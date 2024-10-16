分析师：中国第三季度经济增幅将创今年新低

本周五，中国即将发布第三季度经济数据。法新社进行的问卷显示，由于房地产危机和内需不振的情况仍在持续，尽管当局出台了一系列提振措施，第三季度的情况仍不容乐观。

（德国之声中文网）过去几周以来，当局出台了一系列提振措施，希望促进经济复苏，并实现5%的经济增长目标。宣布提振措施后，市场曾出现“火箭式的快速反弹”，但由于当局并没有透露这些提振措施的具体细节，乐观情绪已经开始降温。

接受法新社问询的专家预计，今年第三季度，中国经济将能实现4.5%的增长，此前第一和第二季度的经济增长分别为5.3%和4.7%。穆迪公司经济师克鲁茨（Harry Murphy Cruise）表示：“受提振措施的鼓舞，中国经济在今年九月出现了快速增长的势头，但由于没有更多提振措施跟进，投资者已经开始感到失望。”

中国政府在九月份采取了一系列措施为国民经济注入资金，包括一系列降息措施和放松购房限制。

不过，克鲁茨也发出警告说，中国政府出台的提振措施，并不足以解决房地产市场目前所面临的问题。房地产曾经是中国经济高速发展的主要动力。

接受法新社问询的专家们，预计中国经济今年全年可以实现4.9%的增长，比去年更差，也是除疫情期间外，过去十年增幅最小的一年。

中国政府宣称，他们“完全有信心”能够促进经济增长，并实现今年的经济增长目标。但分析师普遍认为，要想实现经济增长目标，中国政府在年底前还需要采取更多提振措施，并注入更多的资金。

长期以来，官方公布的一系列数据均凸显了内需疲软、增长乏力以及青年失业率激增等问题，也使得政府不得出手相救，以提振经济发展。

本周六，中国财政部长蓝佛安表示，政府将发行新的特种债券，以提升支出，但他并没有提供具体数据。一份分析人士表示，对于解决中国经济问题的各类承诺，各方已经感到“厌倦”。

墨卡托中国研究中心高级经济专家奇米特斯（ Francois Chimits）：“我们过去就已经失望过，我们更希望中国政府能够在预算政策以及尽可能在财政方面付出一些努力。”

中国财政部长蓝佛安: 政府将增发特种债券。 图像来源: Loren Elliott/AFP/Getty Images

分析师们发出警告称，如果不开展触及收入差异以及社会安全等深层原因的大规模经济改革，那么，中国经济的恶性循环就将继续下去，内需不振的问题也将很难得到解决。

美国银行中韩经济专家本森·吴（ Benson Wu）认为，内需疲软的根本原因是人们对就业保障、收入稳定以及房地产价格充满了担心。他表示，如何刺激人们去消费，是中国经济复苏面临的“最核心挑战”。

今年八月，中国青年失业率一度达到18.8%，这也是2024年年内的最高值。本森·吴说：“消费者信心下降，投资者持审慎观望态度，而官方政策的执行则效率越来越低。”他表示，刺激消费，尤其是鼓励人们去买房，这是实现经济持久增长的关键。成都、天津等大中城市已经放松或取消了购房限制。

国际金融协会中国研究主管马青：“房地产市场的崩盘，仍给经济带来极大的压力。” 图像来源: CFOTO/picture alliance

国际金融协会（Institute of International Finance）中国研究主管马青对法新社表示：“房地产市场的崩盘，仍给经济带来极大的压力。”他表示，房地产行业虽然可能已经度过了最艰难的阶段，但政府相关政策仍过度集中于供给，而非需求。

至于今年年内，政府是否会根本性地改变政策方向，分析师们普遍表示怀疑。穆迪分析师克鲁茨表示：“政府承诺会出手遏制房地产市场的下滑势头，这也是过去四年来，影响市场氛围的主要问题。让我们拭目以待，毕竟眼见为实嘛。”



路透社进行的一项民调则显示，中国经济在2024年将可以实现4.8%的增长，无法达到政府此前制定的增长目标。而2025年，中国经济将继续降温，只能实现4.5%的增长。接受路透社问卷调查的专家们预测 ，今年第三季度中国经济同比增长4.5%，低于第二季度的4.7%。这也是2023年第一节度以来，中国经济季度增幅最低的一次。

(法新社，路透社）

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