貢獻）

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