分析：制裁未能阻止朝鲜推进武器计划

（德国之声中文网）经济制裁是美国多年来试图对朝鲜施加压力的主要手段，但却完全没能阻止朝鲜的核计划和导弹计划，也没能让这个独裁的东北亚国家回到谈判桌上。

与此相反，朝鲜的弹道导弹计划越来越大，今年已进行了破纪录的多种类型的武器试验——包括目标为抵达美国本土的洲际弹道导弹。朝鲜自行决定的五年暂停核弹试验的期限很快结束，好戏还在后头。

折戟沉沙铁未消。如今，美国的政策制定者及其前任只能痛定思痛，扒开残垣断壁，反思差错何在，责任谁担。

对朝鲜的制裁失败了吗？

“我们有一个政策失败了。这是一代人的政策失败。”前美国外交官德托马斯（Joseph DeThomas）说。他曾在民主党总统克林顿和奥巴马的政府中任职，负责对朝鲜和伊朗的制裁。

他说：“整整一代人都在为此事努力。它已经失败了……好吧，现在我们必须进入下一步，弄清楚应该怎么做。”

拜登政府官员承认，制裁未能阻止朝鲜的武器计划——但他们坚持认为，制裁至少在减缓朝鲜的核计划方面发挥了作用。“我不同意制裁已经失败的观点。制裁未能阻止他们的计划——这绝对是事实。”一位政府高级官员告诉路透社，“但我认为，如果没有制裁，（朝鲜）将得寸进尺，对其邻国、东亚地区和整个世界造成更大的威胁。”

美国国务院、财政部和白宫国家安全委员会没有立即回应置评请求。

執政十年 站在十字路口的金正恩

一些前任官员和专家说，制裁从未足够有力地实施，时间也不够长。他们指责美国对朝鲜的姿态摇摆不定，加上俄罗斯入侵乌克兰和美中在台湾问题上的紧张关系等压力，使制裁没有收到预期效果，而且容易被朝鲜规避。

长期以来，联合国安理会禁止朝鲜进行核试验和发射弹道导弹。自2006年以来，安理会对朝鲜实施了制裁，以切断其核计划和弹道导弹计划的资金。延续至今的制裁措施包括禁止煤炭、铁、铅、纺织品和海产品的出口，以及限制原油和精炼石油产品的进口。

然而，联合国专家定期报告显示，朝鲜正在逃避制裁并继续发展其武器计划。

朝鲜于2017年进行近年来的最后一次核试验后，俄罗斯和中国也支持加强制裁。但是，假如平壤决定再次进行核试验，尚不清楚这两个国家是否会同意联合国采取行动（如果有的话）。

应该制裁中国各大银行？

拜登政府的一位高级官员告诉路透社，华盛顿认为中国和俄罗斯拥有说服朝鲜不要恢复核试验的筹码。拜登政府指责中国和俄罗斯为朝鲜领导人金正恩提供便利。

在美国前总统特朗普时期负责对朝鲜制裁工作的鲁吉罗(Anthony Ruggiero)说，从奥巴马政府的最后一年到特朗普上台的第二年年初，他们大力推行了制裁。随后，特朗普和金正恩举行了首脑会谈，但是达成协议的希望最终落空。

一些批评者，例如制裁专家斯坦顿（Joshua Stanton），指责特朗普政府和拜登政府都未能施加最大压力，阻止中国让朝鲜逃避制裁。他们指出，对难辞其咎的各大中国银行实施制裁是一个强有力的选择。

“得不到执行的制裁当然不起作用，而我们从2018年年中开始就没有执行这些制裁了。”斯坦顿说，历史表明，强化执行和朝鲜愿意进行外交接触之间存在关联。

他说：“拜登政府最重大的失败是没有起诉或惩罚我们已经知道在为金正恩洗钱的中国的银行。”

承认朝鲜是一个拥核国家？

有一些专家，例如德托马斯，认为采取所谓的“核选择”来惩罚中国的银行，可能会把庞大的中国银行机构排除在国际金融体系之外，不仅对中国人，而且对美国和全球经济都会产生灾难性的后果——斯坦顿认为这种看法毫无根据。

“在朝鲜问题上对中国火力全开随时都可能，但这是一种高风险的选择。”德托马斯说。他认为这种措施应该保留在更紧迫的情况下使用，例如阻止中国全面支持俄罗斯侵略乌克兰的战争。

“你希望他们考虑到这一点，但是你不可能开两次枪。”他说，“而且，即使制裁了中国的银行，你也不能让朝鲜人改弦易辙。”

一些美国学者认为，华盛顿应该承认朝鲜的现状——一个永远不会裁军的拥核国家——并利用制裁来激励更好的行为。

七十年朝鲜往事 在苏联支持下建国 二战末期，日本投降，失去了对朝鲜半岛的统治权。朝鲜半岛南北分别由美、苏托管，在三八线划地而治。1948年，大韩民国（简称韩国）和朝鲜民主主义人民共和国（简称朝鮮）相继成立。在苏联的支持下，朝鲜成为共产主义阵营的一员，朝鲜劳动党一党执政，第一任领导人是金日成（图）。

七十年朝鲜往事 “永远的主席”金日成 在朝鲜，金日成因为早年抗日经历，被描绘成军事和政治天才。在他未完成的回忆录《与世纪同行》中，金日成称自己6岁参加抗战、8岁加入独立战争。从1948年开始直至1994年去世，金日成一直担任朝鲜最高领导人，掌权长达46年。他去世后，朝鲜当局修改宪法，取消国家主席一职，将金日成追认“共和国永远的主席”。

七十年朝鲜往事 朝鲜战争 伴随着韩朝相继成立，一场大战爆发。在中、苏支持下，1950年6月25日，朝鲜向韩国发起进攻，朝鲜战争爆发。朝鲜人民军很快越过三八线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛大部分地区。联合国在美国的迫切要求下，派军支援韩国，很快扭转了此前的不利局面，重夺汉城、控制平壤，眼见就要拿下几乎整个半岛。见此情形，中国在1950年10月出兵“抗美援朝”。此后南北双方陷入了近两年的激烈阵地战。

七十年朝鲜往事 停火但无和平 朝鲜战争共历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。1953年7月27日，朝韩签署了停战协议（图），以三八线为界，巩固了朝鲜半岛的分裂格局。朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。尽管停战，但是南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国至今仍处于战争状态。

七十年朝鲜往事 初期的外交与经济 朝鲜建国后，即与苏联、中国建交（图为毛泽东与金日成），并维持着亲密的关系。朝鲜战争后，三国之间在关系上曾经出现过一些波折，但总体上较为稳定。除了军事外，朝鲜也获得了中、苏在经济上的不少支援。朝鲜战争后的一段时间里，朝鲜在经济上一度领先韩国。1958年，朝鲜宣称完成了城市 、农村生产关系的社会主义改造，建立社会主义经济制度；1970年，宣称实现了社会主义工业化。

七十年朝鲜往事 朝鲜大饥荒 1991年9月，朝鲜与韩国一起加入联合国。然而随着苏联解体、共产主义阵营瓦解，朝鲜在国际舞台上变得孤立。由于内部糟糕的粮食政策和缺乏外部支援，朝鲜在1994年至1998年间爆发大规模饥荒（朝鲜官方称之为“苦难的行军”）。由于朝鲜对外信息封锁，饥荒中的具体死亡人数外界难以知晓。据不同文献统计估测，死亡人数24万至350万不等。图为饥荒中一位营养不良的朝鲜少年。

七十年朝鲜往事 先军主义 朝鲜的政治经济体系一直由先军政治所主导。概括来说，就是穷得叮当响，也要搞军事。这个两千多万人口的国家，有120万常备军和600万预备役、武警官兵，加起来占全国人口的1/4。朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。

七十年朝鲜往事 集体化生活 和中国社会一样，朝鲜社会强调的不是个人而是集体。民众们过着集体化的生活——千篇一律的集体宿舍，整齐划一的集体舞以及阅兵式，都在强调个人的渺小与集体的伟大。

七十年朝鲜往事 第二任领导人金正日 七十年来，金氏家族牢牢掌握着朝鲜的党政军权。金日成1994年去世后，其子金正日接任最高领导人，此前金正日已在朝鲜高层有多年历练。在金正日掌权的16年里，积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机，但分别在2006年、2009年进行了第一次和第二次核试验。去世后，金正日被封为朝鲜劳动党“永远的总书记”。

七十年朝鲜往事 “阳光政策”与六方会谈 在韩国，金大中1997年入主青瓦台，2000年开始推行“阳光政策”，希望通过和谈解决朝鲜半岛危机。同年6月，金大中与金正日在平壤举行了首次南北峰会（图），发表共同宣言。此后，朝鲜半岛局势缓和。2003年，美国、中国、日本、俄罗斯、韩国与朝鲜展开旨在解决朝核问题的六方会谈。然而此后朝鲜进行了核试验，并在2009年退出六方会谈。朝韩关系也在此后再度恶化。

七十年朝鲜往事 朝核试验 即便面对国际社会的巨大压力，平壤仍然积极推行其野心勃勃的核武计划。金正日领导下的朝鲜政府2005年首次宣称拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜进行了第一次核试验，并宣称获得成功。安理会一致通过了针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。2009年5月25日，朝鲜又进行了第二次核试验。

七十年朝鲜往事 接班人 2009年，西方媒体报道称，金正日已经将其子金正恩选定为自己的接班人。2010年，两人首次一同在一次阅兵式上现身（图）。一年后，金正日去世，金正恩全面接管权力。登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，有报道称他曾经在瑞士上学。

七十年朝鲜往事 巩固权力 肃清异己 在金正日的葬礼上，金正恩与七位朝鲜党政军高层一起为金正日扶柩（图），他们当时被看作是朝鲜政界的核心力量。然而在金正恩上台后，他进行了“六亲不认”的整肃运动，七位扶灵人多半被解职，他的姑父、中朝关系中的关键人物张成泽更是被处决。

七十年朝鲜往事 金正男遇刺 2017年2月，一名朝鲜男子在马来西亚遇刺身亡，他就是金正恩同父异母哥哥、金正日的长子金正男。虽然是“金氏家族”一员，但金正男长期游离于权力高层之外，据称多年来避居澳门。金正南是在吉隆坡机场受到神经毒剂VX袭击身亡，外界怀疑是朝鲜情报机构下令进行了这次毒杀。目前，该毒杀案仍在审判中。

七十年朝鲜往事 核问题峰会路转 在金正恩上台后，朝鲜又公开进行了4次核试验。最后一次是在2017年9月，朝鲜方面宣称成功引爆氢弹。然而，2018年4月20日，突然峰回路转：金正恩宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施，表现出与国际社会和解的态度。

七十年朝鲜往事 分别与习近平、文在寅、特朗普见面 2018年3月，金正恩掌权以来第一次前往中国，与习近平会面。之后不久，他在5月二访、在6月三访习近平。与此同时，金正恩在4月27日与韩国总统文在寅举行了11年以来的首次朝韩首脑会谈，签署了《板门店宣言》，再次表达朝鲜无核化的意愿，此后两人又在5月底和9月再次见面。6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会面，进行“历史性握手”。

七十年朝鲜往事 不变的是领袖崇拜 在国际上，金正恩似乎开启了新时代，开始了180度的大转弯。而在朝鲜国内，各地依旧矗立着不计其数的领袖雕像，民众大都佩戴忠于领袖的徽章。与他的父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜国家宣传机器奉为神明一般，享受着狂热的个人崇拜。

七十年朝鲜往事 不变的是侵犯人权 很多人权组织和观察人士指出，朝鲜是当今世界人权状况最恶劣的国家之一。理论上，朝鲜宪法赋予该国民众多种自由，然而实际上他们在公民自由和政治权利方面严重受限。朝鲜对外部信息进行严格封锁，国内密布关押政治犯的劳改营、黑监狱。联合国人权理事会曾就朝鲜人权状况进行调查，在2014年2月发表了长达400页的报告，对平壤政权提出严厉批评，称朝鲜当局犯下了反人类罪。 作者: 王凡



米德尔伯里国际研究所的防扩散专家刘易斯（Jeffrey Lewis）本周在渥太华的一次会议上说：“我确实认为我们可以用经济杠杆来收获比减少武器更多的东西。”

前述拜登政府高级官员说，维持制裁不仅仅是为了惩罚，而且为了展示国际社会的团结。

他否定了华盛顿应该承认朝鲜是一个拥核国家的想法。

“这是一个非常强大的全球共识……即朝鲜不应该、也不可以成为一个拥核国家。” 他说，“没有一个国家要求这样做……改变政策的后果，我认为将贻害无穷。”

（路透社）

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