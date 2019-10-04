分析：特朗普要求查拜登 中国可能置之不理

（德国之声中文网）特朗普总统周四提出令人惊讶的要求，希望中国调查他的民主党竞争对手拜登及其家人。如果中国这样做的话，那就违背了它自己的一贯主张：不要干涉别国内政。

中国问题专家认为，尽管中国渴望结束贸易战，但是通过帮助特朗普打压政治对手也无济于事。

特朗普总统因为要求乌克兰总统调查拜登和他的商人儿子亨特，导致国会对他进行弹劾调查。他再一次加大赌注，要求中国也加入对他们的调查。

北京长期主张不干涉别国内政，"不想卷入或者被视为卷入美国总统选举，"前白宫国家安全会议(NSC)亚洲事务主任贝德(Jeffrey Bader)认为。

美国加州大学圣地亚哥分校Ho Miu Lam中国与亚太关系研究教授史宗瀚（Victor Shih）说，如果中国真的掌握爆炸性的信息的话，中国官员可能"试图暗示对方以政策让步来换取信息"。

但是，更合理的推测是，中国可能隐瞒有关特朗普竞争对手的任何潜在负面消息，"为了减少特朗普连任的机率。" 史宗瀚说，"毕竟，特朗普是自尼克松以来让美中贸易最为动荡的美国总统。"

2013年，时任美国副总统的拜登与儿子亨特•拜登一起访问中国。据《纽约客》报导，在这次访问的几个月前，亨特出任一家中国私募股权管理公司旗下一只新投资基金的零薪酬董事。亨特已多次否认有过任何不当作为。

美国战略暨国际研究中心资深研究员葛来仪(Bonnie Glaser)也持同样的观点："中国可能为了达成较好的贸易协议而尝试帮助特朗普，但我不认为他们会如此直接地干预美国内政。他们知道这里面的风险，很有可能押错宝。"

对贸易谈判搅混水

中国和美国官员下周将在华府举行新一轮贸易磋商。贸易专家表示，特朗普请求北京调查拜登一家，也会给确立良好的贸易政策添堵。

特朗普的话很有可被解读为试图将贸易谈判和国内政治挂钩，一位听取贸易谈判简报的消息人士称。

在贸易战升级过程中，中国官员很少对特朗普的连番羞辱性言论作出回应。乔治城大学教授暨前美国国家安全委员会官员梅代罗斯 ( Evan Medeiros)认为，"中国与特朗普打交道的策略一直避开你来我往的口水战，而是非常坚定地追求他们的利益。正因为如此，美中贸易谈判仍在继续进行。"

中国问题专家说，特朗普的公开请求也可能带来争议。由于北京长期的密切监控，中国官方可能已经完全掌握亨特暟莸怯胫泄喙氐乃幸滴裢葱畔ⅰ?

一位前美国官员说，如果特朗普真的想要促使中国调查拜登，他有可能承诺扩大合作协助中国"天网"追逃犯行动。由于质疑中国司法系统不公，美国长期以来拒绝移交逃犯，其中许多人被中国指控贿赂、腐败和贪污。不过，这位官员说，即便这样的承诺，也不大可能让中国协助调查拜登一家。

张平/ 任琛 （路透社）