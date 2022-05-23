 分析：「武力防衛台灣」是拜登口誤或政策改變？ | 评论分析 | DW | 24.05.2022

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评论分析

分析：「武力防衛台灣」是拜登口誤或政策改變？

美國總統拜登表示，若北京入侵台灣，美國願動用武力保衛台灣，這是幾十年來，美國支持台灣最有力的公開聲明之一，這是否代表美國放棄對台灣長期的「戰略模糊」政策？

Südkorea | Besuch US-Präsident Joe Biden

拜登上任以來首次訪問亞洲。

（德國之聲中文網）路透社稱，在政治界有句老話，也就是「口誤通常是政治人物說出了心裡話」。

拜登週一（5月24日）表示，若中國侵犯台灣，美國將在軍事上介入，引發各界關注，因為這似乎打破了美國長期以來對台灣奉行的「戰略模糊」政策。

對於拜登而言，這是最近一次的不經意發言，卻也表明他個人傾向於保衛台灣。部分批評美國總統拜登的人指出，他在台灣議題上已經犯了不少錯誤。

即使是一些贊成放棄華盛頓對台灣的「戰略模糊」政策的人士，也批評了拜登，認為他在台灣問題上的含糊不清，以及沒有正式的安全保證的情況下，會增加中國加速採取行動的渴望。

美國智庫外交關係委員會的薩克斯（David Sacks）就表示，白宮在台灣問題上的模糊態度有可能加速中國武統台灣的慾望。

他指出，拜登有豐富的外交政策經驗，因此他是充分瞭解情勢下所做的發言，這表明他並沒有說錯話。薩克斯說：「我相信這不是口誤。」

沒有變化

然而，白宮和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在拜登發言後，迅速表示美國的立場沒有改變。

分析人士說，拜登在執政初期曾多次發表類似的言論，這些都表明美國總統的立場，也就是他個人的傾向，是以某種形式的軍事行動對中國入侵台灣進行干預。

奧巴馬時期的國務院官員拉塞爾（Daniel Russel） 表示，拜登很清楚自己的信念，即美國應該回應中國對台灣的軍事侵略。但這是否代表美國對防衛台灣做出什麼承諾，美國政府態度仍模糊。

拜登可說是為自己留下了相當大的回旋餘地。特別是在所謂的軍事介入。他的言論是否意味著將美國軍隊送上戰場，仍有很多模糊地帶。白宮國家安全委員會和國務院並未給路透社答案。

拜登政府曾多次援引俄羅斯對烏克蘭的入侵，並表示中國不應考慮對台灣採取類似行動。但由於擔心引發與擁有核武器的俄羅斯的衝突。美國政府向烏克蘭提供大量致命武器以表示對該國的支持，但也明確表示不會直接以軍事介入，

雖然拜登的這番話可能會緩解一些人對美國安全合作關係的擔憂，但考慮到美國政府對烏克蘭的支持，也就是拒絕冒著與俄羅斯直接開戰的風險，這也可能引起該地區對美中對抗威脅的擔憂。

前任美國在台協會處長包道格（Douglas Paal）說：「我不認為這有助於確保該區域和台灣的安全。」

美對台支持

儘管拜登政府堅稱它沒有偏離長期堅持的「一個中國」政策，但北京和華盛頓對台灣的基調已經產生變化。近年來，中國空軍進入台灣防空識別區的次數急劇增加，而北京也加強了對台北的嚴厲言論。

與此同時，美國政府則加強與台灣的接觸，繼續出售武器給台灣，並在本月中，美國國務院悄悄地更新了其網頁，刪除「不支持台獨」等表述。

另外，《朝日新聞》報導，美國過去歷任政府都未明確表態是否協防台灣，採取「戰略模糊」；拜登這次明確表達「保衛台灣」的發言，已跨越歷任美國政府的「戰略模糊」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，拜登的評論可能沒有達到嚇唬中國，且產生反效果。

她說：「我認為這是一個正確的目標，但我相信美國政策的混亂可能會破壞威懾力，它可能會激起我們試圖阻止的攻擊。」

美國共和黨部分人士主張完全終止含糊不清得對台政策，並批評了民主黨籍的拜登，在台灣問題上的言論顯然雜亂無章。

保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）專家成斌（Dean Cheng）說，若華盛頓要放棄對台灣的曖昧態度，最好是趕快做到。針對拜登有關武力防衛台灣的談話，他說：「這有可能使北京對處理台灣議題更為緊迫。」

「如果美國人慢慢轉向戰略清晰，中國可能想在他們做出這個決定前，採取行動。」

（路透社、朝日新聞）

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