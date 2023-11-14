分析：拜登、習近平怎談台灣「紅線」問題？

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平預計將於週三（11月15日），在舊金山的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間舉行「拜習會」，台灣預料將成話題之一。

台灣淡江大學中國大陸研究所教授張五岳向DW指出，拜習會對於兩岸關係，不可能不提到兩岸關係和台灣問題，但美中雙方有無可能在《台灣關係法》、「美中三公報」之外，對於台灣問題和台灣大選有更多的溝通和聲明，他認為這次會議本身不容易有新的表述或新的作為，「不會有新的重大詮釋」。

台灣政治大學外交系教授黃奎博告訴DW，中美雙方這次應會著重於台灣明年大選後的兩岸政策方向，以及「台獨」與「武統」兩股勢力會否相撞。至於台灣總統大選本身的過程，例如「藍白合不合」等等，應不至於成為話題。

台灣國立政治大學經濟系兼任教授林祖嘉則向DW表示，中美雙方內部都會有一些壓力，因此雙方應該會對台海局勢有一些溝通，中方也許會希望美國表態不要支持「台獨」，但美方應該不會有更多表態，而且會要中方不要干預台灣的選舉。

林祖嘉說，美國既定立場就是會講「一中政策」。雖然歷年來有一些美國官員對於台灣不應該「台獨」等問題有所表態，但他認為，以美國總統的身份，應該不會對這個問題直接表態。相較之下，中方如果希望美方有更進一步的表態，甚至需要美國總統親自說明，可能「要拿很多東西來交換」。

白宮已經表明，拜登將在拜習會上，當面向習近平表達維護台海和平穩定的願景。台灣、美國都將於明年舉行總統大選，拜登身邊的高級幕僚也向《紐約時報》透露，拜登將「明確」向習近平表示，美國期望中國政府不干涉台灣以及美國大選。

雙方釋出善意

自今年中以來，隨著美國國務卿布林肯等部長級官員訪華，以及中國外長王毅和中國國務院副總理何立峰等人訪美，中美關係似乎出現改善曙光。

黃奎博認為，中美緊張關係的降溫對於拜登和習近平雙方的內部治理都有好處，所以不僅民主黨政府釋放出明顯緩和的語調，中國大陸官方也逐漸呈現出雙邊關係以和為貴的論調。

儘管專家普遍預期這次「拜習會」不會根本性地解決中美雙邊重大政經戰略問題，但黃奎博認為，會談對於中美雙方如何進行「可控的競爭」，或許可以再次立下一些默契。

林祖嘉則解讀，中國目前的經濟情況不好、出口很差，所以國內應該會有壓力，也會想要跟美國談判；對美方而言，拜登政府必須表示出自己與中方是可以溝通的，這樣才能跟共和黨可能的總統候選人川普做出區隔。

張五岳則認為，從香港特首李家超被美國制裁、排名第二順位的政務司司長陳國基也無法到訪舊金山，而必須由第三順位的財政司長陳茂波代表。這顯示——即便美國制裁港府高層，習近平也願意到訪美國。同時，近期以來，習近平不斷會見美國官員和商界領袖，都顯示出他期待中美關係「止跌企穩」。

張五岳也說，美中雙方目前有7個主要的溝通管道，而除了國防的高層對話，也就是國家安全的溝通平台外，其他幾個領域多半都已經恢復。外界這次也關注，中美軍事交流是否也會恢復，特別是在中國與菲律賓因為南海問題陷入衝突時，這些工作上的對話，將有助於避免雙方作出誤判。

結構問題難有突破

DW訪問的三位專家都認為，在美中關係長期緊張，以及美國國內即將進入大選的競爭階段，雖然這次兩位領導人第二次實體見面，機會來之不易，但在美中既定立場都已確認的情況之下，除了釋出兩國有意和解的善意之外，在台灣問題，以及美中關係癥結點的軍事議題、經濟議題和科技限制上，都很難有所突破。

張五岳告訴DW，「美中之間的每一個問題，都是結構性問題」，所以他不期待這一次的拜習會，美中任一方會對既定立場做出重大的讓步，但拜習會「仍是重要的」。對中方而言，主要是希望回到2022年5月雙方在峇里島實體會談時的政治基礎。

黃奎博也向DW表示，中美雙方在台灣問題雖已有一些明顯共識，亦即必須積極管控台海因「台獨」議題而升高的緊張，但對於如何拆除台海緊張的地雷引信，以及兩岸未來是否「統一」，美中雙方「看似仍無交集」。

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