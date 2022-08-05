 分析：德國為何在兩岸關係上陷入兩難？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

分析：德國為何在兩岸關係上陷入兩難？

美國眾議院議長佩洛西訪台引發後續中國軍事回應，兩岸問題也讓德國陷入兩難。一方面要力挺同為價值、經濟夥伴但卻沒有承認其獨立的台灣；另一方面，又得恪守「一中政策」，避免激怒貿易夥伴中國，究竟兩者之間該如何取捨？

台灣駐德國代表謝志偉

台灣駐德國代表謝志偉

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，不但加劇了中美和台海兩岸之間的緊張關係，也對德國造成影響。無論哪種方式，柏林都很難置身於日益加劇的中美衝突之外。

德國外交政策面臨兩難境地，因為中國是德國最重要的貿易夥伴。如果柏林明確反對中國收復台灣，這可能會引發嚴重衝突，尤其是在經濟方面。然而，如果德國保持沉默，該國就會破壞其「以價值觀為基礎」的外交政策的主張。

台灣駐德代表謝志偉所在的駐德國台北代表處，步行不到半小時即可到達中華人民共和國大使館。然而，這兩個辦公室是天壤之別。謝志偉告訴德國之聲記者，這樣的緊張關係，不僅僅存在於台灣和中國之間，而是「兩個價值體系」：獨裁和民主。

8月1日，也就是佩洛西抵達台灣的前一天，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）在美國紐約舉行的聯合國核武器會議上發表聲明，引起了轟動。這位綠黨政治家當時說：「我們不接受違反國際法，一個較大的鄰國侵犯其較小的鄰國違反國際法的情況——當然，這也適用於中國。」

隔日，德國駐華大使傅融（Patricia Hildegard Flor）被中國外交部召見。隨後，傅融在推特上寫道：「今天開誠佈公！在與（中國）外交部副部長鄧力的會晤中，我強調：德國堅持一個中國政策。與台灣當局的交流是這一政策的一部分。」

德國的「一中政策」

傅融的推特故意使用「當局」一詞而不是「政府」，因為德國沒有正式承認台灣為獨立國家；相反，台灣被認為是中國的一部分。台灣政府與德國政府之間沒有高層接觸。

儘管實行「一中政策」，德國和台灣仍保持著密切的關係。德國外交部在網站上表示，台灣和德國是「重要的價值合作夥伴，通過密切和實質性的經濟、文化和科學聯繫聯繫在一起」。柏林在台灣有一個外交機構，叫做德國在台協會。

去年年底上台的德國中左翼政府，在其聯合協議中闡明了其對台灣的立場：「台灣海峽現狀的改變只能通過和平和雙方協議進行。在歐盟一個中國政策的框架下，我們支持民主台灣參與國際組織。」

幾十年來，德國政府一直拒絕向台灣提供武器，但雙方經貿關係相當繁榮。德國是台灣在歐洲最大的貿易夥伴，2021年雙方貿易額達到220億美元。然而，與中國的貿易額使這種關係相形見絀，德國與中國的貿易額是台灣的12倍。

中國國家主席習近平與德國總理朔爾茨曾在5月9日舉行雙邊線上會晤

中國國家主席習近平與德國總理朔爾茨曾在5月9日舉行雙邊線上會晤

2019年，歐盟在一份戰略文件中表示，中國同時是合作夥伴、競爭對手和競爭對手。2020 年，德國前總理默克爾（Angela Merkel）領導下的德國前政府，通過了新的指導方針，強調安全政策、戰略夥伴關係以及「中美之間日益加劇的對抗」。

去年，德國海軍將拜仁號護衛艦（Frigate Bayern）開往印太地區，向北京發出信號，表明德國將支持「自由海上航線和遵守國際法」。而德國的新政府正在制定新的國家安全戰略。 

美國的角色

自美國前總統特朗普（Donald Trump）入主白宮以來，美國就與中國進行貿易戰，其中許多關稅在現任總統拜登（Joe Biden）任內仍然有效。而歐洲國家一直在尋找與中國「脫鉤」的方法。

德國政治學者​​伯拉默爾（Josef Braml）說，「即使沒有軍事對抗，歐洲人，尤其是我們德國人，也將成為華盛頓現在正在推動的與中國經濟脫鉤的受害者。」

如果特朗普或類似的對華鷹派在2024年再度入主白宮，布拉姆認為歐盟將需要更大的戰略主權。這將包括一個更強大的政治和軍事聯盟，它將與美國保持密切關係，「但作為夥伴而不是附庸」，他說。

「如果我們不能在這方面取得成功，我們將成為美中重大對抗中的附帶損害，」布拉姆說。

美國前總統特朗普對中國發起的貿易戰，對德中關係影響深遠（資料照）

美國前總統特朗普對中國發起的貿易戰，對德中關係影響深遠（資料照）

德國國會議員將訪台

 繼美國眾議院議長裴洛西後，德新社（DPA）5日引述知情人士報導，德國國會人權委員會10月底將派代表團訪問台灣，這個代表團將由8位國會議員組成，涵蓋德國朝野所有6個政黨的議員。

代表團成員之一、德國綠黨的米雅托維奇（Boris Mijatović）表示，台灣是德國重要的貿易夥伴，例如在半導體領域，這樣的議員出訪「很平常」。

即便中國可能抗議德國議員訪台，代表團另一成員布蘭德（Michael Brand）也認為沒必要取消，「中國領導人得小心，不要在國際舞台上成為只會動不動就威脅的巨龍」。

德國國會人權委員會原本規劃2020年訪台，但由於疫情因素取消了當時的訪問。這次出訪亞洲規劃已久，代表團預計還將前往日本和香港。

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）接受德國之聲訪問時表示，西方對「一中政策」的尊重沒有改變，中國的耀武揚威實在沒必要，只是反映出不安全感。

她說，台灣擁有堅強的民主，值得德國與台灣站在一起，不能先問中國行不行才訪問台灣、或因為中國恐嚇就不去，有機會的話她也會出訪台灣。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

China's Ambassador to France Lu Shaye, poses during a photo session in Paris, on September 10, 2019. (Photo by Martin BUREAU / AFP) (Photo by MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images)

中國駐法大使提「再教育台灣人」惹議 05.08.2022

中國駐法大使盧沙野日前在法國節目表示，如果統一的話，要對台灣人民進行「再教育」。此言隨即引來國際輿論及有關團體的批評。

In this image made from video and released by China's Xinhua News Agency, the air force and naval aviation corps of the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) conducts aerial refueling at an unspecified location in China, Thursday, Aug. 4, 2022. China conducted precision missile strikes Thursday in waters off Taiwan's coasts as part of military exercises that have raised tensions in the region to their highest level in decades following a visit by U.S. House Speaker Nancy Pelosi. (Xinhua via AP)

中國持續在台周圍軍演 戰機越中線挑釁意味濃 06.08.2022

中國對台軍演5日進入第二天，雙方在台灣周圍海空域對峙，但行動都十分克制，並未有任何傷亡情況發生。

FILE - Two J-7 fighters perform in an aerobatic show to celebrate the 60th anniversary of the People's Liberation Army Air Force in Beijing on Nov. 11, 2009. State broadcaster CCTV's military channel reported that a Chinese air force fighter jet went down near an airport in Xiangyang in Hubei province on Thursday morning. (AP Photo, File)

中國宣布台灣周邊軍演 台國防部：形同海空封锁 03.08.2022

佩洛西不顧北京強烈反對抵台，中國隨即宣布將在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。台灣國防部指，中國企圖威脅重要港口與都會區域，「嚴重侵害領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》」。德國之聲訪問多名專家，請他們分析台海現況。

广告

媒体看中国

Vorstellung der Persiflagewagen des Kölner Rosenmontagszugs

德语媒体：西方工业依赖一个自由的台湾

德国《经济周刊》认为，北京方面知道，一场战争不仅会拖垮台湾的经济，也会拖垮自己的经济。《日报》关注了俄罗斯入侵乌克兰后，中国社交媒体上掀起的”大翻译运动“。  