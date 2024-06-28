分析：美国大选首场辩论会对拜登而言堪称“灾难”

美国总统大选首场候选人辩论于27日登场，现任总统拜登与前总统、共和党参选人特朗普针对多项议题正面交锋，内容涉及通胀、堕胎、移民及区域安全等。不过拜登沙哑的嗓音和多次语无伦次的表述让民主党政客对拜登作为候选人表示出“担忧”。

（德国之声中文网）这是现任美国总统和前任总统之间的第一场电视辩论，很是不同寻常。距离2024年美国大选还有4个多月的时间。现任总统拜登和共和党总统候选人特朗普于当地时间周四晚（6月27日）在亚特兰大第一次面对面“交锋”，双方争辩的议题包括移民和经济等等。

外界对这场电视辩论会得出的第一印象是，民主党陷入了麻烦之中。拜登的嗓音听起来十分沙哑。选举圈的一些人士后来将其归咎于感冒。这原本不是什么大问题，但是这却让这位81岁的老人显得格外虚弱。拜登的年龄在整个竞选过程中一直是争论的焦点。

弗吉尼亚大学政治中心选举分析师科曼（J. Miles Coleman）在接受德国之声采访时说：“如果（拜登团队）提早对外透露（拜登感冒咳嗽）这一事实，人们就会有一些预期，对他（拜登）的评价也会更仁慈或更宽容一些。”

拜登无法证明自己“适合担此职务”

辩论后舆论对拜登的评价并不友好，这不仅仅是因为他声音嘶哑。观众们也不需要特朗普时不时地指出，拜登的许多语无伦次的句子没有任何意义。

对于民主党的坚定支持者们或“永不支持特朗普”阵营的选民来说，这样的电视辩论不太可能产生太大影响。但对于那些尚未下定决心的人来说，辩论会是一个机会，可以听取两位候选人对关键问题的看法以及他们如何表现自己。在周四的活动之前，人们最担忧的两个主要问题是：拜登是否足够灵活，以消除人们对他年龄的担忧；特朗普的表现是否能配得起总统一职。

专家们说，拜登肯定没有实现自己的目标。

2011年前曾担任奥巴马的美国总统府资政的阿克塞尔罗在接受CNN采访时说，拜登未能给人留下精力充沛的印象，有时甚至显得有点迷失方向。 图像来源: Michael Reynolds/EPA

德国之声驻华盛顿首席记者泊尔（Ines Pohl）说：“没什么可粉饰的：这场辩论对拜登来说是一场灾难。拜登今晚的主要目标是证明他适合担此重任，但他失败了。”

2011年前曾担任奥巴马的美国总统府资政的阿克塞尔罗（David Axelrod）在接受CNN采访时说，拜登未能给人留下精力充沛的印象，有时甚至显得有点迷失方向。

弗吉尼亚大学政治中心选举分析师科曼说， 78岁的特朗普虽然只比拜登年轻几岁，但他看起来比现任总统年轻十岁。

特朗普拒绝回答问题

特朗普更好得实现了自己的目标，展现出一些总统风范。同2020年与拜登的第一次辩论不同，特朗普并没有不断打断对手。也可能是因为没有轮到他发言时，他的麦克风被关闭了。当晚最不像总统的行为也来自拜登，而不是特朗普。拜登取笑特朗普的体重。

特朗普在当晚多次无视主持人的提醒，他没有回答有关儿童照管或者有关他年龄的问题，而是一次又一次地回到他最喜欢的话题上：由于拜登的政策造成的非法移民问题如何摧毁这个国家。

特朗普还在辩论中公然撒谎不止一次。他声称在他担任总统期间，美国边境是“我们国家历史上”最安全的。但根据波因特学院（Poynter Institute）事实核查人员的说法，特朗普任期内进入美国的非法移民数量高于奥巴马执政时期。

周四的电视辩论会上，特朗普试着两次转移话题后最终表示，如果2024年的选举是“公平、合法和良好的选举”，他将接受选举结果，但没有具体说明这意味着什么。 图像来源: Justin Sullivan/Getty Images

特朗普：在接受大选结果的问题上态度躲闪

辩论会的关键时刻之一：特朗普拒绝表示他是否会接受即将到来的选举结果，无论谁获胜。

这不禁让人想起了上次选举后发生的事情。2020年，特朗普拒绝接受他的选举失败，并声称民主党操纵了结果。即使在重新计票和法庭判决证明不存在选举舞弊后，他仍然坚持自己对选举舞弊的说法。这种态度在一定程度上鼓励了特朗普的右翼支持者于2021年1月6日冲进国会大厦，试图破坏民主政权移交。

周四的电视辩论会上，特朗普试着两次转移话题后最终表示，如果2024年的选举是“公平、合法和良好的选举”，他将接受选举结果，但没有具体说明这意味着什么。

民主党“陷入慌乱”

拜登总体上表现混乱，甚至在民主党最具优势的议题领域，他也无法提出有力的观点，例如就特朗普的刑事定罪对其进行抨击，或者将自己描述为女性生育权利的捍卫者。拜登承诺在全国范围内恢复宪法规定的堕胎权利，最高法院在2022年通过特朗普任命的三位保守派大法官的投票取消了这一权利，但由于拜登的表现乏善可陈，这一承诺并未真正兑现。

辩论结束后，人们立即讨论民主党是否还能在8月的民主党全国代表大会之前或期间提名另一位候选人竞选总统。CNN记者表示，虽然没有指名道姓，但是民主党政客表达出对拜登作为候选人的“担忧”。

德国之声驻华盛顿首席记者泊尔曾报道过2020年的美国大选。她说，拜登在辩论中的表现不佳“引发了关于民主党如何阻止拜登再次参选的讨论”。其中的一个做法就是召开党代会，让代表们选出另一位候选人。她表示，回顾过去几十年的美国政治，这种做法极不寻常。

她说，现在不是平常时期，“民主党正处于惊慌之中”。

美国大选电视辩论 选民意兴阑珊 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。