分析：特朗普遇刺会否撼动美国大选？

美国前总统特朗普13日遭遇暗杀未遂事件震撼世界。现任总统拜登除了谴责政治暴力外，也呼吁各方团结。这起刺杀案是否会为选情投下变化球，使选情对特朗普更加有利？

（德国之声中文网）美国前总统特朗普週六（7月13日）在宾州的竞选活动上，遭到一名20岁的枪手克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）刺杀攻击未遂，共造成包含枪手在内2人死亡，另有2人受伤；特朗普右耳受伤溅血，生命无大碍。

由于事发的宾州是美国大选的关键摇摆州，不少人认为这起事件有利于特朗普的选情，使他以“幸存者”的身分吸引更多中间选民的支持及同情票。

枪击撼动美国大选走向？

政治风险顾问公司欧亚集团（Eurasia Group）政策分析师艾伦（Clayton Allen）向DW表示，特朗普在受伤后，脸部染血并高举右手振臂的照片，将成为这场选举的“代表性画面”。特朗普当前在各方民调上都领现拜登，这场事件也会让拜登的处境更加艰难。

艾伦指出，此事也有可能淡化民主党内呼吁拜登让贤退选的呼声，进一步稳定他欲竞选连任的地位。

特朗普突遭枪击 目击者称：枪手就在屋顶上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

据多家美国媒体14日发布的最新民调，特朗普在枪击案前的全国民调中，支持率约介在45％至49％之间，领先拜登大约1至2个百分点。

美国媒体VOX引述1981年时任美国总统里根（Ronald Reagan）遭枪击中弹后的盖洛普民调：当时他的支持率从约60％上升至约68％，这显示当有知名政治人物在枪击案中幸存时，会引发一波同情和支持。

不过，也有分析认为，特朗普及拜登的民调在过去几个月都没有出现太大变化；盡管拜登首场电视辩论表现不佳，民调亦未出现大幅度下滑。

此外，投票日距离现在仍有4个月，枪击事件所带来的同情效应是否能持续维持，也是变数之一。纽约州立大学科特兰分校政治学教授斯皮策（Robert Spitzer）向自由欧洲电台表示，特朗普的支持度可能暂时上升，但这种情况未必会持续到11月。

“可以预期特朗普的候选地位在共和党大会后进一步提高……但我认为在几週的时间内，特朗普和拜登总统（的民调表现）将恢复到过去1、2个月的水平。”

谣言、阴谋论、政治对立升温

事件发生后，美国网络出现大量讨论。根据网络公司PeakMetrics统计数据，枪击事件发生2小时后，社群媒体上关于特朗普的讨论声浪与平日相比，大增了17倍，其中大多都是表达对特朗普的同情或呼吁团结，但也出现许多“阴谋论”。

网络上未经证实的消息包含宣称“中国是幕后黑手”、“（枪击）是拜登政府干的”等说法。甚至有人无证据声称，是共和党全国委员会主导这场针对特朗普的攻击。

共和党众议员柯林斯（Mike Collins）13日在社交平台X上发文，要求宾州地方检察官应立即对拜登提出煽动暗杀的指控，称枪击事件是“拜登下了命令”。

枪击案之后，拜登週日（14日）发表全国电视演说，重申美国“没有政治暴力的余地”。“随著选举接近，我们所有人现在都面臨著考验。越是事关重大，众人越是激情”，不过，“我们的信念绝不能沦为暴力”。

拜登在演说中呼吁各方透过投票解决分歧，并敦促外界对枪击案的调查细节保持谨慎，称目前尚不清楚枪手动机。

美国联邦调查局（FBI）将週六的攻击视为“暗杀未遂”和“潜在的国内恐怖主义行为”。

经初步调查，枪手的车内还发现了一个疑似爆裂物的装置。枪手是合法登记的共和党人，但他过去也有向民主党捐款的纪录。FBI表示，尚未确定枪手的政治意识形态。

美国总统拜登14日于白宫发表全国谈话。 图像来源: Erin Schaff/Pool/REUTERS

特朗普照常出席共和党大会

特朗普週日在自创的社群平台“真实社群”（Truth Social）上发文表示，有鉴于週六发生的事件，他原先有意将前往威斯康辛州共和党全国代表大会（RNC）的行程往后推迟，“但我刚刚决定，我不能允许‘枪手’或潜在的暗杀者迫使我改变日程安排……因此我将如期前往密尔瓦基”。

共和党全国代表大会为期4天，从本週一（15日）开始至週四（18日）举行，会议中将选出代表该党出战今年11月5日大选的正副总统提名人。

特朗普预计将正式接受党内提名，再度角逐总统大位，预计週四晚间对外发表演说。

拜登健康疑虑加深 选前风波不断 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美联社、彭博社等）

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