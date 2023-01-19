分析：清零防疫结束了 中国经济会好吗?

（德国之声中文网）3%的经济增长率，是1977年以来中国GDP的年度第二最低增幅。除了疫情最初期的2020年增长率仅有2.2%，中国经济上一次增幅没能超过3%还要追溯到文革最后一年（衰退1.6%）。

疫情以及严格的动态清零防疫策略被广泛认为是造成2022年经济数字异常惨淡的首要原因。在传播力超强的奥密克戎变种病毒面前，再严厉的封控措施也难以杜绝零星疫情频繁发生，导致时常有大量民众被迫居家，即抑制了消费，也阻碍了生产，经济因此从需求和供给两方面遭到了打击。

这在分季度GDP数据中有着明显的体现。 2022年第二季度中国GDP比之前一年同期成长0.9%，远远低于其他几个季度。而那时正是上海连续两个月封城期间，作为中国经济核心的整个长江三角洲区域都受到了供应链断链的影响。

中国各地的住院需求都暴增

经济何时开始好转？

不少分析人士指出，中国政府在12月初急剧转向，全面放松防疫政策，提振陷于低迷的经济是非常重要的一个考量。然而，不再执行严格清零，也并不意味着经济马上就会好转。

12月中旬后，中国各地出现的爆发式疫情让重症病房爆满、殡仪馆不堪重负。数以千万计、乃至数以亿计的人集中在一两个月的时间里请一两个星期的病假，势必造成缺勤率急剧上升，经济也会和封城期间一般遭到供给和需求的双重打击。世界银行、国际货币基金组织等机构也在中国出现爆发式疫情后纷纷下调了中国经济增长预期。

不过，许多长年研究中国经济的学者预测，这一波疫情造成的经济冲击并不会持续很长时间。科隆德国经济研究所的中国问题专家马特斯(Jürgen Matthes)认为，只要疫情高峰在今后几星期或者几个月被越过，2023年接下来的时间就会有更好的经济预期。德国基尔大学世界经济研究所的朗哈默教授(Rolf Langhammer)则预测，2023年中国有望实现4%到4.5%的增长。驻华欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）也相信，中国经济2023年的情况肯定好于2022年。

历史性的中国贸易顺差曾经在全球引发集装箱危机

复苏力度将弱于2021

2020年第一波疫情过后，中国经济曾经引来持续近两年的强劲复苏。当年的第一波疫情，甚至让中国2020年第一季度的GDP负增长6.8%。但最迟从当年第四季度开始，中国经济就开始迅猛反弹。由于中国当时最早控制住了疫情，在其它国家的工厂因防疫需要纷纷停工时，只有中国工厂的产能全开，导致中国出口贸易额暴增、出口顺差连创历史新高。这种"只出不进"的局面，很快就造成了中国市场上集装箱紧缺，中国向欧美的运价也翻了十倍不止。这种局面至少持续到2022年初奥密克戎变种在中国各地持续触发封城为止，而全球"集装箱危机"的后续影响至今也未能消除。

中国在2021年曾实现了好几年不见的超过8%的经济增长率，凭借创下历史新高的出口顺差，更是巩固了作为全球商品供应基地的世界工厂地位。许多评论人士一度感叹"原来中国才是新冠疫情的赢家"。

但是，曾在中国工作过十来年的经济学教授朗哈默却对这种说法不以为然。他在接受德国之声专访时说："中国政府的中长期目标其实是内需导向的经济发展，也就是不再依赖出口市场。在疫情早期，中国成为第一个恢复生产的地方，也就是说再次成为了世界工厂，但这并非是中国政府所希望见到的。"

朗哈默教授指出，2020年、2021年中国经济只是成为了一时的受益者，而且这种单纯靠出口贸易的获益方式与中国当局的长期经济转型目标不相符。而且，主要由出口贸易拉动的2020年、2021年中国经济复苏，还有美元强劲升值等许多其他偶然因素的推动。

如今的局面和2020/2021年有着显著不同：外国工厂早已恢复生产，中国工厂一枝独秀的局面几乎不可能再现，2023年中国经济的复苏难度也将显著提高。经济学教授朗哈默说："而且我们既面临短期问题，也有长期问题。我们必须区分短期的波动和长期的趋势。从短期而言，中国经济与全球的通货膨胀密切相关，后者本身又是和疫情相关的。中国现在的防疫政策可以说是急停急走，这会导致市场上出现不确定性。而从中长期看，收入不平等、财富分配不平等问题也困扰中国经济。 "

中国经济问题专家朗哈默教授

中国经济正面临比疫情更严重的问题

除了社会贫富差距过大，中国经济面临的其他内部不利因素还包括人口老龄化、人口红利优势正在消失；房地产遭遇危机，政府是否救市面临两难；持续了多年的产业结构升级转型依然面临重重阻力等。在朗哈默教授看来，内部问题对中国经济增长的拖累要大于疫情等外部因素的影响。

不过，疫情也许并非眼下阻碍中国经济增长的最大外因。诚然，肆意地封城、突如其来地放开都在快速消解全球商界人士对中国经济的信任度，跨国企业很有可能会因此考虑将生产基地或者供货商转移到中国境外，中国作为世界工厂在全球产业链中的重要地位将有所下滑。

中国经济问题专家马特斯

但是科隆德国经济研究所的中国问题专家马特斯认为，对中国在全球产业链中地位造成更大影响的，其实是地缘政治因素。他对德国之声解释说："德国、美国等西方国家都在考虑降低对中国依赖性，部分是因为大家担心中国很可能在不远的将来武力攻打台湾，从而酿成地缘政治冲突。大约一半的德国企业都在问卷调查中表示，感到自己过于依赖从中国进口，并且有意降低这一依赖度。"

马特斯指出，地缘政治环境恶化、疫情以及防疫政策的冲击、中国经济的内在矛盾很不幸都在几乎同一时刻爆发，这让中国经济复苏蒙上了一层阴影："很难说内部结构问题或者外部地缘政治因素哪个更加糟糕。两个因素几乎同时浮现。我正怀疑，中国政府从严格清零急剧转向到完全放开，是不是为了遮盖拖累中国经济的其他众多不利因素。 "

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



疫情海啸 中国各地医院直面冲击

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