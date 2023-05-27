分析：封禁美光后 北京反制空间有限

（德国之声中文网）中国网信办近日宣布，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。网信办称，"美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全"。

华盛顿对此表示严重关切。北京的这一宣布正值G7峰会签署声明敦促北京结束"经济胁迫"之际。

法国外贸银行（Natixis）专长于全球芯片贸易的高级经济师Gary Ng向法新社表示，中国的这一回应具有标志性意义。他说，这是自2021年美国收紧对华芯片出口限制以来，中国首次对一家外国公司进行网络安全审查，并且审查范围也罕见地扩大到国家安全忧虑。他说，未来遇到其它地缘政治事务时，"如果监管部门以此作为报复手段，我不会感到惊讶"。

乔治城大学研究美中科技对抗的学者温斯坦（Emily Weinstein）表示，"关键信息基础设施"的定义非常广泛，从网络政府服务到国防以及医疗、水利都可涵盖在内。"从技术上，可以指任何符合这一条件的领域"，她说道。"中国一直以国家安全等理由设立保护主义壁垒"，包括强制技术转让协议，要求公司将所有数据本地储存，以及在一些领域要求外国实体与当地伙伴成立合资公司。

"政治表态"

去年3月中国开始对美光展开调查，此前五个月，美国宣布采取大幅度限制措施，以拦阻北京获取高端芯片、芯片生产设备以及设计半导体的软件。

奥尔布赖特-石桥咨询公司的中国技术专家特埃鲁（Paul Triolo）表示："这明显是北京认为华盛顿扶持美光及美国半导体工业，而作出的报复。"特埃鲁说，美光成为针对的对象是为了作出一个政治表态。他说，此前中国对国内企业如嘀嘀打车的网络安全审查，都集中在数据方面，而不是扩展到国家安全的范畴。

华盛顿此前将包括美光竞争对手长江存储在内的中国芯片制造商列入限制贸易的"实体清单"。

G7峰会的声明中称，将与中国"去风险，而不是脱钩"。与此同时，华盛顿则向盟国施压，一致限制对中国的芯片设备出口。

高级经济师Gary Ng说："G7的强烈声明或许也添了一把火。"

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

"北京打算转向韩国供应商"

然而，北京在实施这样的反制措施时，必须要注意可能对本国经济带来的影响。

分析认为，作为美国最大的存储芯片制造商之一的美光很容易成为针对的对象，因为其半导体可以用韩国的SK海力士以及三星所取代。

但针对其它美国公司比如英特尔或者高通加以限制，就要难得多，因为这些技术用于智能手机等消费品，在中国制造后运往海外。

新加坡国立大学政治学助教庄嘉颖向彭博社表示："限制美光这样的美国公司，这一立场可能是发出一个信号，即在与美国的对抗中，北京愿意承受一定的痛苦。但北京十分谨慎地限制自己所承受的代价。"

科纳仕咨询公司的Toby Zhu向法新社表示，禁令将特别冲击到那些提供云服务或者数据中心的公司，因为他们所使用的硬件需要高端存储芯片。他说，美光的消费性产品可"完全"被韩国或中国国内存储芯片替代。

专家特埃鲁也表示，北京所打的算盘就是转向韩国供应商。

然而，上月，白宫要求韩国芯片制造商不要增加向中国的出口以填补美国带来的空缺。

应华盛顿的要求，荷兰与日本已经宣布对芯片出口的限制措施。

首席经济师Gary Ng表示："中国一直相当谨慎，不作出过度报复…因为北京无法迅速扩大本国产能来弥补任何缺失的情况。"

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（法新社）

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