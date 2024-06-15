分析：利用冻结俄资产利息援乌方案行得通吗？

G7领导人计划利用俄罗斯冻结资产3000亿美元的利息来支持乌克兰。这些资产将作为向基辅提供大量贷款的抵押品，以加强其对俄罗斯的防御。这个折中方案能行得通吗？

（德国之声中文网）在近两年半的时间里，资助乌克兰反击俄罗斯入侵的行动，已经从一个信誓旦旦的任务变成了一块政治烫手山芋。全世界已经承诺向乌克兰提供2970亿欧元（约合3210亿美元）的援助，但乌克兰显然需要更多。

今年4月，美国国会最终批准了向基辅提供610亿美元援助的一揽子计划。而此前数月间，美国国会一直在争论这笔钱是否可以更好地用于解决国内问题。在上周末的欧盟大选中，类似的主题也出现了，选举结果显示欧盟向右翼倾斜。

在俄罗斯坦克开进乌克兰后不久，作为西方制裁的一部分，俄罗斯中央银行约3000亿美元的资产被冻结，美国和欧盟在如何处理这些资产的问题上也一直难以达成一致。

华盛顿希望用这些被扣押的资金来支持乌克兰的战争。由于大部分被扣押的资金存在欧洲，布鲁塞尔拒绝了这一要求，因为在西方没有直接与俄罗斯交战的情况下冻结资产可能造成巨大的法律黑洞。

“这些资金不会还给俄罗斯，至少只要普京还是总统就不会还。” 德国马歇尔基金会布鲁塞尔办事处高级研究员基尔克加德（Jacob Kirkegaard）告诉德国之声，”然而，没有人愿意从政治或法律途径去大声说出这句话。”

经过两年的争论，七国集团（G7）领导人周四（6月13日）就使用这些冻结资金的计划达成一致。

向基辅提供新的一次性贷款

新计划将利用这些资产所产生的利息（估计每年为几十亿美元）作为抵押，向乌克兰提供高达500亿美元的一次性贷款，而不需要动用3000亿美元的本金。

加利福尼亚大学伯克利分校的乌克兰裔经济学教授戈罗德尼琴科（Yuriy Gorodnichenko）告诉德国之声：“乌克兰的财政赤字巨大，约占国内生产总值的20-30%。作为对比，希腊在债务危机最严重时的财政赤字是13.5%。”

他说：“像乌克兰这样的赤字很难通过内部融资。我们没有发达的金融市场，经济状况不佳，许多资产价格低迷。我们需要国际社会支持这场战争。”

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戈罗德尼琴科指出，乌克兰政府每年需要1,000-1,500亿美元来管理国家和战争，但今年头两个月收到的援助几乎为零。他说，“这就造成了很大的不确定性，不知道你有多少钱来资助武器和国内需求”。

更糟糕的是，基尔世界经济研究所最近编制的乌克兰援助追踪报告显示，拜登政府最新承诺的610亿美元中只有一半将直接用于乌克兰。其余资金将用于美国国防部的国库。各国的承诺和兑现情况也存在巨大差异。

折中方案将俄罗斯的冻结资金捆绑多年

虽然这笔额外的500亿美元会受到基辅欢迎，但是这个折中方案也给政策制定者带来了挑战，因为需要对冻结资产支付数年利息才能偿还贷款。

“如果你将这些未来的回报证券化并发行债券，你必须保证基础资产在10-20年内保持冻结。”基尔凯加德说，“因此，需要有人保证这些资产在此期间不会返还给俄罗斯。那么，我们是不是等于在直截了当地说，俄罗斯不能拿回自己的钱，这是否构成了间接没收？”

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基尔凯加德补充说，这样一来，战争结束后可能很难解冻本金来帮助资助乌克兰的重建，因为长达十多年里，本金将用于支持这笔新贷款。

乌克兰军队在东部和南部陷入消耗战 图像来源: Stringer/REUTERS

他说：“如果你认为乌克兰最终会取得胜利，并需要在某个时候进行重建，那么这些资产如果被锁定或冻结10年，可能在三到五年后开始重建时就无法使用了。”

让乌克兰援助不受特朗普的影响

然而，这笔一次性贷款确实帮助西方国家解决了巨大的资金短缺问题。在过去几个月中，欧盟一直在努力弥补美国延迟提供资金的缺口。从短期来看，这一妥协将使对乌克兰的援助在一定程度上免受特朗普的影响。这位美国前总统此前曾发誓，如果在11月再次当选，将削减对基辅的支持，但最近他在资金问题上的言论有所收敛。

“美国大选的结果可能对乌克兰不是特别有利，因此他们（七国集团领导人）希望确保至少再提供一年的资金。”戈罗德尼琴科说，“但最终，我们的欧洲伙伴需要做出政治决定，决定是否要动用这些俄罗斯资产的全部本金。”

乌克兰对援助的需求可能在几年内都会居高不下，其中包括数十亿美元用于重建战争期间受损的电力基础设施，以及战争结束后的城市重建。

基辅别无选择，只能增税

与此同时，乌克兰政府的筹资已经面临穷途末路。在战争期间加税会抑制本已疲软的经济，基辅政府一直犹豫不决，但目前正准备提高所得税、消费税、销售税和其他间接税。

俄罗斯也一直在提高税收，以继续为其战争机器提供资金。分析人士认为，克里姆林宫将在未来两年内面临严重的预算限制。这再次让人们呼吁华盛顿和布鲁塞尔动用2022年冻结的全部3000亿美元，让乌克兰占得先机。

“无论如何，俄罗斯都要为他们在乌克兰的所作所为负责。我们要么等10年，然后把钱转给乌克兰，要么现在就转，而且要有效。”戈罗德尼琴科说。



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