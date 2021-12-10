分析：立陶宛为何逆行挑战中国？

（德国之声中文网）立陶宛首都维尔纽斯 J. Jasinskio大街16b是一幢普普通通的办公楼，今年11月底搬进一个新租客后，激烈的争吵开始了，不是因为新租客举止不当，而是因为挂在门上的牌子让一些人不高兴了。牌子上写着："驻立陶宛台湾代表处" 6500公里以外的北京甚至为此非常愤怒。

在当前的世界上，台湾能以正式名称"中华民国"登场的国家已经很少，它们都算不上经济上的重量级国家：马绍尔群岛、危地马拉、圣卢西亚以及非洲的斯威士兰。中国视台湾为领土不可分割的一个省份，同台湾建立任何形式的外交关系等于向"一个中国政策"宣战。很多以前同台北持有外交关系的国家纷纷转向与北京建交，尤其在蔡英文总统执政以来，这一趋势发展得很快，22个友邦中还剩下15个。

但现在，欧洲小国立陶宛却逆潮流而行：今年11月底立陶宛允许台湾在欧洲的土地上设立外交办事处。这是18年来首次出现的新情况。

多次向中国说不

这不是第一次立陶宛向中国发难。今年9月，立陶宛国防部长正式号召国民不要购买中国制造的手机，他建议，已经买了的，赶紧扔掉。此前一项国家级调查显示，相关手机内安装了随时可以激活的审查技术。此外，立陶宛已将中国提供商排除在5G网的建设之外。还有，今年年初，立陶宛作为唯一一个国家宣布离开中国同中、东欧国家的合作论坛即所谓的"17加1机制"。

维尔纽斯的行为无疑让北京非常恼怒，《环球时报》发表评论，"这个国家的人口还没有北京的朝阳区多，它就是打架的大象脚底下的一只老鼠，甚至跳蚤。"

大象反扑

果然，台湾在立陶宛设立代表处后，大象立即猛烈反扑。11月底，北京宣布两国关系从大使级降低到代办级，撤回长驻维尔纽斯大使，宣布对方驻京大使为"不受欢迎的人"。紧接着，中国中断了同立陶宛的贸易往来。环时的另一篇社论使用了这样的标题："惩罚立陶宛当局，要像打一只苍蝇一样"。文章要求，"但要注意别脏了手，污了墙，不要碰倒、打碎桌上的钟表或花瓶。"

德国科学与政治基金会（SWP）的波罗的海沿岸三国问题专家朗格（Kai-Olaf Lang）认为，中国国家媒体的腔调非常激烈，"立陶宛听见了。"他认为，立陶宛政府觉得其台湾路线更多得到的是一种认可。"那边人认为，我们现在不能屈服"，朗格说，立陶宛也的确能做到这一点，"2020年立陶宛对中国的出口仅占1.1%"，来自中国的进口仅略高于这个比例，因此，"它不会给这个国家带来大问题"。

但日前路透社报道，中国向一些跨国公司施压，要求其断绝与立陶宛的商业合作，否则将被排斥于中国市场之外。

政策受到道德影响

同许多国家不一样，立陶宛在奉行对华政策上不必过多考虑经济利益，此外，还因为自身曾是苏联加盟共和国的历史，该国尤其对共产党领导的政府持怀疑态度。1990年，它曾是第一个宣布脱离苏联的国家，从今天的眼光看，它面对强大莫斯科而奉行的政策是成功的。

朗格认为，自从独立以来，立陶宛的政策受到很强的道德因素的引导，自由、民主和人权是它特别认同并崇尚的价值观。

这一倾向自2020年秋天以来得到进一步加强。那时，正值白俄罗斯总统选举过后该国出现大规模抗议浪潮，立陶宛的政府改选换届。朗格说，很多立陶宛人从白俄罗斯想起自己以前为自由而战的历史，因此，新成立的自由保守派政府将"反对各类侵犯人权和民主"以及"保卫从白俄罗斯到台湾的世界自由"写进了执政纲领。

的确，人们看到立陶宛政府正在践行以上政策，为来自白俄罗斯的政治流亡者提供庇护，比如白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅(Sviatlana Tsikhanouskaya)目前便生活在维尔纽斯。

华盛顿作靠山

从历史上看，立陶宛同北京、莫斯科以及明斯克的关系一直处在较为紧张的状态。它所需要的支持来自华盛顿。

朗格解释说，安全政策是个难题，"但对此的回答不能是软化政策、求得其乐融融，而是说，我们必须坚持到底！"朗格说，立陶宛的国家安全保险压在了美国领导的北约上，立陶宛是其成员国。华盛顿正在因为对华政策以及针对俄罗斯的政策同欧洲国家讨价还价，而此时的立陶宛表现出不愧为美国的忠实伙伴，"一方面试图击退俄罗斯，另一方面，向华盛顿发出信号：遏制中国上，我们的方向是一致的！"

有了这一安全靠山，立陶宛正在发出呼吁，要求欧盟执行更强硬的对华路线。今年9月，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）说，"我们要的不是17加1，而是27加1"，意指欧盟27国在对华问题上必须保持一致。

立陶宛同中国的关系恶化以来，目前，似乎在欧盟层面出现了新动向。上周三（12月8日），欧盟外交代表博雷利（ Josep Borrell ）宣布，欧盟将同任何形式的政治压力和胁迫行为做斗争，如果它们是针对某一个成员国的。

这是欧盟向北京释放出的坚定信号。这样看来，维尔纽斯J. Jasinskio大街 16b号的那块门牌还会挂很长时间。

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